El Dépor ya conoce el horario con el que dará la bienvenida al 2026

Yeremay, en el partido ante el Cádiz de la pasada temporada en Riazor Archivo DXT

El Deportivo arrancará el 2026 recibiendo al Cádiz en Riazor con un horario poco apetecible para los aficionados. La competición ha hecho oficial en la mañana de este jueves cuándo se disputarán los encuentros correspondientes a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion, y al conjunto coruñés le tocará jugar apenas dos días antes de la llegada de los Reyes Magos. La Liga ha dejado fijado el encuentro ante el cuadro gaditano el domingo 4 de enero a las 21.00 horas.

Tras los dos partidos que tiene ahora por delante el Deportivo en Riazor ante Castellón y Real Sociedad B, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo jugará su último encuentro del año en Andorra el próximo sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas. Además, en el caso de lograr esta tarde el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey ante el Sabadell, también tendrían que afrontar la siguiente eliminatoria del torneo copero que se disputará entre el 16 y el 18 de diciembre.

La visita del Cádiz supondrá el regreso de Gaizka Garitano a Riazor. El técnico vasco dirigió al Deportivo durante la temporada 2016-17 en Primera División, después de haber pasado previamente por los banquillos de Eibar y Real Valladolid. A finales de febrero de 2017, y tras una dura derrota ante el Leganés, fue destituido al no lograr ganar ningún partido en lo que iba de año y sumar 19 puntos en 23 jornadas.