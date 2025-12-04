Capitán Cristian Herrera, el as de Copas bajo la manga

Cristian Herrera celebra su gol ante el Sabadell Fernando Fernández

Cristian Herrera volvió a adueñarse de la Copa. El canario firmó un partido completo en la victoria del Deportivo ante el Sabadell en la Nova Creu Alta, con gol para abrir el marcador y una asistencia precisa a Rubén López en el 0-2 que sentenció el cruce. Capitán por circunstancias y protagonista por méritos propios, el atacante confirmó que en este torneo se está moviendo con soltura.

Herrera repitió titularidad, igual que en la ronda anterior ante el Sámano, y volvió a aparecer en los momentos clave. Esta vez falló la primera clara, un disparo cruzado en el minuto 4 que despejó Fuoli con una estirada, aunque encontró premio al inicio de la segunda mitad. El origen estuvo en una acción sobresaliente de Miguel Loureiro, que recuperó en campo rival, amagó en la frontal y ya dentro del área puso un centro medido que el delantero cabeceó a placer. Tras marcar, Herrera señaló al lateral para reconocer el mérito del jugadón previo.

Cristian Herrera invita a otra ronda en Sabadell (0-2) Más información

Instalado en la banda izquierda a pie natural, el canario cerró su notable actuación en el minuto 80 con una jugada que sentenció la eliminatoria. Control orientado, pausa y un pase filtrado con intención y precisión para que Rubén López conectase un zurdazo a la escuadra. El propio Rubén lo explicó la conexión después del partido: “Ya sabía que me había visto. Herrera eso lo hace muy bien, es un gran jugador, y sabía que me la iba a filtrar. Cuando la tocó el defensa pensé ‘a ver si llego’, pero al final metí la punta y acabó entrando”. La jugada simbolizó la conexión entre ambos y el peso del canario en el partido.

El atacante ya había abierto su cuenta esta temporada en la ronda anterior ante el Sámano. Marcó el 1-2 tras un error defensivo, firmó el 1-3 a pase de Eddahchouri y más tarde asistió al propio Zaka en el 1-4. Con solo dos partidos suma tres goles y dos asistencias, números que lo convierten en el recurso ofensivo más productivo del equipo en esta Copa. Tras aquel 1-5 en Cantabria, Antonio Hidalgo remarcó la importancia de ese impulso para sus delanteros: “Estoy contento, sobre todo, por jugadores como Cristian, Zaka y Stoichkov, que viven del gol y es importante que esta gente coja ese pico de confianza”. La actuación de Sabadell confirmó ese crecimiento.

Antonio Hidalgo: "Cuando ganas la confianza crece, pero tenemos que ser humildes y saber lo que cuesta ganar" Más información

Su papel como capitán fue otro de los detalles de la noche. El brazalete le correspondió por las bajas, pero también por los matices de antigüedad dentro del vestuario. Con Diego Villares sin convocar, José Ángel Jurado y Yeremay en el banquillo y los también capitanes Ximo Navarro y Sergio Escudero lesionados, fue el ex de la UD Las Palmas el encargado de portar el brazalete.

Junto a Charlie Patiño, el veterano futbolista era el único futbolista del equipo inicial que lleva más de un año seguido en el club. El portero Eric Puerto llegó antes, pero no acumula ni siquiera un año seguido defendiendo los colores deportivistas, pues el pasado curso se fue cedido al Atlético Marbella.

El Deportivo conocerá este martes a su próximo rival en Copa del Rey, contra el que jugará antes de Navidad Más información

También llevan más en el club coruñés tanto Rubén López como Samu Fernández, aunque ninguno de los dos tiene todavía ficha del primer equipo. Algo similar sucede con Miguel Loureiro, que formó parte del club en base, aunque no fue hasta este último verano cuando accedió al primer equipo, a través de un traspaso desde el Huesca.

Ese contexto explica que Cristian Herrera fuese capitán en la Nova Creu Alta. Un detalle que no altera su rol dentro de la plantilla, casi residual en Liga durante la presente temporada, pero que refuerza su peso en un torneo que está convirtiéndose en su refugio competitivo. El campeonato liguero le está dando menos protagonismo, aunque la Copa lo está devolviendo al centro de la escena. Entre goles, asistencias y el brazalete de capitán, el canario se sigue postulando como el as de Copas que el Dépor se guarda bajo la manga.