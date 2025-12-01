LA LUPA | Albacete 0-2 Deportivo: Balón para mecer, sprint para golpear

Yeremay, en el Albacete-Deportivo Fernando Fernández

No fue la victoria más contundente, pero sí la actuación más redonda de este otoño de altibajos. El Albacete 0-2 Deportivo confirmó que el equipo de Antonio Hidalgo crece cuando puede madurar sus encuentros en torno al balón.

La escuadra herculina encontró en el Carlos Belmonte el control desde el que no solo sostenerse en el encuentro, sino que también le acercó a la victoria. Aunque el triunfo llegase, curiosamente, a partir de todo lo contrario: el vértigo a la carrera.

Balón para mecer y sprint para golpear. Fue la fórmula con la que el conjunto deportivista alcanzó una versión notable, con más dominio de la escena que ‘punch’ para castigar. En un duelo que podía haber sido vertiginoso y casi anárquico, como los precedentes del pasado curso entre ambos contendientes, imperó la estructura y las relaciones que el Deportivo construyó con balón para ir cocinando el partido y apagando el fuego enemigo.

La escalera

Sorprendió Antonio Hidalgo con cuatro modificaciones con respecto al once que había triunfado contra el Ceuta en Riazor. Aunque el alto número de matices tenía truco, pues únicamente la entrada de Stoichkov por Mulattieri tuvo un componente exclusivo de decisión táctica. No sucedió exactamente eso con Comas, Patiño y Mella, en el once para sustituir a futbolistas lesionados o convalecientes. Aunque apostar por ellos acabó haciendo incluso más coherente el plan.

Ante un Albacete con gusto por ir a presionar arriba, pero a costa de convertirse en un equipo largo y que no viaja demasiado en bloque, el Deportivo planteó un duelo que pasaba por jugar menos directo que nunca. Por progresar desde la asociación. Por potenciar la relaciones entre sus muchos centrocampistas.

¿Cómo lo hizo? A partir de una marcada intención de ir encontrando, constantemente y a través del pase corto, la espalda de la inmediata línea del rival. Así, el conjunto deportivista construyó desde abajo una estructura en escalera que daba al poseedor múltiples opciones de pase. En diferentes líneas y a diferentes alturas.

Soriano se lateraliza para darle línea fuera a Loureiro y su espacio lo ocupa Yeremay. Con Patiño también acercándose, el Dépor dispone de soluciones a espalda de línea de presión para progresar,

Lo hizo de una manera muy poco rígida, basándose en el entendimiento de la ocupación de espacios por parte de sus futbolistas, pero en la que José Ángel Jurado partía como ‘ancla’, Patiño era el interior izquierdo, Soriano el derecho y Yeremay el mediapunta.

A partir ahí, la interpretación para que acabara generando casi de manera recurrente una línea de tres en salida —con Jurado, Loureiro o Patiño ejerciendo de tercero junto a los centrales—, al menos un centrocampista en la base y el resto de piezas moviéndose para encontrar el espacio libre, con un apoyo en el carril exterior siempre como indispensable.

Los tres en inicio atraen al Albacete, pero el Dépor es uno más y circula rápido, por lo que puede encontrar el pase fuera con Soriano y salir de presión ante el lamento de Riki, fijado por Jurado

El objetivo era atraer a los dos puntas y a los cuatro centrocampistas con los que el Albacete se estructuraba en defensa. Generar superioridades desde la primera línea para acabar encontrando la espalda de los medios rivales. A base de intercambio posicional y precisión, lo consiguió el Deportivo, esta vez sí armado de tanta paciencia como criterio. El equipo, otros días atascado en el inicio de juego, estuvo más que notable para progresar desde abajo sin la necesidad de, apenas, jugar directo.

Juntarse: progresar o girar

El plan permitía al Deportivo asentarse con solvencia en campo contrario. Y a partir de ahí, en vez de acelerar para atacar rápido e intentar dañar, mantener la pausa para juntarse en torno al balón.

Fueron muy habituales las acumulaciones de tres, cuatro o cinco futbolistas en la zona de la pelota para triangular y tratar de generar la ventaja. Bien a través de encontrar la profundidad, bien haciendo bascular al Alba para buscar el lado contrario libre. Casi siempre de izquierda a derecha, donde solía esperar Mella abierto y Loureiro preparado para cortar por el carril intermedio.

Ya asentado en campo rival, el Deportivo buscaba girar el juego a través del pie Jurado o de Patiño. En la imagen espera Yeremay fuera, que conecta con un Mella que corta por el carril intermedio

No generó demasiado en esos giros de juego el Dépor, aunque la jugada prometía y debió ser más ganadora. Tampoco desde la asociación en corto, a pesar de que los centrocampistas deportivistas conectaban constantemente con compañeros situados a la espalda de los mediocentros locales. En sus puntos ciegos y, a la vez, demasiado alejados de unos laterales fijados por los futbolistas exteriores visitantes y de unos centrales que no se atrevían a salir de zona.

Las combinaciones fueron ricas, cargadas de constantes situaciones de tercer hombre. Pero al equipo le faltó la precisión final para herir y, en ocasiones, el atrevimiento cuando ya había fabricado la ventaja.

El Dépor, en uno de sus ataques largos, se junta por derecha y supera al Albacete con triangulaciones e intercambios posicionales. Loureiro corta, Soriano aparece a espaldas y filtra hacia el lateral

Sí lo logró amenazar las pocas veces que pudo correr, algo que no sucedió a menudo teniendo en cuenta que dispuso bastante más de la pelota. Y claro, si tienes el balón no puedes robarlo y correr.

Clave en esta faceta de contragolpe fue Stoichkov, no solo capaz de descender al apoyo en ataques posicionales, sino referencial en vertical con sus caídas a la banda para recibir lejos del cuerpo a cuerpo y dotar de continuidad las escasas transiciones ofensivas del equipo. Ahí, en la derecha, estaba en el 0-1 antes de desmarcarse hacia dentro al recibir Soriano por fuera y Yeremay cortar hacia el exterior.

Que no corran

Apenas generó situaciones de gol el Deportivo a partir de ese juego posicional, pero su fútbol no solo le hizo estar cerca de la meta de Mariño, sino que le ayudó a evitar que el Albacete lo estuviese de la de Parreño. El control con balón le ayudó a tener control sin pelota.

El conjunto manchego no quiere disponer demasiado de la posesión, pero sí sabe cómo ser vertical cuando la tiene y, sobre todo, cuando la recupera. Por eso, a través de su plan, el Deportivo pretendía optimizar su presión tras pérdida y, así, evitar que el conjunto rival le pudiese correr.

Evidentemente, la dinámica del juego te lleva a perder la pelota. Pero tú puedes elegir cómo perderla. Es decir, en qué zonas y con qué sostén para la transición defensiva.

Estrechando sus distancias de relación, el Deportivo no solo buscaba fluir a nivel ofensivo desde la posesión, sino disponer de un elevado número de futbolistas cerca de la pelota para intentar robar en los primeros minutos si la pérdida sucedía.

No consiguió demasiadas recuperaciones tras pérdida e incluso el Albacete pudo correr en alguna ocasión, al no estar el equipo con los suficientes jugadores cercanos por detrás de línea de balón para presionar. Pero el cuadro coruñés logró incluso controlar esas situaciones en las que el rival se pudo estirar. Porque lo hundía tanto que el conjunto de Alberto González debía expandirse desde demasiado abajo, porque la red de vigilancias del Dépor era amplia y porque la activación de todos en el repliegue fue más que notable.

Nunca pasivos

El Deportivo sostuvo el guion del encuentro a partir de su posesión —la más alta del curso a domicilio—. Pero si con balón ofreció muchos mejores síntomas, también sin el esférico dio un paso adelante.

El equipo de Riazor quiso ir, como de costumbre, arriba. Pero en el Belmonte, lo hizo con mucha estabilidad, sin ofrecer apenas resquicios. A partir de un 4-4-2 en el que Soriano y Stoichkov ejercían de doble punta y eran capaces de incomodar la salida del Alba gracias a que se relevaban para tapar al centrocampista que acudía cerca de Vallejo y Sánchez. Así, el Deportivo igualaba el tres contra dos en el centro del campo y podía empujar de atrás hacia delante, con persecuciones agresivas de Patiño o José Ángel -en función de si eran el pivote de zona de balón o no- y ayudas desde el lado opuesto para no descompensarse.

El Deportivo, bien ajustado en la presión gracias a la doble punta, que se reparte a un mediocentro. Mientras, Patiño está con un centrocampista y Jurado equilibra como libre

Todo se tradujo en que el Alba estuvo incómodo para construir y apenas pudo progresar a partir de conducciones, una de las pocas maneras de superar un buen press.

No matizó sus intenciones el Deportivo con ventaja en el marcador. Ni siquiera con la entrada de Jefté para conformar una doble punta en el Albacete, que condujo a Hidalgo a apostar por Villares y modificar hacia un 5-3-2, con Yeremay de doble punta, el capitán como interior izquierdo y Soriano en el derecho. Una estructura que más que hundir al colectivo, provocó que el equipo pudiese ser más agresivo con ‘saltos’ hacia delante de los defensores. Sin miedo a desguarnecer la última línea.

Las modificaciones del Alba provocan un cambio de estructura, que se coloca 5-3-2 pero con predisposición a 'saltar' e incomodar. Jurado, pendiente del salto de Quagliata para compensar

Esta actitud se trasladó a todas las alturas, pues el equipo dejó atrás su habitual pasividad en bloque bajo para ser más reactivo, molestar al poseedor e impedir que el rival tuviese margen para crear, más allá de algún error propio que, por fortuna, no le condenó.