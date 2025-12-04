Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Con Villares en casa, Cristian Herrera estrena capitanía en el Deportivo

El canario porta el brazalete en el Sabadell-Dépor de Copa del Rey

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
04/12/2025 19:20
Antonio Hidalgo, homenajeado antes del Sabadell-Deportivo
Cristian Herrera, con el brazalete del capitán, en el Sabadell-Deportivo
FERNANDO FERNÁNDEZ
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Cristian Herrera tendrá su foto como capitán del Deportivo. El delantero canario se estrenó como 'portavoz' deportivista en el encuentro de segunda ronda de Copa del Rey, frente al Sabadell, en la Nova Creu Alta.

Con Diego Villares sin convocar -al igual que Quagliata y Arnau Comas-, José Ángel Jurado en el banquillo y los también capitanes Ximo Navarro y Sergio Escudero lesionados, fue el exatacante de Las Palmas el encargado de portar el brazalete.

La afición del Dépor, en el Carlos Belmonte

Todo el deportivismo concentrado en el mismo rincón de la Nova Creu Alta

Más información

Cristian Herrera es, junto a Charlie Patiño, el único futbolista del once de Antonio Hidalgo en la Nova Creu Alta que lleva más de un año en el Deportivo. Eric Puerto llegó antes que el canario y el inglés, pero no acumula ni siquiera un año seguido defendiendo los colores deportivistas, pues el pasado curso se fue cedido al Marbella. 

También llevan más en el club tanto Rubén López como Samu Fernández, aunque ninguno de los dos tiene todavía ficha del primer equipo. Algo similar sucede con Miguel Loureiro, que formó parte del club en base, aunque no fue hasta este último verano cuando accedió al primer equipo, a través de un traspaso desde el Huesca.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Inspección veterinaria previa a la competición

Todo listo para el comienzo del CSI5*W A Coruña 2025
Esther Durán
Carla Sesar posa con su medalla

Carla Sesar se proclama subcampeona del Mundo sub-21
Redacción
La afición del Dépor, en el Carlos Belmonte

Todo el deportivismo concentrado en el mismo rincón de la Nova Creu Alta
Sergio Baltar
Luis Horcajada se prepara para lanzar a portería ante Sevilla

Cuatro partidos en quince días: el intenso final de año del OAR
Raúl Ameneiro