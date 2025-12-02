Así le fue a los cedidos del Dépor: A Bouldini ‘le quitan’ el gol en su reaparición tras la lesión

Bouldini, durante el duelo ante la Cultural Leonesa Redes sociales: @m.bouldini

El fin de semana de los cedidos del Deportivo estuvo marcado por el reencuentro entre Luis Chacón y Bouldini, que volvió a tener minutos tras la lesión sufrida hace casi un mes y medio en el duelo ante Las Palmas. Petxarroman se quedó fuera de la convocatoria de un Andorra con dos interinos a los mandos tras la destitución de Ibai Gómez, y partido loco en A Malata con otro cedido blanquiazul como protagonista en ambas áreas.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): reencuentro entre dos cedidos en el Reino de León. Luis Chacón, que continúa siendo indiscutible en los planes de Ziganda, disputó los 90 minutos del encuentro ante el Granada. Jorge Pascual adelantó a los visitantes en el minuto 22 y, aunque el eumés rozó el larguero en un lanzamiento de falta antes del descanso, no lograron empatar el encuentro durante toda la segunda mitad y se colocan a dos puntos del descenso.

Bouldini (Granada): una de las grandes noticias de esta jornada fue la vuelta a los terrenos de juego de Bouldini. Tras casi mes y medio de baja después de sufrir un esguince en octubre ante Las Palmas, el delantero marroquí volvió a disfrutar de minutos en la victoria de su equipo en León. Salió en el minuto 86 e incluso anotó un gol, pero fue anulado por falta previa sobre Tomás Ribeiro.

Petxarroman (Andorra): después de volver al banquillo la jornada pasada ante el Castellón, el lateral vasco no fue convocado para la visita al Sporting, aunque no se conocen detalles de que se encuentre lesionado ni se han especificado los motivos de su ausencia. El Andorra disputó su primer partido tras la destitución de Ibai Gómez, con los interinos del club Carles Manso y Aitor Yeto al frente del equipo. Cuando ya parecía que lograrían llevarse los tres puntos de El Molinón, un penalti transformado por Gelabert en la última acción del partido puso las tablas en el marcador.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): el Racing de Ferrol continúa una jornada más sin lograr reencontrarse con la victoria. El centrocampista coruñés volvió a ser titular y disputó los 90 minutos en el empate ante el Mérida que deja al conjunto de Pablo López tercero en la clasificación y a siete puntos del liderato. El conjunto local se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Álvaro Peña desde los once metros en el 57, pero el partido se volvió loco en los minutos finales con otro cedido por el Deportivo como protagonista: Álvaro Mardones. El lateral ferrolano intentó desviar un remate de Artola en el minuto 89, pero el rebote terminó dentro de la portería suponiendo el empate para los visitantes. Y todavía hubo tiempo para más. Ya en el descuento, Álvaro García logró la remontada blanquinegra, pero cumplidos diez minutos de descuento Mardones logró estrenarse como goleador con la camiseta del Racing y salvar un punto para su equipo en el último instante.

Martín Ochoa (Arenteiro): al conjunto de Jorge Cuesta le tocó visitar al líder de la clasificación y cayó por la mínima ante un Tenerife que no falla y aspira a todo esta temporada. Martín Ochoa fue suplente y saltó al campo en el minuto 69 para intentar remontar el tanto de Fabricio al filo del descanso. A pesar de el empeño y de lograr ser superiores durante el final del encuentro, el conjunto de Espiñedo se fue con las manos vacías del Heliodoro Rodríguez López y es colista del Grupo 1 de Primera RFEF.

Adrián Guerrero (Ourense CF): tercera victoria consecutiva para el conjunto ourensano. La mala racha del inicio liguero ya ha pasado a segundo plano y el Ourense CF se encuentra fuera de los puestos de descenso, tras ocupar la última posición durante muchas jornadas esta temporada. Fue un partido de muchos goles en O Couto, en el que incluso Unionistas se puso por delante en el marcador en dos ocasiones, pero en los minutos de descuento un doblete de Hugo Sanz en apenas tres minutos dio la victoria a los locales. Guerrero volvió a ser dueño de la banda derecha y disputó los 90 minutos.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): titularidad para Kevin Sánchez en el partido ante Betis Deportivo, que volvió a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el CE Europa. El delantero rozó el gol en la primera mitad con una media chilena, pero no logró anotar y el partido se fue sin goles al descanso. A Diego Gómez le tocó comenzar desde el banquillo y entró en el terreno de juego en el minuto 82 para tratar de aguantar la victoria por la mínima de su equipo, que se adelantó en el 60 a través de Luismi Redondo.