Yeremay iguala uno de sus registros de la 2024-25 con más de media liga por delante

Yeremay conduce el balón en el Albacete-Dépor Fernando Fernández

Yeremay suma ya cinco asistencias en lo que va de temporada y alcanza la misma cifra que logró el curso pasado, que ya había sido notable en cuanto a participación ofensiva, con quince tantos y cinco pases de gol. En esta campaña igualó su registro de asistencias y todavía dispone de cinco partidos para cerrar la primera vuelta, además de toda la segunda, para seguir ampliando estos números.

En el Carlos Belmonte, ante el Albacete, firmó su quinto servicio de gol de la presente temporada. El canario condujo una contra en los minutos finales y, en el instante justo, cedió el balón a Eddahchouri, que resolvió ante Diego Mariño.

Eddahchouri, el 'closer' del Dépor Más información

Las cuatro asistencias anteriores habían llegado en tandas de dos. Estrenó su contador en el duelo ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio (0-2). Primero tocó ligeramente el balón en una falta, lo suficiente para que Mario Soriano salvase la barrera y conectase un disparo a la escuadra. La segunda en ese partido sí que fue meritoria, ya que nació tras una carrera de más de 70 metros y un taconazo desde la línea de fondo que Mella aprovechó para sentenciar.

Las otras dos asistencias aparecieron en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba, duelo en el que también marcó en el triunfo por 1-3. En la primera, en el 0-1, filtró un pase con un caño incluido para habilitar a Quagliata. La siguiente fue más directa, ya que lanzó el balón largo que dejó solo a Mella en los instantes finales para que el zurdo cerrase el 1-3.

Diciembre empieza intenso para el Dépor Más información

El ‘10’ suma, por ahora, seis goles y cinco asistencias. En este segundo apartado ya ha alcanzado los números del Yeremay de la pasada campaña, la gran revelación de Segunda División en su estreno en el fútbol profesional. ¿Con cuántas acabará la 2025-26?