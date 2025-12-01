El muro que se sostiene pese a la adversidad

Miguel Loureiro, defensa del Deportivo, corre hacia el balón durante el partido ante el Albacete Fernando Fernández

El Deportivo llegó a Albacete en una situación que ya se ha convertido en costumbre desde la lesión de Ximo Navarro. Casi cada semana se abre un nuevo capítulo de dificultades para sostener la estructura defensiva y este partido no fue una excepción. El equipo coruñés se presentó en el Carlos Belmonte con Lucas Noubi tocado, que estaba ejerciendo un papel esencial en ese rol híbrido entre lateral derecho y tercer central, y también con Diego Villares entre algodones, una pieza clave en el equilibrio defensivo del centro del campo pese a no ser defensa. Además, venía de otra semana marcada por problemas médicos, con Arnau Comas sin poder ser titular en la anterior jornada por un proceso vírico que alteró la planificación. En este contexto, y con las bajas de larga duración de Ximo Navarro y Sergio Escudero aún vigentes, el Deportivo afrontó un partido exigente ante un rival con gol a pesar de estar situado en la mitad baja de la tabla. Con todo, el Dépor dejó la portería a cero y sostuvo el muro que lleva semanas construyendo.

La línea que configuró Antonio Hidalgo en Albacete fue una continuación de lo que había utilizado en el tramo final del partido anterior ante el Ceuta. La suplencia de Lucas Noubi obligó a modificar las piezas y Miguel Loureiro volvió a situarse en el perfil derecho de la defensa, actuando a menudo como tercer central para reforzar ese sector. A su lado formaron Arnau Comas y Dani Barcia. En las bandas, Quagliata ocupó el carril izquierdo y Mella actuó por el derecho, alternando alturas según la fase de juego. Una disposición que respondía directamente a las ausencias acumuladas y a la necesidad de sostener un sistema que venía funcionando desde semanas atrás a pesar de las bajas.

Uno de los factores del análisis es el papel que venía ofreciendo Lucas Noubi antes de su suplencia en Albacete. El defensor belga había conseguido asentarse en ese rol tan particular que ya había desempeñado Ximo Navarro antes de su lesión. Un papel que combinaba la vigilancia defensiva en banda con la capacidad para meterse por dentro y formar una línea de tres centrales. Esa doble función ofrecía al Dépor cierta estabilidad en el costado derecho, permitía que Mella o Luismi se soltaran más en ataque y, además, facilitaba que Loureiro se mantuviera en el centro de la defensa, donde estaba ofreciendo un rendimiento estable. La caída sufrida por Noubi en el partido contra el Ceuta, con un golpe en el hombro, le dejó con molestias que le impidieron estar disponible de inicio en Albacete. La suplencia de Noubi se sumó a las bajas ya conocidas de Ximo y Escudero, por lo que al cuerpo técnico no le quedó otra que recomponer una vez más la línea.

En ese rompecabezas defensivo, la pareja Comas-Barcia tenía una nueva reválida. Ambos habían sido titulares juntos en el inicio de la Liga, pero su rendimiento como dupla no había sido el más sólido. El defensa catalán había perdido poco a poco el sitio tras un rendimiento inconsistente y el canterano también había atravesado fases de irregularidad. Las circunstancias les devolvieron al once de forma simultánea y esta vez la respuesta fue notable. De hecho, Comas firmó uno de sus mejores encuentros de la temporada con estadísticas como tres intercepciones, cinco despejes y tres recuperaciones. Barcia acompañó el nivel del ex del Basilea en su segunda titularidad consecutiva después de varias semanas en las que había perdido su sitio.

Los datos del partido ayudan a entender el nivel de exigencia. El Albacete acumuló 0,97 goles esperados, una cifra que sugiere que lo normal habría sido que el cuadro manchego anotara un gol. El equipo de Alberto González realizó catorce tiros totales, tres de ellos entre los tres palos. Aun así, Germán Parreño tuvo que hacer cuatro paradas, ya que un remate defectuoso de Valverde fue desviado por Loureiro con dirección a portería. En total, el Albacete realizó 40 entradas en ese tercio final del campo y colgó quince centros, una producción ofensiva considerable que obligó al Dépor a defender muchas acciones en campo propio.

Dentro de este escenario, la actuación de Germán Parreño fue de nuevo determinante. El portero del Deportivo sumó cuatro paradas decisivas, cada una en un momento en el que la jugada podía haber terminado en gol. La primera llegó tras una acción de balón parado, un córner que el Albacete envió al segundo palo y que volvió a meter al área pequeña en una jugada que el Dépor ya había sufrido en El Alcoraz durante el pasado curso. El cabezazo de Pepe Sánchez, ex del Dépor, terminó en las manos de Parreño. La segunda acción clave nació en un disparo desde fuera del área de Meléndez. El tiro se envenenó, pero el meta ilicitano respondió con solvencia. La tercera intervención fue ante un tiro centrado de Riki. Y la cuarta se produjo en el citado remate de Valverde, una acción que iba fuera en principio, pero que se convirtió en una ocasión clara al desviarse en Loureiro y cambiar su trayectoria hacia la portería. Una nueva actuación de Germán Parreño que explica en parte la portería a cero en Albacete y que además confirma su gran inicio de temporada.

El Deportivo supo sufrir, una virtud que Antonio Hidalgo no se cansa de destacar en sus comparecencias públicas, y finalmente se marchó del Belmonte con la quinta victoria consecutiva y la sexta portería a cero de la temporada. Todo ello pese a llegar a Albacete con un número elevado de bajas, con una defensa reestructurada, sin Ximo, sin Escudero, sin Noubi, sin Villares (hasta la segunda mitad) y después de una semana en la que Comas atravesó el proceso vírico que se llevó por delante a un buen número de deportivistas. En ese contexto, el equipo blanquiazul sacó adelante un partido en el que el rival generó ocasiones y casi un gol esperado (0,97 xG). Aun así, la portería se mantuvo a cero y el muro defensivo, levantado a base de resistir en las últimas semanas, volvió a sostener al equipo.