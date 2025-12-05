Fabi, durante el partido contra el Sabadell Fernando Fernández

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la victoria copera del Deportivo en la Nova Creu Alta ante el Sabadell (0-2).

Rival de inferior categoría

El adversario, tercer clasificado del Grupo II de Primera RFEF, demostró ser un buen equipo. Enfrente el Dépor, con jugadores con menos ritmo pero con la necesidad de demostrar. Al inicio podía más la ilusión del Sabadell que la necesidad de derribar alguna puerta. Se llegaba 0-0 al descanso.

El Deportivo conocerá este martes a su próximo rival en Copa del Rey, contra el que jugará antes de Navidad Más información

El cambio de Barcia por Noubi

Con la entrada del central se consiguió mayor salida de balón en corto y en largo. Era Loureiro el que, tras una buena jugada, ponía el balón para que Cristian Herrera inaugurase el marcador. Un gol que podía ser definitivo para la eliminatoria y que abría la línea defensiva del rival.

Capitán Cristian Herrera, el as de Copas bajo la manga Más información

Rubén López pone la calma

El canterano marcó el 0-2, tras un gran pase de Cristian Herrera y muy buena definición de Rubén. Demostró el Dépor en el segundo tiempo que se tomó la eliminatoria con la necesidad de seguir la racha positiva de victorias. Cinco en Liga y dos en Copa, contando la lograda ante la UD Sámano.