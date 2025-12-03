Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

De ser reclutado por Piqué a retomar su camino en Sabadell: Ferran Costa, el 'niño prodigio' de los banquillos catalanes

A sus recién cumplidos 31 años, el técnico del rival copero del Dépor ya ha dirigido en Segunda y busca regresar a la categoría de plata en la Nova Creu Alta

Lucía Dávila
Lucía Dávila
03/12/2025 13:25
Sabadell
Sabadell
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Ferran Costa ha necesitado poco más de media vida para recorrer un camino que otros entrenadores tardan décadas en conseguir. Con 16 años ya dirigía en Castelldefels, con la convicción de que, aunque fuese un adolescente, tenía algo que decir desde el banquillo. Este jueves, convertido en uno de los técnicos más jóvenes del fútbol español, afronta el desafío de enfrentarse al Deportivo en la Copa del Rey al frente de un Sabadell que mira hacia arriba.

Su nombre empezó a sonar con fuerza en la temporada 2023-24. En el banquillo del Badalona Futur, en Segunda RFEF, Costa tenía al equipo líder y a un paso de ascender a Primera RFEF cuando, en marzo de 2024, apareció en escena Gerard Piqué con una oferta muy difícil de rechazar: dar el salto al fútbol profesional con solo 29 años para entrenar al FC Andorra. Pero la propuesta tenía letra pequeña. El conjunto tricolor era colista, a cuatro puntos de la permanencia y con solo diez jornadas por delante. A pesar de que el objetivo de mantenerse en Segunda era tan apetecible como complicado, el técnico aceptó y pasó de pelear por un ascenso a intentar una salvación casi imposible. Y, aunque consiguió victorias que parecían resucitar al equipo, el milagro no llegó y el Andorra perdió la categoría. 

Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en la Cultural Leonesa

"Hidalgo, 'Uno di noi'": el Sabadell prepara un homenaje para el técnico antes de irse a la grada

Más información

A pesar del descenso, la entidad andorrana decidió mantener la confianza en el catalán para tratar de regresar cuanto antes al fútbol profesional. “Aquí somos diferentes e intentamos ser disruptivos y apostar por gente joven”, afirmó el director deportivo de la entidad, Jaume Nogués, y Ferran Costa continuó al frente del banquillo andorrano la campaña 2024-25. Durante los primeros meses parecía que la apuesta salía bien e incluso tuvo al equipo en posiciones de ascenso, pero en enero de este año, 295 días después de su llegada, con el equipo a cuatro puntos del playoff, tras una racha de dos victorias en ocho partidos y después de caer 0-2 ante el penúltimo clasificado, fue destituido

Su salida no dejó indiferente a nadie. Se marchó con una rueda de prensa tan polémica como sincera: “Competimos como niños y debemos hacerlo como hombres”, dijo señalando la falta de compromiso que sentía por parte de su plantilla. 

Ahora, la carrera de Ferran Costa parece que ha vuelto a retomar su camino. A cargo del Sabadell, tercero en el Grupo 2 de Primera RFEF a cuatro puntos del liderato y que hasta la derrota del pasado viernes era el único equipo invicto a nivel europeo, con un bloque reconocible y una idea clara, lucha por lograr el ascenso a Segunda División que no terminó de concretar hace poco más de un año y medio. Este jueves, a las 19.00 horas, el conjunto del catalán recibirá al Deportivo en la Nova Creu Alta. "Ellos son un gigante, pero este escudo no teme a nadie", afirmaron desde el Sabadell en un épico vídeo en el que animaban a todos sus aficionados a acudir a la cita ante el líder de la categoría de plata. El cuadro arlequinado todavía no ha encajado ningún gol esta temporada en su estadio y tampoco conocen la derrota en un campo que reunirá a más de 6.000 aficionados para recibir a los blanquiazules. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Nájera, Canedo e Iker al fondo en el Fabril-Bergantiños

Cuatro jugadores del Fabril en el club de los 1.000 minutos
Bea Arrizado
José Ángel, durante el partido ante el Sabadell en la Nova Creu Alta en octubre de 2023

Sabadell-Deportivo: Cómo y dónde ver gratis la segunda ronda de la Copa del Rey
Esther Durán
Martín Ochoa celebra el gol de la victoria del Dépor en la visita al Sabadell en la 2022-23

El regreso a la Nova Creu Alta: el punto de partida de la remontada del Dépor y de la irregularidad del Sabadell
Eder Pereira
Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en la Cultural Leonesa

"Hidalgo, 'Uno di noi'": el Sabadell prepara un homenaje para el técnico antes de irse a la grada
Esther Durán