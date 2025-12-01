Mi cuenta

Diario de Ferrol

Eddahchouri, el 'closer' del Dépor

El delantero neerlandés se está especializando en ser el autor de los goles que abren brecha en el marcador o cierran los partidos, una figura que tiene su paralelismo en el béisbol

Eder Pereira
Eder Pereira
01/12/2025 16:21
Eddahchouri celebra un gol contra el Mirandés
Eddahchouri celebra un gol contra el Mirandés
Fernando Fernández
Zakaria Eddahchouri está construyendo esta temporada un perfil concreto en el Deportivo. No figura entre los titulares fijos y tampoco interviene demasiado en el juego, pero aparece de forma asidua en momentos clave. Sus goles se han convertido en un recurso recurrente para abrir brecha o liquidar partidos que todavía no están en el bolsillo blanquiazul. El neerlandés, que ha despertado el interés en Egipto, acumula ocho tantos en Liga, sin la continuidad de otros compañeros, y casi todas sus dianas explican un rol peculiar, casi especializado. Su figura encaja con precisión en un concepto procedente del béisbol: el closer, el pitcher (lanzador) que entra al final de los encuentros ajustados o con cierta ventaja para asegurar la victoria.

El ejemplo más reciente de esta particularidad se produjo en Albacete. Entró en el minuto 83 por Stoichkov, autor del 0-1, y con el Deportivo pasando apuros. Apenas tocó dos balones. Uno de ellos en el área rival y terminó dentro. Un contragolpe con pase de Yeremay, control orientado con la derecha y disparo cruzado a la base del poste para firmar el 0-2. Exactitud quirúrgica en el tramo del partido en el que el Albacete buscaba el empate con insistencia.

Eddahchouri se apresta a golpear el balón al fondo de la portería de Diego Mariño en el partido entre Albacete y Deportivo en el Carlos Belmonte

Las cifras de Eddahchouri adquieren otra dimensión

La temporada ya había comenzado con un gol importante en Granada para abrir brecha. En la primera jornada, su tanto supuso el 0-2 en el Nuevo Los Cármenes, en la victoria por 1-3 del Deportivo. Aquel disparo potente a la escuadra, tras un pase sutil de Luismi Cruz, dio al Deportivo una renta que le permitió encarar el tramo final con más tranquilidad, a pesar del tanto de Hongla que añadió picante durante un breve momento.

Posteriormente, el ex del Telstar perdió la titularidad y pasó a competir desde el banquillo tras la llegada de Samuele Mulattieri. Aun así, su condición de ‘sentenciador’ se multiplicó en la visita al Mirandés. Con el marcador ajustado y en el mejor momento del conjunto burgalés, Zaka transformó un cuarto de hora en la mejor muestra de esta particularidad. El Deportivo había pasado del 0-2 al 1-2 y el partido se había abierto. Y Eddahchouri respondió con tres goles consecutivos. El primero, el 1-3, llegó desde la frontal, con un toque orientado y un disparo cruzado que frenó la reacción local. El segundo, el 1-4, nació de una pared con Mario Soriano y se resolvió con un remate desde dentro del área. Y el tercero certificó el 1-5 final tras otra transición rápida a pase de Sergio Escudero. Tres golpes para finiquitar el partido.

Stoichkov, intentando rematar un centro con la oposición de Pepe Sánchez

El duelo sin arietes lo ganó Stoichkov

Su dinámica se mantuvo en Riazor contra el Huesca. Volvió a entrar en la segunda parte y volvió a marcar. El choque ya estaba decidido con el 3-0, pero su 4-0 reforzó de nuevo la sensación de cierre. El equipo tenía el partido donde quería y él añadió otro tanto a su colección.

Eddahchouri encadenó varias jornadas sin marcar, pero la visita de la Cultural Leonesa a Riazor volvió a darle la oportunidad de dejar su sello. Zaka marcó su único gol de la temporada que cambió el signo de un partido. Abrió el marcador al anticiparse a un mal pase atrás de Rodri Suárez, regatear al portero y definir a puerta vacía. Pero también fu fiel a su cita de closer al sentenciar el partido con el 3-0 en la segunda parte, en otra acción de transición, mano a mano con el guardameta tras un pase filtrado de Luismi. Una diana para desbloquear y otra para cerrar.

Ximo Navarro, tocando balón sobre el césped de Abegondo

Diciembre empieza intenso para el Dépor

La lista de goles en Liga se completa con el mencionado 0-2 en Albacete, una acción que retrata su esencia. Pocos minutos, pocos toques y una definición que cierra un marcador ya encarrilado. Incluso su aportación en Copa, aunque en un duelo ya resuelto, prolonga el mismo patrón. En el 1-5 ante el Sámano anotó el 1-4, otra aparición puntual para liquidar un partido que ya había tomado rumbo.

Siete de sus ocho goles en Liga responden a esta idea. Cuando el Deportivo necesita el último golpe para respirar y abrir brecha, él se lo da. El paralelismo con la figura del closer describe bien su especialización. En béisbol, ese lanzador entra para asegurar las últimas eliminaciones (outs) del rival, especialmente cuando el equipo está ganando por una ventaja reducida. Y en el Deportivo, Eddahchouri entra para convertir los goles que permiten que nada más se mueva. Zaka está consolidando una especialidad dentro del juego del Dépor. Una especialidad que permite poner el lazo final al envoltorio preparado por el colectivo.

