Las tres claves del Sabadell-Dépor, por Carlos Brizzola
El técnico y exjugador blanquiazul analiza la victoria copera en la Nova Creu Alta
Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la victoria copera del Deportivo en la Nova Creu Alta ante el Sabadell (0-2).
Rival de inferior categoría
El adversario, tercer clasificado del Grupo II de Primera RFEF, demostró ser un buen equipo. Enfrente el Dépor, con jugadores con menos ritmo pero con la necesidad de demostrar. Al inicio podía más la ilusión del Sabadell que la necesidad de derribar alguna puerta. Se llegaba 0-0 al descanso.
El cambio de Barcia por Noubi
Con la entrada del central se consiguió mayor salida de balón en corto y en largo. Era Loureiro el que, tras una buena jugada, ponía el balón para que Cristian Herrera inaugurase el marcador. Un gol que podía ser definitivo para la eliminatoria y que abría la línea defensiva del rival.
Rubén López pone la calma
El canterano marcó el 0-2, tras un gran pase de Cristian Herrera y muy buena definición de Rubén. Demostró el Dépor en el segundo tiempo que se tomó la eliminatoria con la necesidad de seguir la racha positiva de victorias. Cinco en Liga y dos en Copa, contando la lograda ante la UD Sámano.