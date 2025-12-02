Germán Parreño: "Eric Puerto es un portero que está como tocado por una varita"

Eric Puerto y Germán Parreño, saludando a la afición en un calentamiento Fernando Fernández

Germán Parreño, portero del Deportivo, compareció en la mañana de este martes en la sala de prensa de Abegondo para recoger el Premio Estrella Galicia a mejor jugador del mes de noviembre. El cancerbero ilicitano desarrolló un discurso muy presentista para poner los pies en la tierra en este buen momento que vive el equipo, pero tuvo elogios para Eric Puerto, que podría recuperar la titularidad este jueves (19.00 horas) en Sabadell en Copa del Rey.

Premio. “Contento por el premio. Estoy agradecido a los medios, a la afición y a Estrella Galicia. Y, sobre todo, a los compañeros. Este año me estoy sintiendo súper arropado por todo mi equipo, desde el primero que defiende al último que ataca”.

Situación similar al ascenso del 2023. “Cada momento tiene sus similitudes y sus diferencias. Me recuerda a que estamos muy centrados en el día a día, muy ocupados analizando rivales y trabajando. Esa es una similitud que me gusta y me parece muy importante si queremos conseguir objetivos”.

Su futuro. “Ahora mismo nos centramos en el día a día. Lo siguiente es Sabadell. Estamos ‘locos’ analizando sus delanteros, que es el área que me toca”.

Predisposición a seguir. “Trabajo pensando en el ahora, sin pensar en más allá. Es que es así. Pensando en que no se va a acabar. Creo que es lo que nos lleva a todos a rendir, a trabajar y a vivir mejor. Me centro en el aquí y ahora, en currar como el que más”.

La preparación para la Copa. “Nos la tomamos con la máxima exigencia. Estamos en el Dépor y la Copa es muy importante para nosotros. Lo preparamos y estamos concentrados porque sabemos que Sabadell no es piedra fácil, ni mucho menos. Hasta hace dos días, era el único imbatido de Europa. Es que diciendo eso ya sabes lo que tienes delante. Tenemos que dar el máximo para seguir. Tenemos una plantilla larga de sobra, preparada para afrontar cualquier partido, ya sea la distancia entre uno y otro de dos días, tres días… La exigencia es máxima, de verdad”.

Cómo ve la liga. “La verdad es que con el tiempo, cada vez miro la menos clasificación. Incluso te diría que no la miro nada. Cuanto más me centro en lo que te viene delante, en lo que tienes ahora mismo, más rendimiento sacas. Es que las cábalas… no nos sirven para nada y menos ahora. Es poner la atención donde no merece la pena. Tenemos bastante con analizar cada partido y cada rival. Todos ponen las cosas muy difíciles. Para nada es fácil. Pero es que ningún rival en esta categoría, ni en la Copa del Rey. Hay mucha tela por cortar. No miro a la clasificación, la verdad”.

Su mejor momento. “Yo creo que sí. Lo hablaba a principio de temporada. Me considero un portero muy trabajador, pero había aspectos en los que quizá se me escapaban o que no pensaba que se podían trabajar como lo hago ahora. Me parece que estoy bien. Me siento a gusto, más maduro (ríe). Trabajo más que nunca. Que siga así”.

Aspectos a trabajar. “Hay muchos. Si te pones a mirar y a valorar… Puedes trabajar desde lo individual, físico, técnico, táctico, psicológico… Analizas rival, de qué manera lo analizas, de qué manera puedo mejorar yo… Hay mil maneras de trabajar y cada uno tiene que encontrar la suya para ser más eficiente. No hay recetas mágicas. Vas probando. Soy curioso y muy inquieto. Pregunto mucho, tanto a compañeros que he tenido antes como a los de ahora, a entrenadores… A todo el mundo pregunto. Creo que es una de las características que tengo, que aprendo rápido conceptos nuevos o maneras de trabajar diferentes. Es lo que voy asimilando y metiendo en la mochila. Con el bagaje que llevo, me voy sintiendo cada vez más a gusto”.

Eric Puerto. “Es un portero joven. Tiene paradas y gestos que son muy intuitivas, de portero de un nivel superior. Hay jugadores a los que les notas que tienen esas acciones espectaculares sin llegar a pensar cómo las hacen. Les sale. Es uno de los porteros de estos que están como tocados por una varita, que de repente tienen acciones muy buenas. Siendo joven, la madurez le va a ir dando la regularidad y más poso en una posición tan bonito como complicada”.