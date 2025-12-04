El once del Dépor ante el Sabadell Fernando Fernández

Estas son nuestras notas de la victoria del Dépor ante el Sabadell en la Copa del Rey (0-2).

ERIC PUERTO. Poco trabajo (6): Sin trabajo durante la primera parte. En ocasiones le presionaron en la salida de balón. Quitando un disparo muy centrado, no tuvo mucho más que hacer en el segundo acto. Se llevó un golpe en el tramo final de la contienda.

LOUREIRO. Asistente (7): Se mostró expeditivo en labores defensivas y no dudó en emplearse con dureza cuando fue necesario, como obstruyendo el avance de Miguelete. Dio el pase a Herrera, tras un gran robo y conducción, que supuso el primer tanto de los blanquiazules.

SAMU FERNÁNDEZ. Solvencia (7): Primera titularidad en partido oficial del canterano con el Dépor. Atento a las marcas, subió para evitar que los atacantes se girasen tras recuperación. Bien al corte, yéndose al suelo cuando fue necesario.

LUCAS NOUBI. Seriedad (7): Ejerció como central zurdo. Atento en el repliegue y en las ayudas. En ocasiones rompió líneas y subió el balón. Despejó varios envíos al área peligrosos. Fue sustituido al descanso.

RUBÉN LÓPEZ. De menos a más (6): Ejerció de lateral zurdo. Cometió algunas imprecisiones en defensa, mejor en ataque. Tuvo algún problema a la espalda. Marcó el segundo gol del Dépor, tras una buena asistencia de Cristian Herrera.

PATIÑO. Poca presencia (5): Apenas entró en contacto con el balón en el primer acto y se le vio algo lento. Bajó para ayudar a sacar el balón ante la presión arlequinada. Cometió varias pérdidas. Poco mordiente.

GRAGERA. Irregular (5): Adoleció de cierta falta de ritmo. Cometió alguna falta fuerte que rozó la tarjeta. No protagonizó su mejor partido. Tuvo problemas en los despejes.

FABI. Sin miedo (7): Pudo marcar, pero le pegó mal al esférico tras recibir un buen pase de Eddahchouri. Atento en las coberturas y ayudando en la recuperación. Fue uno de los cambios.

MULATTIERI. Voluntarioso (6): Bajó varios balones, los aguantó y trató de asociarse con sus compañeros. No tuvo ocasión de mirar a puerta en la primera parte. Siguió aguantando la pelota en la segunda, pero no logró girarse y buscar el arco rival y fue uno de los cambios.

EDDAHCHOURI. Desaparecido (5): Trató de presionar la salida de balón del Sabadell. Se asoció con sus compañeros en el ataque. Tocó muy poco balón y no llegó a tirar puerta en un encuentro discreto.

EL MEJOR. CRISTIAN HERRERA. Goleador y asistente (7): Lució el brazalete de capitán. A punto de marcar en los primeros compases del choque. Se le vio con ganas, aunque tuvo momentos de más imprecisiones. Le robaron varias veces el esférico en conducción. Fue a más con el paso de los minutos. Marcó de cabeza, tras una gran jugada personal de Loureiro, que le sirvió el pase. Asistió a Rubén López en el 0-2.

Los cambios

BARCIA. (5): Entró al descanso. Correcto.

MELLA. (5): Falló un cabezazo claro.

BIL NSONGO. (7): Demostró personalidad en su debut. Gran centro a Mella, que remata al muñeco.

MARIO SORIANO. (5): Fue amonestado.

DAMIÁN CANEDO. (-): Sin tiempo.