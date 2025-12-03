Sabadell-Deportivo: Cómo y dónde ver gratis la segunda ronda de la Copa del Rey

José Ángel, durante el partido ante el Sabadell en la Nova Creu Alta en octubre de 2023 Archivo DXT

El Deportivo afronta este jueves la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en la que visitará la Nova Creu Alta. Enfrente, le espera un Sabadell en plena forma que hasta el pasado fin de semana se mantenía como el único equipo invicto a nivel europeo. El conjunto dirigido por Ferran Costa todavía no ha perdido en su casa y tampoco saben lo que es que les marquen un gol en su estadio. Actualmente, son terceros en el Grupo 2 de Primera RFEF y se encuentran a cuatro puntos del liderato.

La última vez que el Deportivo visitó el campo del Sabadell fue en octubre de 2023 durante su etapa en el barro de la Primera RFEF. Ambos llegaron al encuentro en una situación crítica, sumergidos en la zona de descenso a Segunda RFEF, pero ese fue precisamente el momento en el que los blanquiazules comenzaron a remontar la temporada hasta lograr el ansiado regreso al fútbol profesional.

Dónde ver el partido en vivo

El duelo entre el Sabadell y el Deportivo de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputará el domingo 4 de jueves a las 19.00 horas en la Nova Creu Alta. El partido se podrá seguir en directo y en abierto a través de la Televisión de Galicia, además de en el canal catalán Esport3.