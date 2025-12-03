Mi cuenta

Sabadell-Deportivo: Cómo y dónde ver gratis la segunda ronda de la Copa del Rey

El Deportivo vuelve al lugar donde comenzó a resurgir en la temporada que terminaron logrando el ascenso a Segunda División

Esther Durán
03/12/2025 16:25
José Ángel, durante el partido ante el Sabadell en la Nova Creu Alta en octubre de 2023
José Ángel, durante el partido ante el Sabadell en la Nova Creu Alta en octubre de 2023
Archivo DXT
El Deportivo afronta este jueves la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en la que visitará la Nova Creu Alta. Enfrente, le espera un Sabadell en plena forma que hasta el pasado fin de semana se mantenía como el único equipo invicto a nivel europeo. El conjunto dirigido por Ferran Costa todavía no ha perdido en su casa y tampoco saben lo que es que les marquen un gol en su estadio. Actualmente, son terceros en el Grupo 2 de Primera RFEF y se encuentran a cuatro puntos del liderato.

La última vez que el Deportivo visitó el campo del Sabadell fue en octubre de 2023 durante su etapa en el barro de la Primera RFEF. Ambos llegaron al encuentro en una situación crítica, sumergidos en la zona de descenso a Segunda RFEF, pero ese fue precisamente el momento en el que los blanquiazules comenzaron a remontar la temporada hasta lograr el ansiado regreso al fútbol profesional.

Martín Ochoa celebra el gol de la victoria del Dépor en la visita al Sabadell en la 2022-23

El regreso a la Nova Creu Alta: el punto de partida de la remontada del Dépor y de la irregularidad del Sabadell

Dónde ver el partido en vivo

El duelo entre el Sabadell y el Deportivo de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputará el domingo 4 de jueves a las 19.00 horas en la Nova Creu Alta. El partido se podrá seguir en directo y en abierto a través de la Televisión de Galicia, además de en el canal catalán Esport3. 

