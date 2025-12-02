Los cinco jugadores del Deportivo que no pueden permitirse ‘tirar’ la Copa en Sabadell

Mulattieri, superando a Matos en el Deportivo-Ceuta Patricia G. Fraga

En plena ebullición por la reacción en la liga que ha devuelto al Deportivo a la primera posición de la Liga Hypermotion, el equipo cambia de foco con la Copa del Rey. Con la doble recepción a Castellón y Real Sociedad B en el horizonte más cercano, en pleno jueves (19.00 horas) aparece la visita a la Nova Creu Alta para medirse al Centre d'Esports Sabadell.

Tras superar al Sámano de Segunda Federación en la primera eliminatoria, lograr el pase en el duelo de segunda ronda contra el cuadro arlequinado esconde la oportunidad de recibir en los dieciseisavos de final a un equipo de Primera División en Riazor.

El premio es lo suficientemente suculento como para afrontar el choque con los cinco sentidos puestos en él. Pero es que, además, el encuentro copero aparece como una oportunidad relevante para varios futbolistas de la plantilla que, por unas razones o por otras, deben reivindicarse para subir puestos en el escalafón rotacional de Antonio Hidalgo. Estos son los cinco principales:

1. Samuele Mulattieri

El italiano vive su peor momento en el Deportivo. Desde que fue titular en la octava jornada contra el Almería, Samuele Mulattieri solo ha entrado dos veces más en el once blanquiazul. Una, contra el Valladolid. La otra, frente al Ceuta y por la ausencia de Zakaria Eddahchouri. Entre tanto, una lesión en el aductor que le privó de poder jugar en Zaragoza y aconsejó no forzarle tampoco contra la Cultural.

El percance físico es solo una dificultad más para el futbolista de La Spezia, que el pasado sábado en Albacete se quedó por primera vez sin minutos por decisión técnica. Ya no solo Zaka le tomaba la delantera en el puesto de ‘9’, sino que en el Belmonte fue Stoichkov quien le sobrepasó por la derecha. Muy del gusto de Hidalgo, tras su gol unos días antes, el técnico premió al segundo punta andaluz con la titularidad en el Belmonte ejerciendo como ariete.

De este modo, ‘Mula’ llega al duelo de Sabadell sabiendo que, ahora mismo, es el tercer delantero de un Deportivo que solo juega con uno y que únicamente en contadas ocasiones ha apostado por juntar dos puntas natos. El encuentro de Copa aparece en el horizonte como la oportunidad para reivindicarse a ojos del técnico y volver a coger la confianza perdida de manera paralela a las ocasiones marradas, que han ido afectando a su juego.

2. José Gragera

Al igual que Mulattieri, se ganó un puesto en el once en los albores de la temporada por méritos propios, pero ha ido perdiendo su lugar. En el caso del mediocentro gijonés, fue una lesión muscular la que le apartó en la tercera jornada de competición después de haberlo jugado todo, en una irrupción que quizá fue algo precipitada teniendo en cuenta que llegaba de nueve meses sin competir por un problema en un dedo del pie.

Gragera se recuperó y con su alta, Hidalgo le devolvió directamente la titularidad en Málaga. El pivote parecía indiscutible para el preparador, que lo mantuvo como titular en Santander a la semana siguiente. Pero esas dos pobres actuaciones, en las que demostró que aún no había recuperado el ritmo de competición, sí acabaron con su condición de indiscutible.

Fue suplente contra el Valladolid, encuentro en el que no tuvo por primera vez minutos estando disponible. Retornó en Zaragoza y repitió en el once contra la Cultural Leonesa. Pero en ese último encuentro un inoportuno esguince de tobillo le obligó a pedir el cambio al descanso. En su lugar entró José Ángel Jurado. Y el andaluz, le arrebató el puesto sin remedio.

Desde entonces, Gragera ha jugado apenas once minutos en tres jornadas. Hidalgo no parece ver demasiado compatibles a los dos mediocentros más posicionales del equipo y con el nivel que está mostrando Jurado, ahora es el futbolista cedido por el Espanyol el que debe aprovechar la Copa del Rey para recuperar sensaciones y recordarle al técnico por qué no podía vivir sin él.

3. Cristian Herrera

Sin contar los tiempos añadidos, no ha alcanzado ni los 70 minutos en liga. Cristian Herrera se quedó en verano a pesar de que apuntaba a ser una de las salidas. Antonio Hidalgo le valoraba públicamente, pero la realidad de la competición ha demostrado que el canario mantiene el rol más que secundario con el que acabó la temporada pasada.

El canario ha sido siempre uno de los últimos cambios en los nueve partidos en los que ha participado en liga. Y aunque aprovechó la primera ronda de Copa del Rey en Castro-Urdiales para reivindicarse con dos goles que acabaron con su larga sequía, ese encuentro no le sirvió para ganar demasiado peso en la rotación. De hecho, desde entonces ha jugado únicamente 25 minutos, repartidos en cuatro de los cinco encuentros disputados hasta la fecha.

Ni siquiera la lesión de Luismi Cruz y la baja del once por merma física de Diego Villares permitió que el exjugador de Las Palmas se hiciese hueco en la alineación o adelantase puestos en la rotación. En Albacete, justo donde marcó su primer gol con el Deportivo -lleva cuatro, dos de ellos esta temporada en Copa-, entró justo antes de que se cumpliese el tiempo reglamentario en un doble cambio final junto a Rubén López.

4. Rubén López

Precisamente el canterano es otro de esos futbolistas que no puede permitirse, ni por asomo, ‘tirar’ la Copa del Rey. El de Silleda será titular con casi total probabilidad en Sabadell. Será su segunda inclusión en un once de Hidalgo en un partido oficial, después de su estreno en Castro-Urdiales contra el Sámano.

Aquel día, con Sergio Escudero lesionado, Rubén López asumió el rol de lateral izquierdo para dar descanso a un Quagliata que, además, tenía molestias. El exfabrilista jugó con asiduidad en ese puesto durante su estancia en el Barça Atlètic y quizá ahora es el puesto en el que tiene más opciones de abrirse paso, dada la competencia que hay en el centro del campo.

Esa pugna se ejemplifica en un dato: solo ha jugado cuatro partidos de liga, aunque en ellos ha acumulado 67 minutos -sin contar tiempos añadidos-, los mismos que Cristian Herrera. Hidalgo volvió a devolverle al verde en Albacete, casi un mes y medio después de la última vez en liga, por lo que la Copa es, sin duda, su oportunidad.

5. Samu Fernández

Una de las sensaciones de la pretemporada en el primer equipo y que, por unas cosas o por otras, aún no ha debutado en partido oficial con el conjunto matriz del Deportivo. Aunque ha habido problemas en defensa, Hidalgo todavía no le ha dado la oportunidad pese a su nivel en los amistosos y los constantes halagos que le ha regalado de manera pública.

Todavía juvenil de último año, tiene un puesto fijo en el centro de la defensa del Fabril cuando no ha sido citado por el técnico catalán o ha podido combinar su convocatoria con estar disponible para Manuel Pablo.

Precisamente una expulsión con el filial justo antes del encuentro de Copa contra el Sámano le privó de poder viajar junto a Hugo Ríos, Pablo García, Iker Vidal, Fabi y Bil Nsongo. Todo apunta a que sí estará en Sabadell, donde podría llegar su ansiado y merecido debut.

De hecho, una buena actuación contra un exigente rival de Primera Federación podría ser puerta de acceso para contar con las oportunidades de las que todavía no ha dispuesto en Segunda, antes de que el Dépor se refuerce en esa parcela en el mercado y regrese Ximo Navarro.