Diario de Ferrol

Dépor

El Deportivo recibirá a un Primera División en Riazor antes de Navidad

Conocerá a su rival dieciseisavos de final de Copa del Rey en el sorteo del martes 9 de diciembre

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
04/12/2025 21:17
Loureiro, durante el duelo con el Sabadell
Loureiro, durante el duelo con el Sabadell
Fernando Fernández
El Deportivo superó la segunda ronda de Copa del Rey en Sabadell y ya mira hacia la eliminatoria de dieciseisavos de final, que no tardará demasiado en llegar. Entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre se jugarán los partidos de esta tercera fase del torneo copero, que sorteará sus emparejamientos el próximo martes, 9 de diciembre, a las 13.00 horas.

Una vez finalizados todos los cruces, el cuadro herculino ya sabe que se medirá sí o sí en Riazor a un equipo de Primera División. No podrá ser contra el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Athletic Club, equipos de la Supercopa. Todos ellos se medirán a rivales de Primera o Segunda Federación. Pero sí con el resto de los 13 supervivientes de la élite. Entre ellos, el Celta -que tuvo que irse a los penaltis para ganar al Sant Andreu-, el Valencia, el Sevilla, el Betis o la Real Sociedad.

El encuentro de esta tercera eliminatoria de Copa del Rey le llegará al Dépor entre el encuentro contra la Real B en A Coruña (domingo 14, 14.00 horas) y la visita a Andorra (sábado 20, 14.00 horas), con la que el equipo cerrará el año 2025.

El sorteo estará compuesto por 17 equipos de Primera (la mitad más uno de los 32 que siguen en la competición), 9 de Segunda, 5 de Primera Federación y 1 de Segunda Federación. Estos son todos los equipos clasificados para los dieciseisavos de final:

  • Barcelona (1ª/Supercopa)
  • Real Madrid (1ª/Supercopa)
  • Atlético (1ª/Supercopa)
  • Athletic (1ª/Supercopa)
  • Real Sociedad (1ª)
  • Alavés (1ª)
  • Getafe (1ª)
  • Elche (1ª)
  • Mallorca (1ª)
  • Osasuna (1ª)
  • Betis (1ª)
  • Levante (1ª)
  • Villarreal (1ª)
  • Rayo Vallecano (1ª)
  • Sevilla (1ª)
  • Valencia (1º)
  • Celta (1ª)
  • Eibar (2ª)
  • Sporting (2ª)
  • Cultural (2ª)
  • Huesca (2ª)
  • Albacete (2ª)
  • Deportivo (2ª)
  • Racing de Santander (2ª)
  • Burgos (2ª)
  • Granada (2ª)
  • Talavera (1ª RFEF)
  • Guadalajara (1ª RFEF)
  • Eldense (1ª RFEF)
  • Murcia (1ª RFEF)
  • Ourense CF (1ª RFEF / Copa RFEF)
  • Atlético Baleares (2ª RFEF)

*En negrita, los posibles rivales del Dépor

