Yeremay celebra su gol contra el Ceuta en Riazor en esta temporada Quintana

Yeremay Hernández, galardonado en los premios AFE como el jugador más valioso de Segunda el curso pasado, sigue sumando premios y reconocimientos en esta temporada. El último de ellos ha sido el que otorga LaLiga Hypermotion cada mes. En este noviembre Yeremay compitió y ganó en el grupo de candidatos a jugador más valioso del mes, junto a Adrián Embarba, del Almería y a Lorenzo Amatucci, de Las Palmas.

El canario se impuso a sus dos compañeros y continúa con su gran momento de forma en el campeonato nacional, refrendado tanto por los premios como por sus actuaciones, con seis goles y cinco asistencias.

Yeremay es el jugador más revalorizado de Segunda y el más valioso en una lista con dos deportivistas más entre los diez primeros Más información

El Deportivo también premia, a través de votaciones de sus aficionados, al más valorado del mes de noviembre. Yeremay estaba entre los posibles ganadores, junto a Mario Soriano y Germán Parreño y finalmente fue el portero ilicitano el que se alzó con el galardón, con el 47,4% de los votos. Segundo fue Soriano (28,2%) y tercero Yeremay (24,3%).

Yeremay es un referente de esta Segunda y su buen hacer, a pesar de su juventud, lo sitúa ya en el top-50 de los goleadores del Deportivo. El canario sigue llamando la atención más allá de España y desde Portugal siguen muy de cerca las evoluciones del futbolista canario. El Sporting de Portugal, que ya lo quiso en el pasado mercado estival, promete volver a intentar hacerse con sus servicios una vez abra la ventana invernal de fichajes.

Una actuación de videojuego: la espectacular carta de Yeremay en el equipo de la semana de FC26 tras su partido en Córdoba Más información

Tanta expectación, cantos de sirena y sobreexposición supusieron todo un desafío a nivel mental que hizo mella en ciertos momentos en el jugador, que ha reconocido el papel fundamental del psicólogo del club, Joaquín Sorribas, a la hora de transitar su situación. También el de Antonio Hidalgo, que le pidió que disfrutase en el campo. Y el canario vuelve a disfrutar sobre el verde y a acumular premios y reconocimientos, mientras él sigue con su actitud humilde y con los pies en el suelo.