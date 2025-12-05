Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Las tres claves del Sabadell-Dépor, por Carlos Brizzola

El técnico y exjugador blanquiazul analiza la victoria copera en la Nova Creu Alta 

Zeltia Regueiro
05/12/2025 12:20
Fabi, durante el partido contra el Sabadell
Fernando Fernández
Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la victoria copera del Deportivo en la Nova Creu Alta ante el Sabadell (0-2)

Rival de inferior categoría 

El adversario, tercer clasificado del Grupo II de Primera RFEF, demostró ser un buen equipo. Enfrente el Dépor, con jugadores con menos ritmo pero con la necesidad de demostrar. Al inicio podía más la ilusión del Sabadell que la necesidad de derribar alguna puerta. Se llegaba 0-0 al descanso.

Cristian Herrera, celebrando su gol en Sabadell

El cambio de Barcia por Noubi 

Con la entrada del central se consiguió mayor salida de balón en corto y en largo. Era Loureiro el que, tras una buena jugada, ponía el balón para que Cristian Herrera inaugurase el marcador. Un gol que podía ser definitivo para la eliminatoria y que abría la línea defensiva del rival.

Rubén López pone la calma

 El canterano marcó el 0-2, tras un gran pase de Cristian Herrera y muy buena definición de Rubén. Demostró el Dépor en el segundo tiempo que se tomó la eliminatoria con la necesidad de seguir la racha positiva de victorias. Cinco en Liga y dos en Copa, contando la lograda ante la UD Sámano.

