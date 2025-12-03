Mi cuenta

"Hidalgo, 'Uno di noi'": el Sabadell prepara un homenaje para el técnico antes de irse a la grada

El club catalán invita a sus aficionados a acudir un cuarto de hora antes a la Nova Creu Alta para agraceder al ahora técnico del Dépor sus años como arlequinado

Esther Durán
03/12/2025 12:30
Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en la Cultural Leonesa
Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en el Sabadelll
@CESabadell
No tuvo reparo en reconocer Antonio Hidalgo que el enfrentamiento de Copa del Rey de este jueves entre el Deportivo y el Sabadell era especial para él. El técnico es una de las leyendas de la Nova Creu Alta y así será reconocido en la previa del choque, con un homenaje que el club catalán le tiene preparado al de Granollers por su etapa como arlequinado.

El Sabadell, que afronta este encuentro con máxima ilusión en una temporada en la que luchan por regresar a Segunda División, tiene prácticamente todas las entradas agotadas para medirse al Dépor y en sus redes sociales ha anunciado que habrá homenaje para el preparador blanquiazul, invitando a todos sus aficionados a acceder al estadio con un cuarto de hora de antelación.

Sensción agridulce

Será un momento muy emotivo para Hidalgo, que acto seguido volverá a la realidad que le está tocando en esta edición de la Copa del Rey: ver los partidos desde la grada. A raíz de una expulsión que sufrió el curso pasado con el Huesca, el técnico ya no pudo dirigir desde la banda la primera ronda ante el Sámano y ahora tendrá que hacer lo propio en la que fuera su casa.

Antonio Hidalgo, en un partido con el Deportivo

Hidalgo, sancionado, verá el Sámano-Dépor desde la grada

Más información

De esta forma, el preparador deportivista será homenajeado en los prolegómenos del Sabadell-Deportivo, pero después tendrá que ocupar su asiento junto a los más de 10.000 seguidores que se espera abarroten la Nova Creu Alta.

