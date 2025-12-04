La previa | Segundo sorbo de Copa a la medida del Dépor

Mulattieri frente al Ceuta Patricia G. Fraga

El segundo sorbo de la Copa del Rey, frente al Sabadell en la Nova Creu Alta, no solo tiene cierto regusto nostálgico para Antonio Hidalgo, sino que, además, le llega al Dépor en su mejor momento de la temporada. El equipo coruñés está imparable desde que inició su reacción en la primera eliminatoria copera, frente a la UD Sámano. Fue el primero de los seis triunfos que encadena entre esa victoria en el torneo del KO y las cinco seguidas que lleva en Segunda División.

Mucho se ha despejado el horizonte para los blanquiazules desde la previa del primer obstáculo copero hasta el choque de esta tarde (19.00 horas, TVG). Ha transcurrido poco más de un mes, pero aquel 30 de octubre los herculinos llegaron al estadio de Riomar inmersos en su instante de mayor incertidumbre, con una racha de cinco partidos sin ganar e instalados en la octava posición de la Liga, a un punto del playoff y a cinco del liderato. El 1-5 ante el Sámano encendió la chispa que despertó al Deportivo, imparable desde entonces, que comenzó su escalada en la clasificación hasta alcanzar una cima que comparte junto al Racing de Santander, el único capaz de aguantar el meteórico ritmo de la escuadra herculina.

Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (2-1) y Albacete (0-2) se han unido a la lista de víctimas que el cuadro coruñés ha dejado en el camino desde que resurgió en la primera eliminatoria del torneo del KO. Los blanquiazules intentarán prolongar la exitosa serie frente al Sabadell, solo seis días después de que el bloque catalán perdiera su condición de único conjunto invicto de las cuatro principales categorías nacionales.

Se trata de un rival especial para el técnico del Deportivo. Hidalgo militó tres temporadas y media en el conjunto arlequinado como futbolista, entre enero de 2012 y mayo de 2015. Todas ellas en Segunda, aunque en la última sufrió el descenso a Segunda B. Además, como entrenador vivió un ascenso a la categoría de plata y un descenso a Primera RFEF entre abril de 2019 y noviembre de 2021.

Volver a pisar los dieciseisavos

La dificultad de la aventura copera deportivista subirá un peldaño. Tras deshacerse de un equipo de la zona baja de Segunda RFEF, los blanquiazules ahora se retarán con un adversario de la parte alta de la Primera RFEF en busca de hacerse un hueco en los dieciseisavos de final, eliminatoria que el equipo coruñés no pisa desde la temporada 2017-18. Aquel curso, en el que el bloque herculino competía en Primera, cayó a manos de Las Palmas a doble partido, tras perder en Riazor en la ida (1-4) y ganar en Gran Canaria en la vuelta (2-3).

Además de la ambición competitiva, la Copa supone una excelente oportunidad para reactivar a futbolistas con un rol secundario o que han perdido peso en los últimos encuentros. Es el caso de Mulattieri, que ha visto cómo Eddahchouri y Stoichkov le han adelantado como opciones en ataque tras encadenar diez partidos y 568 minutos sin marcar, Cristian Herrera, que apenas ha jugado 67 minutos en la Liga, pero que firmó un doblete en la primera manga del torneo del KO, o Gragera, que arrancó el curso como titular en la medular, pero al que José Ángel ha arrebatado el puesto en los últimos duelos.

Hidalgo echó mano de los fabrilistas Pablo García, Rubén López y Fabi en la primera ronda copera y en esta ocasión podría volver a recurrir a jugadores del filial. Además del mediocampista de Silleda y del mediapunta segoviano, esta semana han probado con el primer equipo Hugo Ríos, Damián Canedo, Quique Teijo, Iker Vidal y Bil Nsongo.