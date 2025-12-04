Antonio Hidalgo: "Cuando ganas la confianza crece, pero tenemos que ser humildes y saber lo que cuesta"

Antonio Hidalgo, homenajeado antes del Sabadell-Deportivo Fernando Fernández

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, habló del buen nivel de sus futbolistas —algunos poco habituales— tras el triunfo herculino ante el Sabadell en la segunda ronda de Copa del Rey. "

Homenaje. “Dar las gracias al club por el homenaje y en especial a Pau y a Belén por darme la oportunidad de ser recibido con tanto cariño. Recordaba la sala de prensa más grande (ríe)”.

Resumen. “El partido nos ha puesto en problemas, tuvimos dos ocasiones claras nada más empezar. Ferran cambió luego la estructura a 4 y nos estaba costando, lo hemos vuelto a modificar y eso habla de su riqueza táctica. Con el gol nos encontramos mejor, hicimos el 0-2 y luego ellos se han quedado con diez”.

Corazón dividido. “Tengo un sentimiento muy grande por este club. Me ha dado mucho, he disfrutado mucho y hemos sufrido mucho. Pero ahora estamos a muerte con el Dépor, con nuestra familia. Hay que ser profesional. El Sabadell nos lo ha puesto muy difícil. Ya veis lo que cuesta pasar en Copa con los resultados que se están dando”.

El Deportivo conocerá este martes a su próximo rival en Copa del Rey, contra el que jugará antes de Navidad Más información

Reivindicación. “Samu (Fernández) está sobradamente preparado para echarnos una mano, ya lo dije en la previa. Al final también ha jugado Rubén, con muchos menos minutos. Son ejemplos de profesionales, de gente que empuja muchísimo. Contento por todos”.

Rubén. "Rubo jugó de lateral izquierdo, pero en una línea de cuatro va a sufrir un poco más defendiendo. Seguramente de carril, con alguien que le fije dentro, va a estar más cómodo. Seguro que no está contento por los minutos que está teniendo, pero sabe lo importante que es".

Mula y Zaka juntos. “Son situaciones que queríamos ver. También a Lucas (Noubi) en la izquierda. Nos ha pedido el cambio porque se encontraba mal de la barriga. Esa relación entre Zaka y Mula, con Zaka fijando a los centrales y Mula bajando más. Queremos ver esas relaciones”.

Racha. “Evidentemente, cuando vas ganando partidos la confianza sigue subiendo. Tenemos que tener máxima humildad y saber la dificultad que tiene ganar. Esa competencia entre el grupo nos ayuda a estar alerta. Todos tienen que saber que los necesitamos”.

Rival. “Venimos preparando el partido del Castellón a la vez que el de Sabadell. Es un rival muy duro, en buena dinámica. Debemos descansar para afrontar el partido”.