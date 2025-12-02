El épico vídeo del Sabadell para recibir al Dépor en la Copa: "Ellos son un gigante, pero este escudo no teme a nadie"

Parche de la Copa del Rey en la camiseta del Sabadell CE SABADELL

La Copa del Rey supone desde hace años una oportunidad para un gran número de 'Davids' que buscan cargarse a su Goliat. Sobre todo en las primeras rondas, los campos más modestos del fútbol español se visten de gala para recibir a rivales de superior categoría, en lo que en muchos casos es el partido de la temporada. Sin presentarse un escenario tan extremo, el Sabadell sí que ha querido tirar de épica para la visita del Deportivo a la Nova Creu Alta y ha publicado y vídeo con plantilla, cuerpo técnico y miembros de la directiva reclamando el apoyo de la afición este jueves.

"Ellos son un gigante, pero este escudo no teme a nadie". Este es el ambiente que se encontrarán Antonio Hidalgo y los suyos en el feudo arlequinado, plaza que el técnico catalán conoce bien y en la que será recibido con honores después del tiempo que pasó como arlequinado, tanto de jugador como de entrenador.

No falta un guiño para el horario del encuentro por parte del Sabadell, que le pide a los suyos que vayan con todo. "Sabemos que es jueves, que trabajáis, estudiáis o estáis cansados. Pero haced un esfuerzo y venir. Con los niños, con los abuelos, con los amigos. Traed bufanda y camiseta. Vosotros nos hacéis más rápidos, más fuertes, más valientes... nos hacéis creer que todo es posible".

Después de varios años complicados con descenso a Segunda RFEF incluido, el Sabadell vive una temporada ilusionante peleando de nuevo por el ascenso a Segunda División. El viernes sufrió la primera derrota del curso, pero hasta el momento, el equipo de Ferran Costa se está mostrando intratable en su estadio. Y no quiere que la visita del líder de la categoría de plata cambie eso.