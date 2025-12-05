¿Deportivo-Celta en Copa del Rey? Este es el porcentaje de probabilidades de que haya derbi gallego

Lucas Pérez, en el Deportivo-Celta de la temporada 2017-18 Quintana

El Deportivo superó la segunda ronda de la Copa del Rey en Sabadell y es uno de los 32 equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la competición. En esta tercera ronda se estrenan Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España. Aunque ninguno de ellos podrá ser rival del Dépor, ya que su bombo está reservado para cruzarse con los equipos de Copa Federación (Ourense CF), Segunda Federación (Atlético Baleares) y los cinco de Primera Federación aún vivos.

De este modo, son 13 los posibles rivales del Deportivo, todos ellos de Primera División. Y entre ellos, está el Celta de Vigo, que sufrió para superar al Sant Andreu de Segunda Federación. El equipo vigués tuvo que lograr el pase en la tanda de penaltis, después de que el combinado entrenado por el exdeportivista Natxo González se adelantase en la prórroga y Borja Iglesias empatase apenas un minuto después.

Así, el cuadro celtiña es uno de los posibles rivales del Dépor, de una eliminatoria de dieciseisavos de final que se jugará entre el martes 16 y el jueves 18 a partido único en Riazor. Sin embargo, las probabilidades antes de que comience el sorteo se reducen exclusivamente al 7,7%, ya que tan solo hay una posibilidad entre 13 de que la bola del equipo coruñés se empareje con la del vigués.

Una vez los tres clubes de Primera Federación que no jueguen contra un equipo de Supercopa se encuadren con entidades de Primera División, arrancarán los emparejamientos entre los nueve ‘Segundas’ y los diez ‘Primeras’ restantes. Si el nombre del Celta no han salido por entonces, las probabilidades las probabilidades ascenderían al 10%.

En la mañana de este viernes, Cristian Herrera reconoció que le gustaría poder medirse al Celta en Copa: "Sería una fiesta para la ciudad y para nosotros".