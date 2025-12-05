El Deportivo, casi 'solo en casa' por Navidad

Yeremay, celebrando su gol contra el Ceuta en Riazor Quintana

‘Solo en casa’ se convirtió hace ya muchos años en uno de los ‘clásicos’ que retornan a la televisión por Navidad. En el filme estrenado hace 35 años, el joven Kevin McCallister —interpretado por Macaulay Culkin—, se queda de manera accidental solo en casa durante las vacaciones de Navidad y debe defender el hogar de dos ladrones.

Algo similar deberá hacer en estas fechas navideñas el Deportivo, pues el conjunto herculino afrontará en menos de un mes cinco encuentros. Cuatro de ellos serán al calor de un hogar en el que aspira a que no le roben ni puntos, ni la llave de acceso a los octavos de final de Copa del Rey.

El billete de acceso a los dieciseisavos de final cosechado en Sabadell el pasado jueves ha comprimido el calendario del Dépor, que arrancará el mes de diciembre en casa este domingo contra el Castellón (18.30 horas). El choque contra el conjunto ‘orellut’ será el primero de los tres partidos consecutivos que el bloque deportivista tiene que disputar en casa.

Rubén López: "Tenía una oportunidad y no la podía tirar a la basura" Más información

Después del conjunto dirigido por Pablo Hernández, será la Real Sociedad B la que rinda visita a Riazor (domingo 14, 14.00 horas), apenas unos días antes de que el coliseo blanquiazul vuelva a abrir sus puertas para recibir a un contrario de Primera División.

No será hasta este próximo martes, 9 de diciembre, cuando el Deportivo conozca la identidad de su enemigo, que saldrá de la siguiente batería de 13 equipos: Real Sociedad, Alavés, Getafe, Elche, Mallorca, Osasuna, Betis, Levante, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Celta. Sí, podría haber derbi gallego en Copa del Rey, aunque las probabilidades son, exactamente, del 7,7%.

Diez días Entre el domingo 7 y el jueves 18, el Dépor jugará tres partidos como local en Riazor

Sea quien sea el rival, es una certeza que el Dépor deberá defender su puesto en la Copa del Rey en casa entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. Pocas horas después de acabar ese partido, tendrá que coger las maletas y poner rumbo a Andorra.

El único a domicilio

El conjunto de Antonio Hidalgo se medirá al cuadro tricolor, si nada cambia, el sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas. Con ese encuentro en la frontera de las fiestas y en plenos Pirineos, el combinado deportivista echará la persiana hasta después del día de Navidad.

El duelo en el Estadio Nacional andorrano será el único del mes de diciembre a domicilio -superado ya el del pasado jueves 4 en Sabadell- y el único también en este bloque de cinco encuentros que finalizará, un día antes de la Noche de Reyes, en A Coruña contra el Cádiz (domingo 4 de enero, 21.00 horas). Porque tras retornar de las vacaciones —aún por definir—, el Deportivo iniciará su particular ‘Tourmalet’ en el mes de enero recibiendo a otro de los candidatos al ascenso.

Samu, Bil, Fabi... Abegondo responde a la llamada de la Copa Más información

El choque, ya en el año 2026, se sitúa en el epílogo de las fiestas navideñas y como punto de partida al complejo calendario de enero. Y es que después de un mes (casi) solo en casa, la escuadra coruñesa deberá realizar dos salidas consecutivas de liga a Las Palmas (fin de semana del 10-11 de enero) y Almería (entre el 16 y el 19 del mismo mes).

A mayores, si el Deportivo pasa de ronda en Copa, jugaría entre esos dos encuentros el choque de octavos —aún a partido único—, probablemente como local. Ese encuentro dependerá del resultado del cruce copero previo, no como el Deportivo-Racing de Santander con el que el combinado blanquiazul cerrará su duro primer mes de 2026.