Samu, Bil, Fabi... Abegondo responde a la llamada de la Copa

Bil Nsongo en el Sabadell-Deportivo de Copa FERNANDO FERNÁNDEZ

Además de ambición, una de las palabras más repetidas cuando se habla del proyecto del Deportivo es cantera. La directriz es clara desde los asientos más altos del club, que quiere que su gran inversión en Abegondo se vea reflejada también en el césped. Repite esta intención Fernando Soriano cada vez que habla en público y este verano lo refrendó con hechos en la confección de plantilla. Inversión potente para retener a talentos como Yeremay y Mella, también para firmar a futbolistas del máximo nivel en la categoría, pero una nómina de futbolistas corta para dejar espacio al talento de casa. Ahora el momento no habían tenido demasiadas oportunidades, pero en Sabadell, con una semana de tres encuentros, dos de ellos separados por menos de 70 horas, Antonio Hidalgo marcó el número de varios fabrilistas que respondieron con creces.

El destino quiso incluso que el choque de la Nova Creu Alta dejase una de esas imágenes cargadas de simbolismo durante la segunda parte. En el descanso, Barcia relevó a un indispuesto Noubi para dejar una línea defensiva compuesta única y exclusivamente por futbolistas con pasado en Abegondo. Tres canteranos recientes como el central de O Temple, Rubén López y el juvenil Samu Fernández, guiados por la veteranía de un Miguel Loureiro que pone la nota diferente mostrando, al mismo tiempo, que no hay un único camino para llegar a la élite. Que pasar por una gran cantera y tener que dar un rodeo no tiene por qué significar que el camino hacia el profesionalismo ha terminado.

Premio para Rubén

No está siendo una temporada sencilla para Rubén López. El futbolistas de Silleda, importante en el ascenso a Segunda, tuvo que salir a curtirse el curso pasado en un Barça Atlètic donde jugó mucho, pero cuyo rendimiento colectivo emborronó su cesión. Apenas está teniendo espacio en su vuelta al Dépor y cuando ha aparecido en la Copa lo ha hecho en el lateral izquierdo para dar descanso a un Quagliata que lo está teniendo que jugar todo tras la baja de Escudero.

Pero Rubén no se esconde. Poco a poco trata de encontrar la confianza de Hidalgo y frente al Sabadell encontró el premio a esa entrega de la que siempre hace gala cada vez que viste la blanquiazul. Le costó entrar en el partido y sufrió en defensa, pero terminó entonándose y marcando el gol que sentenciaba la eliminatoria.

La calma de Samu

No suele ser bueno para un jugador, especialmente para uno joven, que se diga que ha pasado inadvertido en un encuentro. Salvo en el caso de que seas un central juvenil que se estrena con el primer equipo. Samu Fernández dejó en la Nova Creu Alta las mismas sensaciones de pretemporada. Una calma inusual para su edad y una capacidad para resolver problemas sin parecer que haya tenido que intervenir. Da igual si es en un amistoso contra el Compostela, un bolo veraniego en Watford o la Copa del Rey ante el Sabadell.

Esta prematura madurez hizo que Hidalgo y Soriano rechazaran incorporar un jugador más en la línea defensiva el pasado verano, pero hasta ahora no había disfrutado de minutos oficiales. Si había alguna duda, su rendimiento en el centro de la defensa el pasado jueves invita a pensar que el técnico blanquiazul puede estar tranquilo en el caso de que los problemas sigan castigando la retaguardia. De hecho, Samu fue relevado por otro Damián Canedo, otro fabrilista, en el tramo final.

El espacio de Fabi

Uno de los grandes talentos reclutados por el Dépor en los últimos años para el Fabril. El segoviano brilla con luz propia en el filial y aunque sus actuaciones no han sido tan espectaculares cuando ha tenido que subir un escalón con el primer equipo, sí ha demostrado por qué Hidalgo lo ha visto como un futbolista listo para aportar al máximo. Había sido titular ante el Sámano por la izquierda, volvió a partir de inicio contra el conjunto arlequinado, en este caso por la derecha. Trabajó, le dio continuidad al juego e incluso pisó área en varias ocasiones rozando el gol.

La irrupción de Bil

El nombre que más ilusión levantaba en el deportivismo de entre los jugadores que llaman a la puerta. El camerunés está completando un curso notable en el Fabril, con nueve goles en trece partidos, y había entrado en varias convocatorias.

Su irrupción en la Nova Creu Alta respondió a las expectativas. A sus 21 años, no le pesó la responsabilidad del estreno y dejó un gran repertorios de movimientos y apoyos, mostrando además buen pie para combinar en espacios reducidos. Se permitió incluso el lujo de dejar su sello con una gran jugada personal en la que tiró un caño antes de poner un caramelo en la cabeza de Mella. Hidalgo ya sabe que tiene red de seguridad si pasa algo con Zaka y Mulattieri.