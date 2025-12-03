"Hidalgo, 'Uno di noi'": el Sabadell prepara un homenaje para el técnico antes de irse a la grada

Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en el Sabadelll @CESabadell

No tuvo reparo en reconocer Antonio Hidalgo que el enfrentamiento de Copa del Rey de este jueves entre el Deportivo y el Sabadell era especial para él. El técnico es una de las leyendas de la Nova Creu Alta y así será reconocido en la previa del choque, con un homenaje que el club catalán le tiene preparado al de Granollers por su etapa como arlequinado.

🧅 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑯𝒊𝒅𝒂𝒍𝒈𝒐, 𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒊



👏🏻 Demà, un quart d’hora abans del #SabadellDépor, farem un homenatge a @Ahidalgo8



🏟️ Accediu a l’estadi amb temps per no perdre-us res!#AMQM pic.twitter.com/nEpiem9XV0 — CE Sabadell 🧅 (@CESabadell) December 3, 2025

El Sabadell, que afronta este encuentro con máxima ilusión en una temporada en la que luchan por regresar a Segunda División, tiene prácticamente todas las entradas agotadas para medirse al Dépor y en sus redes sociales ha anunciado que habrá homenaje para el preparador blanquiazul, invitando a todos sus aficionados a acceder al estadio con un cuarto de hora de antelación.

Sensción agridulce

Será un momento muy emotivo para Hidalgo, que acto seguido volverá a la realidad que le está tocando en esta edición de la Copa del Rey: ver los partidos desde la grada. A raíz de una expulsión que sufrió el curso pasado con el Huesca, el técnico ya no pudo dirigir desde la banda la primera ronda ante el Sámano y ahora tendrá que hacer lo propio en la que fuera su casa.

De esta forma, el preparador deportivista será homenajeado en los prolegómenos del Sabadell-Deportivo, pero después tendrá que ocupar su asiento junto a los más de 10.000 seguidores que se espera abarroten la Nova Creu Alta.