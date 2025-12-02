El Dépor, a un paso de romper el techo de triunfos seguidos en Segunda de los cuatro últimos años

Stoichkov y Yeremay celebran el 0-2 en Albacete Fernando Fernández

Las cinco victorias consecutivas que exhibe el Deportivo convierten al equipo de Antonio Hidalgo en la escuadra con el mejor momento de forma de Segunda División de las cuatro últimas temporadas. Desde la campaña 2021-22, en la que el Almería encadenó siete triunfos seguidos y terminó proclamándose campeón y ascendiendo a Primera, ningún conjunto de la categoría de plata ha sido capaz de ganar más de cinco partidos seguidos. Además, cuatro de los once últimos conjuntos que alcanzaron dicha racha consiguieron subir a la élite.

El Almería, entrenado en aquel curso también por Rubi, fue el último equipo que enlazó siete victorias en Segunda División. Curiosamente, en las tres campañas anteriores el tope también estuvo en los siete triunfos, pero mientras que al equipo almeriense le valió para certificar su dominio en la competición y proclamarse campeón, en esos cursos anteriores la mejor racha la protagonizaron escuadras que no terminaron ascendiendo.

En la 2018-19, el Cádiz, que tumbó a todos sus rivales entre las jornadas 11 y 17, finalizó séptimo aquel curso y ni siquiera entró en el playoff.

Siete seguidas y a Segunda B

Más sangrante fue lo que le sucedió al Deportivo durante la temporada 2019-20. El equipo coruñés estableció el récord de victorias seguidas de aquella campaña. Los blanquiazules ganaron el último duelo con el técnico Luis César en el banquillo y los seis primeros con Fernando Vázquez como técnico. Pero el conjunto coruñés llegó a tener una desventaja de nueve puntos respecto a la permanencia antes de ganar esos siete duelos seguidos y la espectacular reacción no impidió que bajara. Los coruñeses finalizaron decimonovenos, con 51 puntos, los mismos que la Ponferradina, que marcó la permanencia, pero con peor golaveraje herculino.

Una temporada después fue el Girona quien consiguió ganar siete encuentros seguidos. Los catalanes concluyeron la competición en la quinta plaza y disputaron el playoff, pero perdieron en la final contra el Rayo Vallecano, que es quien subió a Primera. El cuadro rayista no pasó de los tres triunfos seguidos aquel curso. Lo logró tres veces.

La barrera de las cinco victorias consecutivas que lleva el Dépor actualmente no ha sido tan fácil de rebasar desde que la Segunda División se disputa con el sistema de playoff, en la temporada 2010-11.

En aquella primera campaña, el Celta encadenó seis triunfos y acabó sexto, pero se quedó en las semifinales de la promoción, frente al Granada.

La mejor racha con el sistema actual de competición la ostenta precisamente el Deportivo. El equipo coruñés, dirigido por José Luis Oltra, enlazó nueve victorias entre las jornadas 17 y 25 de la Liga 2011-12. El cuadro blanquiazul se proclamó campeón de Segunda, con el récord de puntos de la categoría, y retornó a la élite tras su espectacular campaña.

En los dos cursos siguientes el tope de partidos ganados de manera seguida estuvo en seis. La Ponferradina lo logró en la temporada 2012-13, pero no le dio para alcanzar el playoff, ya que finalizó en el séptimo lugar. Tampoco le alcanzó al Recreativo de Huelva al curso siguiente, ya que terminó en la octava posición.

Durante la temporada 2014-15, Betis, Las Palmas y Mallorca llegaron a encadenar un máximo de cinco triunfos. Los verdiblancos ascendieron como campeones, mientras que el conjunto canario acabó en la cuarta posición y lo consiguió vía playoff. La escuadra balear, sin embargo, finalizó decimosexta, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso.

Cinco fue el techo también una campaña después. El Alavés fue el único bloque que lo consiguió. De hecho, el cuadro vitoriano finalizó en la primera posición y se convirtió en equipo de Primera División.

Durante el curso 2016-17 el conjunto con la mejor racha de victorias seguidas también subió de categoría. Fue el Levante, que ganó seis encuentros consecutivos y se proclamó campeón.

Una temporada después, el Sporting elevó el tope hasta los ocho encuentros seguidos ganados. Sin embargo, el conjunto asturiano solo pudo ser cuarto y perdió en semifinales del playoff frente al Valladolid.

El techo reciente

Cinco victorias seguidas es el tope en Segunda División desde la temporada 2022-23. Aquel curso fueron tres los equipos que exhibieron dicha racha. Uno de ellos fue el Alavés, que acabó en la cuarta posición y ascendió en el playoff.

El Eibar llegó a ganar cinco duelos seguidos entre las jornadas 28 y 32 y también disputó la promoción, pero precisamente cayó a manos del cuadro vitoriano en las semifinales de la promoción. El otro fue el Oviedo, que acabó la Liga en la octava posición, a ocho puntos del playoff.

Una campaña después, fueron cinco los equipos que registraron cinco victorias de manera consecutiva y dos de ellos alcanzaron el objetivo del ascenso, el Leganés y el Valladolid, que finalizaron en la primera y en la segunda plaza, respectivamente.

El Eibar, sin embargo, fue tercero y quedó eliminado en el playoff, mientras que el Albacete finalizó decimotercero y el Zaragoza fue decimoquinto.

La pasada temporada hubo tres equipos que llegaron a completar un pleno de victorias durante cinco jornadas consecutivas. El Levante, que se proclamó campeón y ascendió de manera directa, así como el Racing de Santander y el Almería, que fueron quinto y sexto, respectivamente, pero ambos cayeron en el playoff y se quedaron sin el ascenso a la máxima categoría.

Recibe el domingo al segundo más en forma

El Dépor es el único conjunto de Segunda División que ha sido capaz de ganar cinco partidos seguidos de Liga esta temporada. En sus últimas citas, los coruñeses se han deshecho de Zaragoza (0-2), Cultural Leonesa (3-0), Córdoba (1-3), Ceuta (2-1) y Albacete (0-2). Esta racha le hace ser la escuadra con el mejor momento de forma de la competición. Sin embargo, el domingo visitará Riazor otro equipo enrachado.

El Castellón es una de las dos escuadras que lucen el segundo momento más óptimo, tras el Dépor, junto con el Zaragoza. Los orelluts encadenan tres victorias, lo que les ha permitido alcanzar la sexta plaza, la última de la zona de playoff. Los castellonenses llegan de ganar a Real B (5-4), Andorra (1-3) y Las Palmas (1-0).

Supera a nueve de los once ascensos blanquiazules a Primera

Los precedentes históricos remarcan la importancia del excelente momento de forma que vive el Deportivo de Antonio Hidalgo con esos cinco triunfos consecutivos.

Solo en dos de las once temporadas que finalizaron con el ascenso a Primera División la escuadra blanquiazul fue capaz de enlazar más partidos ganados que los que lleva durante el curso 2025-26.

Precisamente cinco fue el tope de victorias seguidas que protagonizó el bloque deportivista durante las dos primeras temporadas que culminaron con el premio del salto a la élite. En la Liga 1940-41, la competición se disputó a 22 jornadas y los coruñeses vencieron de manera consecutiva entre la 17 y la 21, lo que fue clave para que el equipo entrenado por Hilario finalizara en la segunda posición y lograra el ascenso en la promoción.

Los herculinos también ganaron cinco duelos seguidos en la campaña 1945-46. Fue entre las jornadas 19 y 23 de una competición que se disputó a 26 partidos. El Dépor también acabó segundo y subió directo a Primera.

En los dos siguientes ascensos a la máxima categoría, el techo de triunfos seguidos se quedó en tres, tanto en el curso 1947-48 como en la Liga 1961-62. En la primera de ellas subió como segundo clasificado, mientras que en la segunda se proclamó campeón del Grupo 1.

El Dépor arrancó la temporada 1963-64 como un tiro. La escuadra dirigida por Roque Olsen sumó nueve victorias y un empate en las diez primeras jornadas. Además, siete de esos triunfos se produjeron de manera consecutiva desde la cuarta hasta la décima cita de la competición. Los herculinos acabaron primeros.

El bloque coruñés también fue primero en las campañas 1965-66 y 1967-68, aunque en ambas el máximo número de encuentros que ganó de manera consecutiva fue de cuatro.

Aún más discreta fue la racha más larga de victorias consecutivas del Deportivo durante su siguiente ascenso a Primera División, en la temporada 1970-71. Aquella campaña arrancó con Roque Olsen en el banquillo, pero Arsenio Iglesias le sucedió tras la decimoséptima jornada. Los blanquiazules solo fueron capaces de enlazar dos triunfos dos veces, entre las jornadas 5 y 6 y 27 y 28.

La 1990-91 puso fin a la ‘longa noite de pedra’. Aquel curso, el cuadro coruñés, también de la mano de Arsenio Iglesias, llegó a ganar tres partidos seguidos en dos ocasiones. La primera, entre las jornadas 10 y 12. La segunda fue determinante, ya que los herculinos cerraron el curso con un pleno de victorias frente a Lleida (5-0), Levante (0-2) y Murcia (2-0) aquel 9 de junio de 1991 en el que se quemó el meigallo.

El Dépor, en su victoria ante el Barça B en la Liga 2011-12 Quintana

La serie más larga de partidos seguidos ganados se produjo bajo la batuta de José Luis Oltra. Los blanquiazules llegaron a enlazar nueve triunfos entre las jornadas 17 y 25. De hecho, antes de arrancar esa racha el cuadro deportivista era sexto, con 27 puntos y estaba a cinco del líder, y tras la exitosa serie, que culminó con el 2-1 al Barcelona B el 18 de febrero de 2012, se puso primero con cinco puntos sobre el Celta.

La última campaña que finalizó con ascenso a la élite fue la 2013-14. Aquel curso, el tope de victorias seguidas estuvo en cuatro.