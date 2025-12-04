Mi cuenta

Rodri Escudero, el pichichi del Sabadell que recuerda al Dépor las pesadillas en el barro

El delantero vallisoletano marcó dos goles en Riazor con el Talavera, en una temporada 2022-23 que fue la mejor de su vida

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
04/12/2025 04:00
Rodri Escudero
Rodri Escudero
Hay deportistas prodigios, que parecen destinados a destacar desde que son unos críos. Poseen un talento natural, que les hace sobresalir por encima de los compañeros de su edad. Tanto que no necesitan nada más que encauzar el reguero correcto para trasladar ese rendimiento a la élite. Sin embargo, muchos otros deben picar piedra desde abajo. Llamar la atención a base de constancia para ir avanzando en un pedregoso sendero, en el que múltiples factores pueden aparecer para cortar de raíz los sueños.

Uno de los segundos casos es el de Rodri Escudero, el pichichi del Sabadell y un nombre que recuerda al Deportivo sus peores pesadillas en el barro. Porque el vallisoletano vivió una de las grandes noches de su carrera en Riazor, aquel miércoles 28 de septiembre de 2022 en el que estuvo a punto de amargarle un cómodo triunfo al equipo de Borja Jiménez.

El Dépor venció finalmente 3-2 al Talavera, pero Escudero dejó su sello en A Coruña con dos dianas. Algo que este jueves (19.00 horas) aspira a volver a hacer en Copa del Rey para seguir engrosando la ilusión del club arlequinado y su afición, que sueñan con retornar a Segunda pero también con batir a un "gigante" en Copa.

Esa noche de finales de septiembre fue una de las más especiales dentro de la carrera de Rodri, un chico que tuvo que sortear curvas y hacerse a sí mismo para acabar viviendo del fútbol y estar, a los 31 años, rozando por fin la liga profesional.

Hace 12 temporadas, cuando apenas era adulto, parecía difícil que Rodri se imaginase siendo uno de los futbolistas claves de uno de los candidatos al ascenso a Segunda División. Por aquel entonces, el vallisoletano jugaba en Primera Regional con el equipo de su pueblo, el Villa de Simancas

Con el club simanquino se estrenó en Tercera División y dio el salto a un Palencia Balompié que apostó por él. Con 22 años, Escudero lograba el ascenso con el cuadro palentino y se estrenaba en Segunda B.

Parecía que Escudero había cogido, por fin, la vía rápida. Pero un mal curso en el Palencia le condujo de vuelta a la Tercera, de donde le costó volver a salir. Lo intentó dos veces con la Arandina y una tercera con el Zamora, con el que retornó de nuevo a la división de bronce para, otra vez, quedarse corto. Alcanzaba siempre los dobles dígitos en goles, pero en cada salto al bronce su productividad decrecía sustancialmente.

Indefinido

A Rodri le pesaba su indefinición. Ni era delantero centro, ni terminaba de ser un futbolista de banda. Parecía difícil que el jugador de Simancas se pudiese afianzar en la tercera categoría. Y por eso, probó suerte con su primera experiencia fuera de Castilla y León: el Compostela

En Santiago, en la recién creada Segunda RFEF, tampoco terminó de sobresalir. Pero un Talavera recién ascendido sí apostó por él. Escudero volvía de nuevo. En este caso, a una Primera Federación que era ‘nueva’ para el delantero simanquino.

En El Prado, Rodri encontró su madurez definitiva. El equipo manchego bajó, pero él se asentó definitivamente como referencia en la categoría. Anotó 15 goles en esa campaña 2022-23. Dos de ellos llegaron en Riazor, donde vivió uno de sus partidos más brillantes, con el añadido de los focos que daban jugar contra el Deportivo.

Su paso por el Talavera le abrió una plaza en una Cultural Leonesa que aspiraba al ascenso. Y aunque en León tampoco terminó de cuajar a nivel goleador, sí lo hizo una temporada después en Algeciras, donde se convirtió en el máximo artillero del equipo a las órdenes de Fran Justo.

Esta última campaña le dio de nuevo la oportunidad de fichar por un equipo importante, un Sabadell que retornaba a Primera Federación pero no para ser una comparsa. Jugando habitualmente en la doble punta de Ferran Costa, este jueves vuelve a cruzarse con el Dépor. Y lo hace en el mejor momento de su vida, después de haber alcanzado una plenitud que le ha confirmado como un futbolista de bronce más que notable, con cinco goles ya en su cuenta y una enorme capacidad para desatascar partidos.

