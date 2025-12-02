‘O Percebeiro’, Stoichkov y mil motes más

Juan Diego Molina Martínez, más conocido como Stoichkov en honor al delantero búlgaro de los años 90, celebra su gol con el Deportivo ante el Ceuta en la presente temporada QUINTANA

Juan Diego Molina Martínez y Zakaria Eddahchouri han protagonizado algunos de los últimos partidos con sus goles, pero también están al orden del día en debates y tertulias deportivistas en los que son ‘Stoichkov’ y ‘O Percebeiro’, dando continuidad a un clásico del fútbol y de la vida con un largo recorrido en el entorno blanquiazul, los apodos.

El caso de Stoichkov es de los más peculiares. Desde que el fútbol español instauró la numeración fija y los nombres en las camisetas, al inicio de la temporada 1995-96, es el primer jugador del Deportivo que lleva a sus espaldas el nombre de un futbolista de otra época. El búlgaro Hristo Stoichkov fue delantero del gran Barça de Johan Cruyff, el ‘Dream Team’ que arrebató la Liga al SuperDépor en 1994 y que llevó a su selección a las semifinales del Mundial de Estados Unidos. Pocos meses antes, el 5 de noviembre de 1993, venía al mundo el ‘22’ deportivista, que deducimos que en sus años mozos debía tener una endiablada velocidad, gran regate en carrera y fuerte carácter, ya que zurdo como el original no es.

Solo existen cuatro precedentes de futbolistas del Dépor que fuesen apodados con el nombre de otro jugador. El primer caso lo protagonizó Jesús Crespo Castro, delantero blanquiazul entre 1922 y 1925 fallecido a muy temprana edad (33 años) en 1935. Fue conocido como ‘Pichichi’, mote de Rafael Moreno Aranzadi, uno de los delanteros de la selección española subcampeona en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 que ha perdurado hasta nuestros días gracias al trofeo al máximo goleador de la Liga. El segundo fue el del uruguayo Adolfo Luis Martínez Pereira, que únicamente disputó un encuentro oficial como blanquiazul en el curso 1967-68. El extremo charrúa era conocido como ‘Pedernera’, en honor al delantero centro de River Plate de los años 40, un equipo conocido como ‘La Máquina’, y así consta en algunas noticias de la época. Martínez también tenía otro curioso apodo: ‘Manzana’. El tercero fue ‘Oregui’. El portero fabrilista, que no llegó a estrenarse oficialmente con el Dépor aunque sí jugó diversos amistosos a finales de los 70, responde al nombre de Francisco Javier Mosquera Mena, pero tomó prestado el apellido del cancerbero de Las Palmas entre 1961 y 1973. Años después, en nuestra ciudad irrumpió con fuerza un joven formado entre el colegio Salesianos y el Ural, de nombre David Fernández Miramontes. Tales eran sus condiciones y habilidades que era conocido en el fútbol modesto como David ‘Maradona’. David sí llegó al Deportivo de los nombres en las camisetas, pero su célebre mote no sobrevivió al salto al profesionalismo. En su espalda únicamente figuró su nombre de pila.

Los hipocorísticos

Lo más común en los casi 120 años de existencia deportivista son los diminutivos o hipocorísticos del nombre de pila. Hay cientos de casos, pero podrían resumirse con Fito, Chaco (que no Chacho), Pedrito, Juanito Acuña (también Xanetas), Cheché Martín, Juananco, Juanete, Manín, Moncho Lamelo, Cholo, Chicho Cobas, Vituco, Silvi, Mané, Sebas, Chuchi Hidalgo, Nando, Voro, Paco Jémez, Pepe Sand, Álex Bergantiños, Luisinho, Joselu, Koke Vegas, Keko Gontán, Miku, Salva Sevilla o Ximo Navarro. Este caso es extensible a muchos de los brasileños blanquiazules: Bebeto (de Roberto), Dinho (de Edi), Luizao (de Luiz) o Juca (de Juliano). Incluso algunos apellidos tienen hueco en este bloque, con los casos de Pereirita –también mencionado en ocasiones como Pereirito, porque realmente su apellido era Pereiro y no Pereira–, Botanita (Carlos Álvarez Botana) o los balcánicos Stoja (Zoran Stojadinovic), Kana (Dragi Kanatlarovski) o Yuka (Miroslav Djukic).

Bebeto causa sensación en la ciudad Más información

Las referencias a algún rasgo físico han sido bastante comunes. El Deportivo ha tenido en sus filas a ‘Cabecita’ Rodríguez, además de otros dos jugadores cuyo apodo era ‘Cabezón’: Aldo Pedro Duscher y Fernando Muñoz. Igual que Juan Carlos Valerón era conocido como ‘el Flaco’, años antes lo fue José Gil, cuyo segundo apellido curiosamente era Gordillo. Los prominentes pectorales del argentino Juan Carlos Gómez Zaizer y del hondureño Héctor Zelaya les valieron ser conocidos como ‘Pecho’ y ‘Pecho de águila’, respectivamente. La oscura piel de Juan, delantero de mediados de los años 50, le valió que todo el mundo le llamase ‘el Negro’. La escasa presencia física de Yeremay Hernández hizo que desde su infancia fuese conocido como ‘Peke’, sobrenombre del que se deshizo en cuanto dio el salto a la primera plantilla blanquiazul. Tierno, aunque en algún momento fue utilizado en tono despectivo, es el apelativo que siempre acompañó a Fran, el hombre de los 700 partidos de blanquiazul: ‘O Neno’.

Varios animales han tenido cabida en el vestuario Riazor. El hábil extremo coruñés Piño –que ya era apodo, pues se llamaba José Antonio Vilariño Bruzos– era conocido como ‘Ratón’, en una época en la que triunfaba en el Atlético de Madrid el bigotudo y melenudo ‘Ratón’ Ayala. Años después aterrizó el argentino ‘Chucho’ Schürrer, un auténtico perro de presa en el centro de la zaga. El paraguayo ‘Toro’ Acuña dio continuidad al zoológico blanquiazul, antes de la aparición de Jonás Gutiérrez, conocido como ‘el Galgo’, y del más fino de todos, el ahora héroe madridista Fede Valverde, alias ‘el Pajarito’. La fauna deportivista se completa con el genérico nombre por el que es conocido Javier Fernández Abruñedo, el ahora futbolista de la Cultural Leonesa ‘Bicho’.

En Sudamérica, sobre todo Argentina y Uruguay, hay una amplia tradición de motes que ayudan a popularizar los medios de comunicación. Desde allí llegaron, por ejemplo, ‘el Ruso’ Ribolzi, ‘Cacho’ Verón, ‘Manteca’ Martínez, ‘Loco’ Abreu, ‘Turu’ Flores, ‘el Rifle’ Pandiani, ‘Huracán’ Taborda o ‘Poroto’ Lux. Desde el otro lado de los Andes llegó ‘Hallulla’ Muñoz, conocido así porque su padre hacía ese pan típico de Chile. Uno de sus compañero en los años 70, García, no era americano, pero se ganó el mote de ‘Pancho’ debido a su mostacho al más puro estilo del revolucionario mexicano Pancho Villa.

La realeza blanquiazul

‘O Rei’ Pelé nunca jugó en el Deportivo, que sí tuvo en sus filas a dos miembros de la realeza. El primero fue Peter Rufai, apodado ‘el Príncipe’ porque era hijo del rey Rufai de Idimu, una región de Nigeria. Más adelante vino el mexicano Andrés Guardado, ‘el Principito’.

La habilidad del sueco Christian Wilhelmsson jugando al golf hizo que sus amigos empezaran a llamarle ‘Chippen’, por el chip, el golpe cercano al green en el que hay que tener mucho tacto. Uno de los extranjeros de mayor recorrido en las últimas décadas tenía el curioso mote de ‘la Maleta’. Celso Borges contó en su día, entre risas, que el sobrenombre nació en la selección costarricense, ya que era protagonista de largos viajes para jugar con los ‘Ticos’ durante sus doce años en el fútbol europeo, cuatro y medio de ellos en A Coruña.

El exdeportivista Celso Borges vuelve a la selección de Costa Rica tras año y medio fuera Más información

Hubo un tiempo en que los futbolistas recibían apelativos más poéticos. El extremo Diz, que fue fichado por el Real Madrid en los años 30, era ‘el cohete azul’. Pocos años después llegó al Deportivo uno de los mejores arietes de su historia, Julio Elícegui, que recibía el apodo de ‘el expreso de Irun’. Luis Suárez era simplemente ‘Luisito’ para los coruñeses y deportivistas, pero durante su gloriosa trayectoria en el Barça y el Inter de Milán se ganó el apodo de ‘el Arquitecto’. Las diabluras de su coetáneo Amancio invocaron a bautizarlo como ‘el Brujo’. Menos éxito que Suárez y Amancio tuvo el argentino Juan Carlos Merlo, que fichó en 1976 procedente del Temperley bonaerense, donde era conocido por el aterrador sobrenombre de ‘el verdugo del área’. Merlo se fue después de marcar únicamente 4 goles en 19 partidos. En las últimas décadas aparecieron ‘la avioneta del desierto’, apodo del marroquí Salaheddine Bassir, y el ‘ciclón de las Azores’, como era conocido el también delantero portugués Pauleta.

William de Camargo fue el primer deportivista en sumarse a la moda iniciada por CR7 (Cristiano Ronaldo) y RDT (Raúl de Tomás). En la temporada 2021-22, en la camiseta del extremo brasileño figuraron sus iniciales: WDC. Un año después llegó a Riazor Kuki Zalazar, que tuvo un precedente en el primer Deportivo de Primera División, en 1941: Cuqui Bienzobas.

William de Camargo (WDC) celebra su gol decisivo al Dux Internacional en la temporada 2021-22 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Parrochos y chatos

Los casos entre los coruñeses y canteranos son abundantes. Uno de los más llamativos es el de Juan Ignacio Otero, el sucesor de Juan Acuña, bautizado como ‘Parrocho’ por su afición a los bocadillos de parrochas. Muchos años después, la afición coruñesa recuperó el mote de un modo peyorativo para dárselo a un portero capaz de lo mejor y de lo peor, Jorge García Santos. También hubo ‘Chato’ por partida doble. El primero fue Amaro, tío del célebre Amancio. Después vino Luis, el fornido defensa que tantas veces compartió línea con Belló, Cholo y Domínguez. A este último, su contundencia le otorgó el título de ‘Picachón’. Curioso es el caso de ‘Mauri’, cuya abreviatura viene con dislexia, ya que procede de su primer apellido: Mouriño. De la cantera, en la primera década de este siglo, subió al primer equipo una pareja de centrales cuyo nombre poco imponía: ‘Piscu’ y ‘Chapi’.

Luto en el Depor por la muerte de Luis ‘el Chato’, icono de los años 60 y 70 Más información

En las primeras décadas de vida del club hubo algunos casos curiosos. Manuel Barreiro, miembro del equipo campeón de la Copa España de 1912, también aparece en algunas alineaciones como ‘Guasón’, se cree que porque era uno de los miembros más bromistas de la rondalla de la Sala Calvet y el Círculo de Artesanos. Años después fue turno de Guillermo López, alias ‘Borrachón’, apodo del que casi mejor desconocer su origen. En el Deportivo también jugaron ‘Cachán’ (Laureano José Rodríguez), ‘Mulero’ (Alfonso Santos Rodríguez), ‘Tolete’ (Antonio Garrido Vázquez), ‘Cacharelo’ (Manuel Pérez Filgueiras), ‘Bertorellas’ (Casimiro Víctor), ‘Pirelo’ (Daniel Díaz de León Castillo) ‘Machaquito’ (Francisco Fuentes), ‘Picholas’ (Arturo González), ‘Fantasma’ (Miguel Taboada) o ‘Pelouro’ (José Luis Caamaño). Más adelante aparecieron otros peculiares como ‘Pito’, ‘Suco’ o ‘Zurdo’. Algunas de las primeras grandes glorias blanquiazules pasaron a los anales con nombres de escasa solera, como ‘Chacho’ (Eduardo González Valiño) o ‘Pahíño’ (Manuel Fernández Fernández).

Antonio Vázquez Trujillo era simplemente ‘Canario’, por su origen, pues nació en Santa Cruz de Tenerife, al igual que José Vara Martínez era ‘Portugués’ por haber venido al mundo en Oporto de madre portuguesa y padre gallego. Poco después de Canario, desde la otra gran isla del archipiélago, llegó Felipe Antonio Ojeda del Rosario, conocido como ‘Trona’. ‘Pantaleón II’ y ‘Momo’ fueron otros canarios con mote. Uno de los primeros isleños en fichar por el Deportivo, Manuel Perdomo, era conocido como ‘Malapata’. No es creíble que Perdomo tuviese una pierna de madera, el material de que estaba hecho ‘Pinocho’, apodo de otro célebre portero blanquiazul, Seoane. Y hablando de marionetas y títeres, Fernando Díez, mediocampista a mediados de los años 40, era conocido como ‘Muñeco’.

La actual plantilla blanquiazul no es pródiga en motes. Hay unos pocos diminutivos, como los de Dani, Ximo y Luismi, y algún apodo, como ‘el Joker’ Soriano o ‘el Asesino’ Jurado. Pero ninguno como los de Juan Diego Molina Martínez y Zakaria Eddahchouri.