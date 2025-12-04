El uno por uno del rival | Un Sabadell que es recién llegado, pero no se conforma

La plantilla del Sabadell, celebrando la victoria CES

El rival del Deportivo en Copa del Rey es un recién llegado a Primera Federación, pero no se conforma con eso. Su tercera posición en el Grupo 2 y su imbatibilidad recientemente destruida así lo demuestran. El Centre d’Esports Sabadell quiere progresar en el torneo copero, pero aspira a regresar a medio plazo a una Segunda División que pisó por última vez con Antonio Hidalgo hace cinco temporadas.

Desde entonces, inició un receso que dio con sus huesos en Segunda Federación, después de que Óscar Cano no pudiese lograr la permanencia en la tercera categoría hace dos cursos.

El club aprovechó su bajada a la cuarta categoría para resetear. El empresario estadounidense Adam Rothstein se convirtió en el accionista mayoritario de la entidad, que regresó a la división de bronce a las primeras de cambio, aunque el camino fue tortuoso. En la travesía tuvo que contar con tres entrenadores, el último de ellos David Movilla.

En un Grupo 3 en el que el vecino Europa se mostró intratable como campeón, el conjunto arlequinado se acabó colando como cuarto clasificado en el playoff de ascenso, en el que superó al Eibar B en las semifinales y acabó venciendo al UCAM —verdugo del Fabril— en la final, tras un agónico partido de vuelta en La Condomina.

Pero el salto de categoría no fue argumento suficiente para que Movilla continuase. El club quería recalcular su ruta y apostó por decirle adiós al preparador vasco y contratar a Ferran Costa.

‘El niño maravilla’ de los banquillos de Cataluña esperaba una nueva oportunidad tras no terminar de triunfar en el Andorra. Y el Sabadell le abrió las puertas para dirigir un proyecto que mantuvo la columna vertebral del ascenso, pero se ha armado para competir al máximo nivel en Primera Federación. Esta es su plantilla:

José Ortega. 34 años. El portero del ascenso ha hecho carrera en el Terrassa, apenas ha jugado en la tercera categoría de nuestro fútbol. Tampoco este curso, en el que Fuoli le ha ganado el puesto. Jugó la Copa.

Diego Fuoli. 28 años. Tras pasar por la cantera del Villarreal, fue suplente de Ian Mackay la temporada del Sabadell en Segunda, con Antonio Hidalgo. Luego fichó por el Almería, donde no tuvo minutos y debió bajar a Primera Federación. Indiscutible en el San Fernando y el Tarazona, ha regresado a la Nova Creu Alta para jugarlo todo en liga también.

David Astals. 23 años. Canterano del Sabadell, se fue a la UD Ibiza tras el descenso del equipo, pero regresó este verano. Talentoso con balón y con mucha capacidad física. Puede ser lateral derecho o mediocentro.

Carlos Alemán. 21 años. Formado en la base del Espanyol, se fue luego a los filiales del Valencia y del Granada. Acumula tres temporadas en Segunda Federación y acaba de dar el salto a Primera. Lateral derecho, habitual suplente de Astals —no ha jugado ni 90 minutos en liga—, pero titular en la primera ronda de Copa.

Kaiser. 29 años. Fue fichado por el Sabadell en el último mercado de invierno y resultó clave en el ascenso. Uno de los líderes del vestuario, continúa siendo titular en el eje de la zaga a pesar de debutar en Primera Federación tras cuatro años en la categoría inferior.

Bonaldo. 29 años. Central o mediocentro defensivo brasileño. Jugó contra el Dépor con el DUX Internacional de Madrid. Después pasó por Numancia y Estepona, antes de incorporarse al proyecto del Sabadell en Segunda Federación para ascender. Con Costa, se ha asentado como central.

Carlos García. 25 años. Central zurdo procedente de Unionistas, acumula ya varias semanas fuera del equipo.

Sergi Segura. 30 años. Después de jugar en varios equipos madrileños y asentarse en el Guadalajara, el pasado curso dio el salto al Mérida. Pese a contar con minutos en su debut en Primera RFEF, en invierno aceptó la propuesta del Sabadell a cambio de bajar una categoría y convertirse en indiscutible como lateral izquierdo del equipo. Es el futbolista más específico para esa posición y ya fue titular en la Copa.

Ton Ripoll. 27 años. Su último año como juvenil lo pasó en el Celta antes de iniciar una carrera que le llevó por Oviedo Vetusta, Real Murcia o varios equipos catalanes. Fue fichado como extremo hace un año y medio y ahora ha sido reconvertido a lateral izquierdo.

Quadri Liameed. 23 años. El Villarreal trajo a España en edad juvenil a este nigeriano que se asentó en el Lleida Esportiu de Segunda Federación tras reclutarlo de la Preferente Valenciana. Fichado este verano por el Sabadell, es indiscutible en el centro del campo a través de su perfil físico.

Urri. 28 años. Clave junto a Quadri en la sala de máquinas. Organizador de buen pie que ha dado un importante salto en su carrera desde su incorporación al cuadro arlequinado el pasado curso. Ha ido escalando en el fútbol catalán y debuta este curso en Primera Federación.

Jordi Ortega. 22 años. Centrocampista procedente del Villarreal B. Ha estado prácticamente inédito en liga, aunque fue titular en Copa en Sa Pobla. Jugó una hora contra el Poblense.

Miguelete. 24 años. Reclutado por el club para intentar retornar a Primera Federación, fue indiscutible el pasado curso en la mediapunta. El jerezano anotó 12 dianas. Esta campaña alterna titularidades con suplencias.

Rubén Martínez. 35 años. A punto de cumplir los 36, el menudo mediapunta sigue dejando destellos de clase con su zurda. Llegó a Segunda con la UD Logroñés, el club en el que más se asentó dentro de una larguísima carrera. Luego ascendió de nuevo a la categoría de plata con el Albacete en Riazor, pero apenas tuvo oportunidades con Rubén Albés en la Liga Hypermotion. Clave el pasado curso, esta temporada apenas está jugando, aunque sí lo hizo de inicio en Copa.

Sergio Cortés. 32 años. Centrocampista o extremo derecho, clave en el ascenso con 11 tantos. Poca presencia este curso, aunque titular en Copa.

Joel Priego. 26 años. El extremo derecho de Manresa se ha asentado en Primera Federación tras ascender a la categoría con el Zamora, hace dos años. Su papel de revulsivo en el equipo castellano y leonés el pasado curso le valió un pase al Sabadell, donde es indiscutible como extremo diestro del equipo. Ha jugado como titular todos los partidos de liga y también el de Copa del Rey.

Javi López. 24 años. Otro catalán que retorna a la comunidad. No se asentó en el Burgos en Segunda División tras salir del Cerdanyola de Segunda RFEF muy joven y el pasado curso acabó yéndose al Ibiza de Paco Jémez en el mercado invernal, con el que fue importante. Extremo zurdo indiscutible en el Sabadell.

Rodri Escudero. 31 años. Sabe lo que es marcar en Riazor y por partida doble. Lo hizo en la 2022-23 con el Talavera (3-2). Aquella fue la mejor campaña de la carrera de este segundo punta que puede jugar en banda o como ‘9’ móvil. Pichichi del equipo con cinco dianas.

Agustín Coscia. 28 años. Punta de escasa estatura pero escurridizo, suele formar una doble punta con Escudero.