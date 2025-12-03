El regreso a la Nova Creu Alta: el punto de partida de la remontada del Dépor y de la irregularidad del Sabadell

Martín Ochoa celebra el gol de la victoria del Dépor en la visita al Sabadell en la 2022-23 DXT

El Deportivo vuelve a visitar la Nova Creu Alta para enfrentarse al Sabadell, un rival que le evoca uno de los momentos más delicados de su etapa reciente. Fue un episodio casi de supervivencia, pero también el instante en el que empezó a levantarse desde el barro para acabar, dos años después, instalado en lo más alto de Segunda División. Para el Sabadell, en cambio, aquella visita supuso un obstáculo más en un camino inestable, con caídas que lo alejaron de su pasado, ya no tan reciente, en la categoría de plata.

21 de octubre de 2023. La última vez que el Dépor pisó la Nova Creu Alta. Los dos equipos llegaban al duelo metidos en zona de descenso a Segunda Federación. Para los coruñeses, era un momento límite, ya que de prolongar su mal inicio ya no sería posible alcanzar el objetivo principal, el ascenso. En ese momento, soñar con la Segunda División parecía un lujo.

"Hidalgo, 'Uno di noi'": el Sabadell prepara un homenaje para el técnico antes de irse a la grada Más información

El Deportivo logró en Sabadell un triunfo imprescindible (0-1) al término de un partido malo, espeso y sufrido, que sostuvo gracias a la ventaja obtenida al inicio. Por fin ganó tras ocho jornadas en las que solo había cosechado una victoria, en la segunda fecha ante el Lugo (0-3). El equipo blanquiazul, ese día amarillo, abrazó el pelotazo como recurso habitual y apenas logró enlazar pases con sentido salvo en la recta final del primer tiempo. Pero logró lo importante, tres puntos que eran oxígeno puro.

Apenas había dado comienzo el encuentro cuando los blanquiazules lo pusieron a su favor. Ocurrió tras un mal saque de banda del Sabadell hacia su propia área. Diego Villares sacó a relucir una de sus grandes virtudes, se lanzó sobre Pau Resta para arrebatarle la pelota y se coló en el área arlequinada. El vilalbés cedió el cuero para la llegada de Martín Ochoa, que controló en el punto de penalti y soltó un zurdazo que entró por la escuadra del exdeportivista Ortolá. Hasta el momento sigue siendo el único gol del canterano, que actualmente está cedido en el Arenteiro, con el primer equipo del Dépor.

De ser reclutado por Piqué a retomar su camino en Sabadell: Ferran Costa, el 'niño prodigio' de los banquillos catalanes Más información

A partir de ese 0-1, el Deportivo no volvió a caer en la zona roja. Inició una remontada sostenida, aunque tuvo una recaída clara en la goleada encajada ante el Real Unión (3-0). Después llegaron dos match-balls para Imanol Idiakez, ante el Barça Atlètic y el Arenteiro. Y Davo los resolvió con goles vitales que mantuvieron al técnico en su puesto.

La última derrota liguera de aquella temporada llegó a domicilio ante la Cultural Leonesa (1-0), en la última jornada de la primera vuelta. A partir de ahí, el Dépor encadenó una segunda mitad de campeonato espectacular, sin una sola derrota. Esa firmeza lo llevó al ansiado ascenso a Segunda División y, con él, a despedirse por fin de cuatro años en el barro. Una remontada extraordinaria que empezó a gestarse en la Nova Creu Alta con aquel triunfo sufrido que entonces valía oro y que hoy, visto con perspectiva, brilla incluso más.

El Sabadell tomó el camino opuesto

Para el Sabadell, la temporada 2023-24 tuvo un final bien distinto. También había arrancado mal, igual que el Dépor, y por eso ambos se citaron en descenso en aquel duelo. El inicio irregular se llevó por delante al técnico Miki Lladó. Su sucesor, Gerard Bofill —el entrenador en el 0-1 ante el Deportivo— tampoco duró demasiado, ya que ocupó el cargo entre las jornadas 8 y 13.

El club, colista en ese momento, buscó una reacción confiando en un exdeportivista. Óscar Cano, que había dirigido al Dépor buena parte de la campaña 2022-23, asumió el banquillo arlequinado. Su llegada animó al equipo y protagonizó la mejor racha del Sabadell en toda la campaña: cuatro victorias en cinco jornadas, entre la 16 y la 20. Pero la segunda vuelta volvió a sembrar dudas, marcada por una irregularidad que no consiguió corregir.

Antonio Hidalgo y el dilema de las 72 horas en la Nova Creu Alta Más información

De hecho, el Sabadell de Cano fue responsable de uno de los pocos empates del Dépor en aquella segunda vuelta impecable. Fue en Riazor (1-1), donde los catalanes completaron un gran encuentro. Se adelantaron por medio de Pau Resta, que remató un córner justo antes del descanso, y Cano superó a Idiakez en lo táctico durante muchos minutos. Pero cuando ya rozaban tres puntos valiosos apareció Barbero en el minuto 90, tras un centro de Hugo Rama al segundo palo, para evitar la derrota.

Ese Sabadell alternaba actuaciones convincentes como aquella con otras que mostraban todas sus grietas. Al final, la irregularidad le pasó factura y descendió matemáticamente a Segunda Federación en la última jornada, tras un partido accidentado en el Anxo Carro. El Lugo no se jugaba nada, pero se puso 3-1 en el minuto 80. El Sabadell reaccionó y empató (3-3), aunque se quedó a un solo gol de salvarse. La temporada terminó con un golpe duro.

Dos realidades distintas

Las trayectorias cruzadas se suavizaron un año más tarde. El Dépor se asentó sin sobresaltos en Segunda División con una temporada plácida, mientras que el Sabadell, desde Segunda Federación, peleó para recuperar el sitio perdido. Y lo logró con un ascenso vía playoff. Eliminó al Eibar B y al UCAM Murcia sin perder ninguno de los cuatro encuentros de la promoción y selló un ascenso trabajado que le permitió volver a la Primera Federación.

Ahora ambos clubes vuelven a encontrarse. El Dépor llega como líder de Segunda y mantiene una línea ascendente que se estira desde aquel zurdazo de Martín Ochoa en 2023. El Sabadell, por su parte, intenta reconstruir su prestigio, aquel que durante la década del 2010 lo llevó a encadenar cuatro temporadas consecutivas en Segunda, categoría a la que no regresa desde la campaña 2020-21. La Copa los junta de nuevo en un estadio donde el Deportivo empezó a cambiar su historia reciente.