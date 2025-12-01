Zakaria 'tiro cruzado' Eddahchouri

Zakaria Eddahchouri define ante la Cultural Leonesa con un tiro cruzado Germán Barreiros

Eddahchouri volvió a marcar con su sello habitual en Albacete. El 0-2 llegó en una transición que terminó con un pase de Yeremay, un control orientado y un disparo cruzado. Es su octavo gol en Liga y el quinto con la misma definición: el tiro cruzado. Un recurso más que fiable que lleva camino de convertirse en su firma.

Eddahchouri, el 'closer' del Dépor Más información

La tendencia empezó en la primera jornada, en Granada. Recibió un pase de Luismi y armó un derechazo cruzado que entró por la escuadra. Después, ante el Mirandés en Mendizorroza, marcó dos goles más con este patrón: uno tras soltar un latigazo desde casi el vértice del área y otro chutando de primeras desde una posición algo más centrada con un remate raso hacia el segundo palo. Ambos besaron por dentro la red lateral.

Otro de sus dos goles ante la Cultural Leonesa también reforzó esta idea. El 3-0 llegó tras un pase de Luismi, un control orientado y un golpeo cruzado con la derecha. No todos sus goles siguen este camino, pero los que sí lo hacen definen gran parte de su impacto ofensivo.

Los goles de tiro cruzado de Eddahchouri DXT

Cinco de los ocho goles de Eddahchouri en esta Liga llegaron con este tipo de disparo. Y de los cuatro que marcó el curso pasado, dos también fueron cruzados. En total, siete de sus doce tantos en Liga comparten el mismo gesto.

Zaka no necesita demasiado espacio. Recibe, orienta y ejecuta con una velocidad que deja sin margen a defensas y porteros. El tiro cruzado es su favorito y cada vez que encuentra ese ángulo, la jugada suele terminar igual.