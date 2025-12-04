Rubén López marca el segundo gol del Sabadell-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo continúa de dulce y avanza a dieciseisavos de final de la Copa del Rey después de imponerse al Sabadell (0-2) en un partido sobrio que muestra el nivel de seguridad que atraviesa ahora mismo el cuadro blanquiazul. Con muchas rotaciones y buen nivel de las promesas de Abegondo, Cristian Herrera fue el gran protagonista de un hito que puede parecer sencillo, pero que el club llevaba sin conseguir catorce años: pasar dos rondas del torneo del KO.

El once con el que Hidalgo regresó con honores a la Nova Creu Alta levantó expectativas y dejó pistas a partes iguales. Expectativas por ver juntos a Mulattieri y Eddahchouri después de aquellos minutos, ya lejanos, para levantarle el partido al Almería. Una pista al mismo tiempo de que Stoichkov parece haberle ganado la partida a ambos en la punta del ataque. Igual de claro parece también que de momento para el técnico, Villares sigue estando por delante de Patiño. Uno titular ante el Sabadell y el otro descansando en casa para llegar en las mejores condiciones al duelo con el Castellón.

Con Villares en casa, Cristian Herrera estrena capitanía en el Deportivo Más información

Con esta mezcla, en la que también destacó el debut, por fin, de Samu Fernández y la sempiterna guardia de Loureiro, el Dépor salió al terreno de juego arlequinado dispuesto a marcar territorio. Los primeros minutos de juego directo dejaron las mejores ocasiones para el cuadro herculino, que con Mulattieri bajando todo lo que le lanzaban desde área propia conseguía un atajo al área rival. Primero Cristian Herrera y luego el fabrilista Fabi, que repitió en el once como ya hiciera ante el Sámano, se encontraron con dos buenas paradas de Fuoli después de dos disparos tan claros como faltos de convicción.

No hubo muchas más noticias del conjunto blanquiazul en el primer tiempo, evidenciando los problemas habituales en salida de balón cada vez que un rival bien organizado, por mucho que esté un peldaño por debajo en cuanto a talento, tiene la valentía suficiente para ir a buscarlo arriba. Ni Gragera ni Patiño fueron capaces de hacerse con el centro del campo y poco a poco el balón volvía cada vez más rápido hacia los dominios de Eric Puerto. Especialmente débil fue el Dépor en los costados, con Rubén López como improvisado lateral izquierdo sufriendo una vez más, arrastrando problemas cada vez que tenía que correr hacia atrás. Lucas Noubi, que confirmó las noticias de que su lesión se había quedado en un susto, fue de lo más destacado en la retaguardia, salvando in extremis el tanto del Sabadell después de que Priego se hubiese colado hasta la cocina.

Galones a Herrera

El segundo tiempo fue el de los héroes inesperados. El de un Cristian Herrera que en su estreno como capitán del Dépor hizo valer sus galones para resultar decisivo. Primero aprovechando una jugada que evidenció la superioridad de un equipo sobre otro. Loureiro recogió el balón y enfiló el área rival sin que le importara los rivales que le salieran al paso. Fueron un par que dejó por el camino con varios amagos hasta meterse en el área y poner un centro medido para que el canario marcara a placer de cabeza.

El tanto reforzó la confianza del equipo coruñés, que fue creciendo en el partido poco a poco e incluso mejoró con los cambios. La entrada de Mella y el debut de Bil Nsongo permitieron mantener la intensidad en los metros finales, haciendo notar a la abarrotada Nova Crue Alta que la sentencia era cuestión de tiempo. La tuvo primero el extremo de Teo tras una acción y centro espectacular de Bil, pero se encontró con Fuoli. No falló Rubén López. El delantero camerunés bajó un balón en el centro del campo y lanzó a Cristian Herrera para que se sacara de la chistera una gran asistencia a Rubén López. El de Silleda, mejor hacia adelante que cerrando, llegó con la potencia habitual para meter la puntera y hacer el segundo tanto y terminar de pagar otra ronda.