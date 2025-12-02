Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

La melancolía de Juan Gauto: "Volveremos a estar bien"

El argentino no cuenta en el Basilea y sus minutos esta temporada han sido con el filial en la tercera categoría suiza

Jorge Lema
Jorge Lema
02/12/2025 11:40
Recientemente se está poniendo de moda la expresión ‘fuera del Deportivo hace mucho frío’. La han utilizado varios canteranos, en público y en privado, y se ha popularizado también entre el deportivismo para referirse a aquellos futbolistas que dejan el club blanquiazul. Por supuesto, no todos lo hacen por voluntad propia. Es el caso de Juan Gauto, que después de una temporada a préstamo en Riazor regresó al Basilea. Y, efectivamente, en Suiza también hace mucho frío.

El argentino, que en agosto de 2023 dio el salto a Europa después de impresionar como juvenil en Huracán previo pago de 4 millones de euros, se encuentra en una travesía por el gélido desierto helvético. No ha sido un 2025 fácil para Gauto, que al que una inoportuna lesión le truncó su temporada como blanquiazul cuando más estaba empezando a contar para Óscar Gilsanz. Pero es que precisamente desde esos últimos minutos ante el Huesca el pasado 23 de febrero, el extremo apenas sumó otros 50 hasta el 18 de octubre.

Gauto "extraña" la redonda desde su ostracismo en Basilea

Más información

Y esas apariciones tienen un asterisco gigante. Porque Gauto sigue sin entrar en los planes del Basilea. Apenas participó en los amistosos del verano y su estatus no ha cambiado con el paso de las semanas, lo que obligó al club a tomar la decisión de bajarlo al filial. O, lo que es lo mismo, el equipo sub-21 del club, que compite en la tercera categoría del fútbol suizo. Ahí jugó cuatro partidos consecutivos, tres de ellos completos, en los que dio dos asistencias, pero desde el pasado 8 de noviembre volvió a desaparecer del verde. A diferencia de las categorías profesionales, la Promotion League para ahora que ha concluido la primera vuelta y no se reanuda hasta febrero, por lo que todo hace pensar que Gauto no volverá a vestirse de corto en 2025.

Las redes sociales, válvula de escape

Como ya había hecho durante el verano, al joven argentino ha recurrido a las redes sociales para hacer público su estado anímico. Y, como entonces, no parece que esté pasando su mejor momento. El 18 de noviembre publicó una foto en blanco y negro acompañada del texto “Todo va a estar bien”.

Unos días después fue a más y publicó un vídeo con aroma a nostalgia. En él recogía diferentes jugadas, algunos incluso vistiendo la camiseta del Deportivo. “Se extraña, pero volveremos a estar bien, de la mano de Dios”, apuntaba.

Con contrato hasta 2028, Gauto afronta un futuro incierto a medio plazo, mientras que en lo inmediato sería una sorpresa todo lo que no fuera cambiar de aires en enero. La duda está en saber si volverá a probar suerte en Europa después de pasar sin pena ni gloria en su primer préstamo en el Dépor, o si regresará a Argentina para volver a reencontrarse con el balón… y con la sonrisa.

