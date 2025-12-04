Mi cuenta

Dépor

Rubén López: "Tenía una oportunidad y no la podía tirar a la basura"

El canterano jugó como lateral izquierdo y, aunque reconoció que no es su posición habitual, quiso darle "las gracias al míster por la confianza"

Eder Pereira
Eder Pereira
04/12/2025 22:24
Rubén López, conduciendo el balón en el Sabadell-Deportivo
Rubén López, conduciendo el balón en el Sabadell-Deportivo
Fernando Fernández
Rubén López, jugador del Deportivo y autor del segundo gol en la Nova Creu Alta, explicó tras el partido que su titularidad era "una oportunidad" que "no podía tirar a la basura". Por eso, "había que correr todo el partido".

Sensaciones tras el gol y la victoria en el regreso a Cataluña. “Estoy muy contento. En Barcelona el año pasado lo pasé muy bien tanto en lo deportivo como en lo personal. Y por el gol también, es para lo que llevo trabajando tanto tiempo, estoy muy contento”. 

Esfuerzo en la carrera del gol. “Me estaban fallando las piernas a partir del 70. Tenía una oportunidad de demostrar que estoy preparado y no la podía tirar a la basura. Había que correr todo el partido”. 

Oportunidad y adaptación al lateral izquierdo. “Darle las gracias al míster y al cuerpo técnico por la confianza. Igual no me está tocando jugar tanto, pero estoy para sumar y ayudar a los que juegan. No es una posición ideal para mí, pero si el míster me necesita de portero, me pongo de portero, donde haga falta. Es un poco difícil, pero para eso trabajamos, para estar preparados cuando llegue la oportunidad”.

Siete victorias seguidas. “Cuando ganas las semanas son más fáciles y todo parece que sale de cara. Hay que prolongar esta racha el máximo tiempo posible”. 

Valoración del partido. “En la primera parte fue un partido trabado, con dudas, nos estaba costando, pero en la segunda hubo mejor fútbol, jugamos mejor y nos llevamos el encuentro”.

Rival en la siguiente ronda. “Que sea en Riazor, mejor. El rival da igual, pero que sea en Riazor, que vengan a sufrir”.

