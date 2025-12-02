Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Los siete fabrilistas que opositan a tener minutos con el Dépor en la Copa

Hugo Ríos, Samu Fernández, Damián Canedo, Quique Teijo, Iker Vidal, Fabi y Bil Nsongo se ejercitaron con el primer equipo

Eder Pereira
Eder Pereira
02/12/2025 15:18
Mane, Villares, Samu, Quagliata, Soriano y Barcia, en un entrenamiento del Dépor
Villares, el fabrilista Samu, Quagliata y Soriano, en un entrenamiento del Dépor
Carlos Blanco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Deportivo vuelve a tirar del Fabril en la antesala de una nueva eliminatoria de Copa del Rey, que se disputará este jueves a las 19.00 horas (TVG) en la Nova Creu Alta contra el Sabadell. El portero Hugo Ríos, los centrales Samu Fernández y Damián Canedo, los laterales Quique Teijo e Iker Vidal, el extremo Fabi Urzain y el delantero Bil Nsongo se ejercitaron con el primer equipo y aspiran a entrar en la convocatoria y tener minutos en el duelo copero.

Fabi es el único del grupo que ya ha debutado con el Deportivo. El extremo fue titular en la anterior ronda frente al Sámano (1-5). En aquel encuentro también se estrenó el lateral derecho Pablo García, aunque esta vez no entró en la selección de jugadores del filial que completaron la sesión de esta mañana en Abegondo.

Mulattieri, superando a Matos en el Deportivo-Ceuta

Los cinco jugadores del Deportivo que no pueden permitirse ‘tirar’ la Copa en Sabadell

Más información

La visita a la Nova Creu Alta abre la puerta a que más fabrilistas tengan sus primeros minutos con el primer equipo. Antonio Hidalgo mantiene la idea de repartir oportunidades entre los jóvenes y los futbolistas que suelen tener menos protagonismo en Liga.

Bachmann, con el grupo

Por otro lado, la sesión dejó otra noticia. El portero austríaco Daniel Bachmann entró en la fase final de su recuperación de la lesión de rodilla y participó en ejercicios con el grupo como las tareas de finalización que realizó esta mañana en Abegondo.

Hugo Ríos posa en el Dépor Training Center

Hugo Ríos: "Sé que mi objetivo es estar en el Deportivo el máximo número de años posibles"

Más información

Por último, Ximo Navarro, Sergio Escudero y Luismi Cruz siguieron con trabajo adaptado. Todo apunta a que estos tres tocados y Daniel Bachmann, salvo sorpresa, no estarán disponibles para el duelo copero ante el Sabadell.

La expedición blanquiazul viajará mañana miércoles a Barcelona en un vuelo programado desde Alvedro a las 19.00 horas después de realizar un último entrenamiento en Abegondo programado para las 16.00 horas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Ainhoa Marín vs Levante

Ainhoa Marín: "Tenemos muchas ganas de este fin de semana, sobre todo de ver a Irene"
Bea Arrizado
Eric Puerto y Germán Parreño, saludando a la afición en un calentamiento

Germán Parreño: "Eric Puerto es un portero que está como tocado por una varita"
Xurxo Gómez
Mulattieri, superando a Matos en el Deportivo-Ceuta

Los cinco jugadores del Deportivo que no pueden permitirse ‘tirar’ la Copa en Sabadell
Xurxo Gómez
Presentación de la San Silvestre 2025

La San Silvestre 2025 repetirá recorrido y contará con una regata
Raúl Ameneiro