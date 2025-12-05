Pablo Hernández, entrenador del Castellón, durante el anterior partido liguero ante Las Palmas LaLiga Hypermotion

El técnico del Castellón, Pablo Hernández compareció en la previa del partido ante el Deportivo de este domingo a las 18.30 horas en Riazor y reconoció que el cuadro blanquiazul es ahora mismo el equipo al que todos quieren ganar. En el pasado, los duelos entre ambos estaban protagonizados por abultados resultados, algo que cree que no pasará este fin de semana. Lo argumenta con nuevo estilo que le ha dado Antonio Hidalgo al conjunto herculino, que es ahora más solvente en la parcela defensiva.

Cómo afrontan el choque. "Nos enfrentamos a un equipo que está llamado a estar arriba, a pelear por estar en Primera División, que está haciendo muy bien las cosas y que ahora mismo es el rival a batir, pero al final son tres puntos más. Sabemos que son importantes, otra vez fuera de casa. Estamos estudiando al rival, todos estamos muy enchufados y con ganas de que llegue el partido. Vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que hemos demostrado que si estamos al 100% podemos competir contra cualquiera"

Romper las estadísticas. "Queremos volver a sacar un buen resultado a domicilio (solo han perdido una de las últimas cinco citas como visitantes y fue ante el Almería) y seguir con la dinámica. Todo esto siendo conscientes de la dificultad. El Deportivo viene de cinco victorias consecutivas, no ha perdido en su casa, pero las estadísticas están para romperlas. Como ante Las Palmas, que no había perdido fuera y fuimos capaces de ganarles".

¿Qué partido espera? "Los últimos antecedentes invitan a pensar que puede ser un partido de muchos goles, abierto, de ida y vuelta, pero el Dépor también ha cambiado un poco y ahora con Antonio Hidalgo son un equipo que defiende bien, que recibe pocos goles (es el segundo menos goleado de la Liga, con 14, por detrás de Las Palmas, que solo ha encajado 10). Todos sabemos del potencial de sus jugadores de arriba, que marcan las diferencias y que es un equipo que transita muy bien y que con espacios es muy peligroso. Tendremos que estar muy atentos a esas transiciones, a esas pérdidas que tengamos cuando tengamos balón, porque ellos ahí son muy peligrosos. Vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que hemos demostrado que si estamos 100% metidos podemos competir contra cualquiera y no va a ser diferente. Esperamos ser capaces de mantener el nivel de competitividad que demostramos ante Las Palmas y eso nos acercará mucho a sacar un buen resultado".

¿Cambian los objetivos si se gana al Dépor? "Es pronto para hablar de eso aún. Más allá de demostrar que puedes pelear por un objetivo, ganar partidos así te ayuda a creerte que puedes competir contra cualquiera. El Deportivo, si no es el mejor, es uno de los mejores equipos de la categoría. Y el competir contra un equipo como el Deportivo y el poder ganarles significaría que haciendo bien las cosas. A partir de ahí, esta liga es muy larga y exigente. Como saques el pecho un poco de más te lo hunden rápido. Hay que ir paso a paso e ir allí con toda la confianza del mundo, a intentar ganar el partido, que es lo que queremos cada vez que jugamos. Si estamos como tenemos que estar vamos a tener nuestras posibilidades".