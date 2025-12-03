De ser reclutado por Piqué a retomar su camino en Sabadell: Ferran Costa, el 'niño prodigio' de los banquillos catalanes

Sabadell

Ferran Costa ha necesitado poco más de media vida para recorrer un camino que otros entrenadores tardan décadas en conseguir. Con 16 años ya dirigía en Castelldefels, con la convicción de que, aunque fuese un adolescente, tenía algo que decir desde el banquillo. Este jueves, convertido en uno de los técnicos más jóvenes del fútbol español, afronta el desafío de enfrentarse al Deportivo en la Copa del Rey al frente de un Sabadell que mira hacia arriba.

Su nombre empezó a sonar con fuerza en la temporada 2023-24. En el banquillo del Badalona Futur, en Segunda RFEF, Costa tenía al equipo líder y a un paso de ascender a Primera RFEF cuando, en marzo de 2024, apareció en escena Gerard Piqué con una oferta muy difícil de rechazar: dar el salto al fútbol profesional con solo 29 años para entrenar al FC Andorra. Pero la propuesta tenía letra pequeña. El conjunto tricolor era colista, a cuatro puntos de la permanencia y con solo diez jornadas por delante. A pesar de que el objetivo de mantenerse en Segunda era tan apetecible como complicado, el técnico aceptó y pasó de pelear por un ascenso a intentar una salvación casi imposible. Y, aunque consiguió victorias que parecían resucitar al equipo, el milagro no llegó y el Andorra perdió la categoría.

A pesar del descenso, la entidad andorrana decidió mantener la confianza en el catalán para tratar de regresar cuanto antes al fútbol profesional. “Aquí somos diferentes e intentamos ser disruptivos y apostar por gente joven”, afirmó el director deportivo de la entidad, Jaume Nogués, y Ferran Costa continuó al frente del banquillo andorrano la campaña 2024-25. Durante los primeros meses parecía que la apuesta salía bien e incluso tuvo al equipo en posiciones de ascenso, pero en enero de este año, 295 días después de su llegada, con el equipo a cuatro puntos del playoff, tras una racha de dos victorias en ocho partidos y después de caer 0-2 ante el penúltimo clasificado, fue destituido.

Su salida no dejó indiferente a nadie. Se marchó con una rueda de prensa tan polémica como sincera: “Competimos como niños y debemos hacerlo como hombres”, dijo señalando la falta de compromiso que sentía por parte de su plantilla.

Ahora, la carrera de Ferran Costa parece que ha vuelto a retomar su camino. A cargo del Sabadell, tercero en el Grupo 2 de Primera RFEF a cuatro puntos del liderato y que hasta la derrota del pasado viernes era el único equipo invicto a nivel europeo, con un bloque reconocible y una idea clara, lucha por lograr el ascenso a Segunda División que no terminó de concretar hace poco más de un año y medio. Este jueves, a las 19.00 horas, el conjunto del catalán recibirá al Deportivo en la Nova Creu Alta. "Ellos son un gigante, pero este escudo no teme a nadie", afirmaron desde el Sabadell en un épico vídeo en el que animaban a todos sus aficionados a acudir a la cita ante el líder de la categoría de plata. El cuadro arlequinado todavía no ha encajado ningún gol esta temporada en su estadio y tampoco conocen la derrota en un campo que reunirá a más de 6.000 aficionados para recibir a los blanquiazules.