Hidalgo y la gestión de la nueva normativa para alinear jugadores del filial en la Copa del Rey

El Deportivo afronta esta tarde en la Nova Creu Alta la segunda ronda de la Copa del Rey con un rompecabezas táctico sobre la mesa. A la necesidad de dar descanso a sus jugadores más utilizados, teniendo en cuenta que apenas pasarán 70 horas entre el duelo copero y la cita de Liga ante el Castellón en Riazor, se suma la nueva normativa sobre la presencia de futbolistas del filial, un cambio que alivia el riesgo disciplinario, pero que, según Antonio Hidalgo, no reduce la complejidad estratégica del encuentro y la gestión de las rotaciones.

Durante años, la antigua norma obligaba a que en todo momento hubiera al menos siete futbolistas del primer equipo sobre el césped. Ese encaje de bolillos dejó numerosas alineaciones condicionadas, ya que, si un equipo salía con siete del primer equipo y cuatro del filial y sufría una expulsión de un jugador de la primera plantilla, automáticamente quedaba en alineación indebida. Por eso, la mayoría de técnicos optaban por salir con ocho profesionales y solo tres canteranos y tener margen de maniobra.

Ahora, la nueva normativa de la RFEF establece que en lugar de tener que haber siete del primer equipo en todo momento, no puede haber más de cuatro del filial. Esto elimina el riesgo de que una expulsión provoque un incumplimiento de la normativa, siempre que se mantenga ese límite. Es decir, que aunque expulsen a un jugador, se podría continuar teniendo seis del primer equipo y cuatro del filial, porque no se sobrepasaría el número de canteranos permitidos jugando a la vez.

Hidalgo, precavido

A pesar de esto, Antonio Hidalgo afirmó en la rueda de prensa previa al partido copero que prefiere no exponerse a escenarios que le obliguen a retocar su plan más de la cuenta. “Al final, si pones cuatro de inicio te puede condicionar luego a la hora de cambiar, que tengas que hacer un doble cambio. Veremos lo que nos interesa más y las posiciones de campo que podamos necesitar. A partir de ahí, los chavales están preparados para ayudarnos. Con el cambio de norma no estás en constante peligro. Tener cuatro, dependiendo de qué jugador quieras meter, te hace modificar dos situaciones. Por lo tanto, veremos si queremos meter cuatro de inicio o alguno menos. Pero al menos la norma está mucho mejor ahora, que no estás en constante riesgo”, explicó.

El técnico catalán también puso en valor el trabajo del Fabril y confirmó que viajarían prácticamente todos los canteranos que suelen compartir el día a día con el primer equipo: “Jugar el partido de Copa cuando no vienes participando no es sencillo. Se conjugan muchas situaciones. Hay que darle importancia e ir al detalle de explicar lo que queremos. La cantera tiene que ayudar. Van a viajar prácticamente todos, excepto Hugo Ríos. Estoy contento porque están haciendo un gran año en el Fabril y a ver si los podemos ir introduciendo”.

El descanso mezclado con las bajas

Debido a la situación de la defensa deportivista, con Ximo Navarro y Escudero todavía lesionados, Loureiro que lo ha jugado todo, Quagliata sin descanso desde la lesión de Escudero y Barcia y Comas repartiendo esfuerzos, todo apunta a que Hidalgo apostará por varios canteranos atrás. Tal y como confirmó ante los medios, Samu Fernández, que no pudo estar en la primera ronda por sanción, ocupará un puesto en la zaga, y Rubén López podría repetir como lateral izquierdo, donde actuó en el duelo ante el Sámano. También estarán preparados para salir el central Damián Canedo y los laterales Quique Teijo e Iker Vidal.

Otro fabrilista que apunta a entrar en el once es el extremo Fabi, quien ya debutó en la primera ronda, y solo faltaría saber quién le acompañaría por la otra banda, la cual se debatirá entre Stoichkov y Cristian Herrera, al tener la prioridad de dar descanso a Yeremay, Mella y Mario Soriano. En la punta del ataque, Hidalgo ya ha confirmado que actuará Mulattieri, por lo que el delantero Bil Nsongo tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. El Deportivo llega a Sabadell obligado a rotar, condicionado por el calendario y por una normativa que, aunque más segura, sigue exigiendo máxima atención en cada sustitución.