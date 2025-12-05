Cristian Herrera quiere derbi contra el Celta en Copa: "Sería una fiesta para la ciudad y para nosotros"
El canario, protagonista en Sabadell, quiso recalcar la importancia del vestuario: "Esto no va del 'yo', sino del nosotros. Estamos donde estamos porque somos una piña"
Cristian Herrera fue protagonista en el pase en Copa del Rey del Deportivo contra el Sabadell. El canario, capitán del equipo por primera vez, explicó en la mañana de este viernes en la sala de prensa de Abegondo que está "contento" por su nivel mostrado en el torneo copero, pero quiso poner el foco en el "nosotros". "Estamos donde estamos gracias a la piña que somos", recalcó.
Además, el canario reconoció que el vestuario del Dépor desea un derbi contra el Celta en el sorteo de dieciseisavos de final coperos del próximo martes.
Aprovechar las oportunidades en Copa. “Para eso estamos aquí, para estar preparados y jugar lo que sea necesario tanto en liga como en Copa. Estoy jugando ahora en Copa y aprovechando los minutos. Estoy contento no solo por mí, sino porque el equipo está rindiendo tanto en liga como en Copa de una manera espectacular”.
Gestión del rol. “La experiencia es un grado. También he tenido años de jugar 40 partidos. Mi trabajo, juegue o no, siempre ha sido el mismo. Quiero ayudar al equipo, al entrenador, al club y representar en el día a todos los jugadores para ayudarlos tanto dentro como fuera del campo. El que ha jugado al fútbol sabe que esto no es once que juegan y once que no. Esto es una plantilla de 25 jugadores y todos tenemos que estar enchufados y remar en la misma dirección”.
Conversaciones con Hidalgo. “El míster está contento con mi rendimiento. Sabe que soy un chico que trabajo día tras día. Siempre estoy ahí para lo que se necesite. Ese es mi trabajo, estar preparado para aprovechar los minutos y estar preparado para cuando me toque jugar también en liga”.
Proceso físico y mental de prepararse cuando no se juega. “Cuando van pasando los años, te das cuenta de que aquí el ego no sirve para nada. No es solo ‘yo’, es el equipo. El equipo somos todos, independientemente de que el míster esté contando con otros jugadores para la liga. El trabajo es el mismo, juegues o no. Tenemos que estar todos encaminados en el mismo objetivo. Gracias a eso estamos donde estamos, gracias a la piña que somos”.
Sorteo de Copa y posible derbi. “He tenido la suerte de vivir ese derbi por la tele pero nunca jugarlo. Por supuesto, si nos toca, nosotros encantados de que haya ese derbi. ¿Por qué no? En casa, con nuestra gente, estoy seguro que sería una fiesta para la ciudad y para nosotros también”.
"Lo que se hizo de aquí para atrás nos sirve como premio, pero es importante no perder el foco de la humildad"
Foco en la liga. “La clave es que el partido de ayer ya fue. Ya pasó. Se disfrutó en la vuelta y ya hoy estamos aquí otra vez tempranito, entrenando y preparando el partido del Castellón. Es lo que tenemos que hacer. Lo que se hizo de aquí para atrás está todo perfecto, nos sirve como premio al trabajo que estamos haciendo. Pero es importante no perder el foco de la humildad, de tener los pies siempre en la tierra y trabajar día a día con hambre y ambición para poder estar como estamos en liga y en Copa”.
Posible sexta victoria seguida ante un gran Castellón. “Nos enfrentamos a un equipo que viene con una muy buena racha, que es muy buen equipo. Aparte, juegan bien al fútbol. Es un reto. Pero más que pensar en eso, pensamos en nosotros. En estar centrados día a día y que el equipo esté alegre y positivo, con hambre y con ambición. También con humildad. Tenemos ganas de que llegue el partido para darlo todo, ganar y disfrutar con nuestra gente de otra victoria”.
Próximo mes, clave en casa. “Es un aliciente más jugar en casa. Todo el que viene a Riazor sabe que no lo va a pasar bien por nosotros y por nuestra gente. Es difícil jugar en Riazor (para los rivales). Cuantos más partidos juguemos en casa, mejor para nosotros”.
Rubén López y los paralelismos entre ambos. “Me preguntas por Rubén pero te podría decir la mitad del equipo, porque solo juegan once. Esa es la grandeza de este equipo, que se ve en que todos miran hacia el mismo objetivo y anteponen el equipo al ego de cada uno. No es querer jugar, es querer ganar. En el caso de Rubén, es un chico fantástico, con una mentalidad muy dura y es trabajador. Queremos que la gente joven, que venga apretando, sepa que esto es complicado, que no va de uno solo sino de todo el equipo para estar preparado para cuando te toque. Me alegro mucho por haberle podido ayudar a marcar ese gol”.
Yeremay y su evolución física. “Yere es un chico que se cuida bastante, que se lo toma muy en serio. Sabe las condiciones que tiene y siempre quiere estar preparado para rendir y darle lo mejor a su equipo. Trabaja mucho tanto en alimentación como en gimnasio. Él mismo nota que a medida que la categoría va subiendo, hay que estar mejor preparado para poder rendir mejor. Es un profesional y se nota en el campo”.