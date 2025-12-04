Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Todo el deportivismo concentrado en el mismo rincón de la Nova Creu Alta

El Sabadell anuncia que no impedirá la entrada a aficionados con simbología del Deportivo, pero los reubicará en la zona visitante

Sergio Baltar
04/12/2025 17:00
La afición del Dépor, en el Carlos Belmonte
La afición del Dépor, en el Carlos Belmonte
Fernando Fernández
El Sabadell no impedirá que los aficionados del Deportivo que no dispongan de entrada para la grada visitante entren con simbología deportivista en la Nova Creu Alta. Pero los reubicará en el espacio designado a la afición foránea, aunque no dispongan de billete para ese sector.

Así lo ha anunciado el club catalán, que ha explicado que las fuerzas de seguridad han "recomendado el traslado" de toda la afición del Deportivo a la zona de visitantes. "El club hará que el espacio sea accesible para que todo el mundo pueda acceder si ningún problema", explicó la entidad arlequinada en sus redes.  

De este modo, todo el deportivismo se concentrará en el mismo rincón de la Nova Creu Alta para vivir el duelo de segunda ronda de Copa del Rey, en el que el combinado deportivista busca superar la eliminatoria ante un rival de Primera Federación. Cabe recordar que en los instantes previos al partido, el club local homenajeará a Antonio Hidalgo, exfutbolista y exentrenador del equipo vallesano.

