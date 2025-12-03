Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Hidalgo: "Samu está sobradamente preparado, seguramente será de la partida"

El entrenador del Dépor, que afronta un regreso "especial" a Sabadell, aseguró que Mulattieri será titular y que el fabrilista Samu apunta a hacer su debut con el primer equipo

Eder Pereira
Eder Pereira
03/12/2025 18:01
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo
Pedro Puig
Antonio Hidalgo afrontó la previa del duelo copero en la Nova Creu Alta como un regreso “especial” a Sabadell, donde dejó una huella profunda como jugador y entrenador. El técnico del Deportivo valoró el buen momento del equipo, que encadena seis victorias entre Liga y Copa, y asumió que las rotaciones serán importantes por las bajas y la cercanía del partido del domingo ante el Castellón. El entrenador de Granollers confirmó que Mulattieri será titular, que el fabrilista Samu apunta a estrenarse desde el inicio con el primer equipo y que el reciente cambio de norma respecto a la alineación de jugadores del filial le permite preparar el partido “sin estar en constante peligro”.

Objetivo para la Copa en un partido especial: “La Copa es siempre estimulante. Es una competición muy bonita. Sabemos que nuestra prioridad es la Liga, pero afrontamos el partido con toda la profesionalidad posible en un campo donde he estado mucho tiempo con mi familia. Es un partido especial para mí”.

Posibles rotaciones: “Jugar el partido de Copa cuando no vienes participando no es sencillo. Se conjugan muchas situaciones. Hay que darle importancia e ir al detalle de explicar lo que queremos. La cantera tiene que ayudar. Van a viajar prácticamente todos, excepto Hugo Ríos. Estoy contento porque están haciendo un gran año en el Fabril y a ver si los podemos ir introduciendo”.

Mulattieri, superando a Matos en el Deportivo-Ceuta

Los cinco jugadores del Deportivo que no pueden permitirse ‘tirar’ la Copa en Sabadell

Más información

Estado de Lucas Noubi: “Ha entrenado normal. Le dimos una semana más para que se le fueran del todo esas molestias. La lesión, por suerte, ha sido poca cosa”.

Cambio de norma para poder alinear cuatro jugadores del filial sin riesgo: “Veremos. Al final, si pones cuatro de inicio te puede condicionar luego a la hora de cambiar, que tengas que hacer un doble cambio. Veremos lo que nos interesa más y las posiciones de campo que podamos necesitar. A partir de ahí, los chavales están preparados para ayudarnos. Con el cambio de norma no estás en constante peligro. Tener cuatro, dependiendo de qué jugador quieras meter, te hace modificar dos situaciones. Por lo tanto, veremos si queremos meter cuatro de inicio o alguno menos. Pero al menos la norma está mucho mejor ahora, que no estás en constante riesgo”.

Mane, Villares, Samu, Quagliata, Soriano y Barcia, en un entrenamiento del Dépor

Los siete fabrilistas que opositan a tener minutos con el Dépor en la Copa

Más información

Homenaje antes del partido: “No me lo esperaba. Es muy emocionante volver a mi casa. Soy abonado, soy socio del club, y podéis entender lo que eso significa. Pasé mucho tiempo como entrenador y jugador. El Sabadell, con Ferran, ha mejorado muchísimo y tiene mucha ambición por pasar de ronda”.

Teórico favoritismo ante el Sabadell: “Todo está muy igualado. Todo se ajusta aún más cuando es solo un partido. Hay que poner todo y estar concentrado. El Sabadell tiene diferentes estructuras y comportamientos que van cambiando con o sin balón. Además viene en una dinámica en la que perdió su primer partido esta semana y no ha encajado en casa. Son muy sólidos. Vamos con esa sensación de ir con todo y pasar de ronda”.

Martín Ochoa celebra el gol de la victoria del Dépor en la visita al Sabadell en la 2022-23

El regreso a la Nova Creu Alta: el punto de partida de la remontada del Dépor y de la irregularidad del Sabadell

Más información

Descanso para algunos jugadores: “Seguramente alguno se quedará en casa. Veremos qué jugadores pueden necesitar descanso y en qué posiciones tenemos más efectivos”.

La necesidad del gol para Mulattieri: “Mulattieri va a jugar. Todos tenemos que saber que Mula nos da mucho más que solo el gol. Evidentemente, por su esencia, es un jugador que sale de zona, viene a recibir, abandona el área y va al espacio. Son situaciones que también tenemos que valorar. No es el mismo perfil que Zaka, que vive más en el área. Tenemos que relativizar eso. Lo entiendo a él, pero necesitamos que diferentes jugadores hagan diferentes cosas”.

Samu, posible titularidad: “Samu está sobradamente preparado para participar. Ha venido haciendo un gran trabajo en pretemporada. Ha ido creciendo. Nos está dando mucho y mañana seguramente saldrá de la partida. Contento por la evolución”.

