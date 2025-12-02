Los siete fabrilistas que opositan a tener minutos con el Dépor en la Copa

Villares, el fabrilista Samu, Quagliata y Soriano, en un entrenamiento del Dépor Carlos Blanco

El Deportivo vuelve a tirar del Fabril en la antesala de una nueva eliminatoria de Copa del Rey, que se disputará este jueves a las 19.00 horas (TVG) en la Nova Creu Alta contra el Sabadell. El portero Hugo Ríos, los centrales Samu Fernández y Damián Canedo, los laterales Quique Teijo e Iker Vidal, el extremo Fabi Urzain y el delantero Bil Nsongo se ejercitaron con el primer equipo y aspiran a entrar en la convocatoria y tener minutos en el duelo copero.

Fabi es el único del grupo que ya ha debutado con el Deportivo. El extremo fue titular en la anterior ronda frente al Sámano (1-5). En aquel encuentro también se estrenó el lateral derecho Pablo García, aunque esta vez no entró en la selección de jugadores del filial que completaron la sesión de esta mañana en Abegondo.

La visita a la Nova Creu Alta abre la puerta a que más fabrilistas tengan sus primeros minutos con el primer equipo. Antonio Hidalgo mantiene la idea de repartir oportunidades entre los jóvenes y los futbolistas que suelen tener menos protagonismo en Liga.

Bachmann, con el grupo

Por otro lado, la sesión dejó otra noticia. El portero austríaco Daniel Bachmann entró en la fase final de su recuperación de la lesión de rodilla y participó en ejercicios con el grupo como las tareas de finalización que realizó esta mañana en Abegondo.

Por último, Ximo Navarro, Sergio Escudero y Luismi Cruz siguieron con trabajo adaptado. Todo apunta a que estos tres tocados y Daniel Bachmann, salvo sorpresa, no estarán disponibles para el duelo copero ante el Sabadell.

La expedición blanquiazul viajará mañana miércoles a Barcelona en un vuelo programado desde Alvedro a las 19.00 horas después de realizar un último entrenamiento en Abegondo programado para las 16.00 horas.