Miguel Loureiro al 97,1% de batería con el Deportivo

Miguel Loureiro, en una jugada del Sabadell-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Por nivel, rendimiento reciente, relación con Antonio Hidalgo e identidad, el fichaje de Miguel Loureiro fue uno de los más celebrados por la afición del Deportivo el pasado verano. Pero es probable que ni el más optimista, ni siquiera el propio Loureiro, esperara que su aterrizaje en Riazor iba a ser tan bueno. El defensa de Cerceda apenas tardó unos días en hacerse con el liderazgo de la retaguardia blanquiazul y bien temprano se ganó galones en el vestuario. Uno de esos capitanes sin brazalete. Y a su buen nivel cualitativo está añadiendo también unas prestaciones que no siempre son justamente ponderadas, pero que suelen marcar la diferencia. En lo que va de curso 2025-26, el chico para todo de la zaga deportivista lo ha jugado prácticamente todo.

El muro que se sostiene pese a la adversidad Más información

Con pleno de minutos disputados en Liga, Loureiro partía con papeletas de ser uno de los titulares a los que Hidalgo diera descanso ante el Sabadell. Todo lo contrario. No solo partió de inicio, sino que completó el encuentro sobre el césped mientras dos de sus compañeros, Noubi y Samu, abandonaban el terreno de juego antes del pitido final. Esto eleva la cuenta del cercedense hasta los 1.574 minutos esta temporada. El Dépor ha disputado 18 encuentros oficiales. Es decir, 1.620 minutos. Y la cuenta arroja un impresionante 97,1% de participación por parte del defensor, que apenas se ha perdido la primera parte del encuentro de la primera ronda de Copa ante el Sámano.

Miguel Loureiro: "Nunca chegas a crer que podes ser parte do Dépor" Más información

La sobresaliente disponibilidad del jugador deportivista no es una novedad. En las últimas temporadas ha superado siempre los 3.000 minutos al final de campaña, salvo en la pasada, cuando una lesión le hizo perderse los primeros partidos de Liga... pero no bajó de los 2.500. Tiene mucho que ver la profesionalidad de un futbolista que ha tenido que labrarse su propio camino a la élite. “É· certo que creo que tamén a nivel humano e a nivel de formarte como persoa, creo que axuda un montón. Ao final, tes que aprender a asimilar situacións, a saber que determinadas decisións non tomadas por ti e que non esperabas tamén inflúen, e fante madurar e medrar como persoa”, apuntaba en una entrevista reciente con DXT Campeón. Parte de esa formación es el trabajo invisible, tanto en el día a día de Abegondo como con el equipo de profesionales del que se rodea para poder rendir al máximo durante el mayor tiempo posible.

Cara a cara con Mellot

El calendario ha querido que, después de la última exhibición de durabilidad de Loureiro, este domingo se vaya a encontrar frente a frente con otro de los incombustibles de Segunda División. Únicamente quedan seis jugadores de campo que lo han jugado todo en las primeras 16 jornadas de la categoría de plata. Dos de ellos se verán las caras en el Deportivo-Castellón. El ‘Loureiro’ del Castellón se llama Jeremy Mellot. El francés, que llegó a Castalia en verano procedente del descendido Tenerife, se ha convertido también en una pieza clave para el cuadro orellut y todavía no ha llegado el encuentro en el que haya tenido que descansar.

Completan este cuadro de honor Sergio Barcia, de la UD Las Palmas, el central del Ceuta Carlos Hernández, Grego Sierra del Burgos y el también defensor David Torres, del Valladolid. l