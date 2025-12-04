Con Villares en casa, Cristian Herrera estrena capitanía en el Deportivo

Cristian Herrera, con el brazalete del capitán, en el Sabadell-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Cristian Herrera tendrá su foto como capitán del Deportivo. El delantero canario se estrenó como 'portavoz' deportivista en el encuentro de segunda ronda de Copa del Rey, frente al Sabadell, en la Nova Creu Alta.

Con Diego Villares sin convocar -al igual que Quagliata y Arnau Comas-, José Ángel Jurado en el banquillo y los también capitanes Ximo Navarro y Sergio Escudero lesionados, fue el exatacante de Las Palmas el encargado de portar el brazalete.

Cristian Herrera es, junto a Charlie Patiño, el único futbolista del once de Antonio Hidalgo en la Nova Creu Alta que lleva más de un año en el Deportivo. Eric Puerto llegó antes que el canario y el inglés, pero no acumula ni siquiera un año seguido defendiendo los colores deportivistas, pues el pasado curso se fue cedido al Marbella.

También llevan más en el club tanto Rubén López como Samu Fernández, aunque ninguno de los dos tiene todavía ficha del primer equipo. Algo similar sucede con Miguel Loureiro, que formó parte del club en base, aunque no fue hasta este último verano cuando accedió al primer equipo, a través de un traspaso desde el Huesca.