Top 10 | Mejores debutantes en la Primera División de fútbol

Una alineación del Deportivo en la temporada 1941-42, la primera en Primera

Dato positivo y relevante poco conocido para el deportivismo. Si exceptuamos a los equipos que disputaron la primera temporada de la historia de la Primera División, el Deportivo ostenta el mejor debut de un equipo en la máxima categoría del fútbol español. Además, su rival del pasado sábado, el Albacete, ocupa la segunda posición de esta lista.

Únicamente cinco debutantes han acabado en la primera mitad de la tabla su primer año en la élite y otros seis finalizaron justo en el ecuador de la clasificación. Nada menos que 18 estrenos acabaron en descenso –16 de ellos directos y 2 en promociones– de 52 posibles, algo más de un tercio.

10. Girona

El conjunto catalán se estrenó en la campaña 2017-18 con una meritoria décima plaza en una Liga de 20 equipos. El equipo dirigido por Pablo Machín tuvo un gran desempeño fuera de casa, donde sumó 24 de sus 51 puntos. Cristhian Stuani, con 21 goles, fue el quinto máximo anotador del campeonato.

9. AD Almería

El desaparecido club indálico debutó en la división de honor en el curso 1979-80. Lo hizo de la mano de José María Maguregui –también técnico del ascenso– y con el coruñés y futuro entrenador deportivista José Manuel Corral en la medular. Los almerienses firmaron una notable novena posición entre 18 participantes, gracias sobre todo a su rendimiento en el Antonio Franco Navarro, donde no conocieron la derrota: 9 victorias y 8 empates.

8. Sporting y Gimnàstic

Los gijoneses, en la temporada 1944-45, y los tarraconenses, tres después, en la 1947-48, se bautizaron con una séptima plaza entre 14 competidores. Los rojiblancos lideraron la ‘Liga de abajo’, puesto que el sexto, el Athletic, les aventajó en 6 puntos. Al Nástic le pasó algo similar. Ambos acabaron con los mismos puntos (24) y con 5 por encima del descenso.

7. Hércules

El estreno del cuadro alicantino se produjo en la campaña 1935-36, la última antes de la Guerra Civil. Los herculanos fueron sextos, empatados con el quinto, en una Liga de 12 equipos, en la que fueron el tercer mejor local, con 19 puntos de 22 posibles en su feudo, el estadio Bardín.

6. Betis

La quinta plaza lograda por los verdiblancos en el curso 1932-33, en el que participaron 10 equipos, los sitúa entre los mejores debutantes históricos. Eso sí, pese a finalizar en mitad de la tabla, quedaron a 11 puntos del campeón, el Real Madrid, y solo 5 por delante del colista y único descendido, el Alavés.

5. Sevilla

El eterno rival de los béticos también cosechó una quinta plaza en su estreno en Primera División, pero lo hizo en un campeonato con más conjuntos (12), en la temporada 1934-35. Los hispalenses fueron el primer debutante en acabar en la mitad alta de la tabla. Los 20 goles de Campanal I, tercer máximo anotador liguero, catapultaron a los nervionenses, que ganaron la Copa.

4. UD Almería

Bajo la batuta de Unai Emery y con la dirección en mediocampo del actual director deportivo blanquiazul Fernando Soriano, el ‘nuevo’ Almería se estrenó con una octava posición entre 20 equipos en la campaña 2007-08. En una época de muchos jugadores extranjeros, los rojiblancos triunfaron con un once tipo formado por dos brasileños –Diego Alves y Felipe Melo– y nueve españoles, entre ellos Álvaro Negredo, autor de 13 tantos.

3. UD Salamanca

José Luis García Traid llevó a los charros por primera vez a Primera, donde su puesta de largo tuvo lugar en la temporada 1974-75. Los salmantinos firmaron una brillante séptima plaza en un campeonato de 18 equipos. Su portería fue la menos batida de la Liga (29 goles) y acariciaron el pasaporte a la Copa de la UEFA, que obtuvo la Real Sociedad con solo un punto más que los castellanos y los mismos que el Hércules de Arsenio Iglesias.

2. Albacete

El club manchego también debutó con un séptimo puesto, pero en un campeonato de 20 equipos, en el curso 1991-92. El fútbol y buenos resultados de la formación dirigida por Benito Floro le valieron el apodo de ‘Queso Mecánico’. También se quedó a un solo punto de la UEFA, que se le escapó en una última jornada en la que perdió ante el Atlético (4-1) y no aprovechó la derrota del Zaragoza ante el Mallorca (1-2).

1. Deportivo

Los blanquiazules no acariciaron clasificación europea alguna, pero su cuarta posición en su bautismo en la división de honor les da el primer puesto de este ranking histórico. Fue en la campaña 1941-42, en la que solo Valencia (40 puntos), Real Madrid y Atlético Aviación (ambos con 33) superaron al debutante Deportivo (28) en un campeonato de 14 equipos. Su actuación convierte al conjunto coruñés en el único debutante de la historia de la Primera División que ha acabado en el primer tercio de la clasificación.