Tres ultras del Atlético se sentarán en el banquillo de los acusados por la muerte de Jimmy

Once años después de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, 'Jimmy', el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha procesado a tres ultras del Atlético en un auto en el que se les acusa de ser los responsables de la muerte del seguidor del Deportivo, según adelanta El Confidencial.

Según el escrito emitido y al que tuvo acceso el citado medio, queda probado que "sobre las 9 horas del día 30 de noviembre de 2014, en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón (...) tuvo lugar una reyerta multitudinaria entre aficionados radicales de ambos equipos, conocidos como Frente Atlético y Riazor Blues". Se identifican a tres individuos como autores de las lesiones que luego causaron la muerte de Jimmy. "Fue golpeado en la cabeza y resto del cuerpo con puñetazos y objetivos contundentes que portaban consigo. En un momento dado, la víctima, que a consecuencia de los golpes había caído al suelo, fue levantada por sus agresores e, igualmente, arrojada al río por encima del muro de seguridad".

El auto también concluye que dos de esos mismos ultras agredieron a otro aficionado deportivista y que terminaron lanzándolo también al río. De hecho, esta persona es la que se ve caer en las imágenes que trascendieron del suceso y que inicialmente se atribuyeron a Jimmy por un error de la Policía, lo que provocó que los detenidos quedasen entonces en libertad provisional.

El juzgado madrileño toma la decisión además de procesar a otros dos radicales del Atlético por las lesiones que le causaron a ese segundo seguidor blanquiazul.