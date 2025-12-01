Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Diciembre empieza intenso para el Dépor

El equipo se someterá a cinco sesiones de entrenamiento y jugará ante el Sabadell el jueves en Copa y contra el Castellón el domingo en liga 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/12/2025 11:48
Ximo Navarro, tocando balón sobre el césped de Abegondo
Ximo Navarro, tocando balón sobre el césped de Abegondo
RCD
El Deportivo arranca el mes de diciembre con una semana intensa de trabajo, con cinco entrenamientos y con dos partidos (el jueves 4 a las 19 horas ante el Sabadell en la segunda ronda de la Copa del Rey y el domingo a las 18.30 horas ante el Castellón en Riazor en Liga). Los blanquiazules, después del prolífico mes de noviembre, quieren proseguir con su buena racha de resultados (acumulan ya cinco victorias seguidas) y este lunes a las 10.30 horas ya arrancaron el trabajo en Abegondo. 

El cuerpo técnico, que encabeza Antonio Hidalgo, ha programado cinco sesiones de trabajo. Cuatro en jornada matinal (este lunes, martes y sábado a las 10.30 horas y viernes a las 12 horas) y el miércoles a partir de 16 horas. De cara a esos entrenamientos, el equipo blanquiazul cuenta actualmente con las bajas de Ximo Navarro, Escudero, Daniel Bachmann y Luismi Cruz, este último con una lesión muscular en los isquiotibiales. 

En el caso del lateral derecho comenzó esta semana a realizar ya trabajo sobre el campo y se recupera de una lesión muscular en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Sigue de baja también el carrilero zurdo, con una lesión muscular en bíceps femoral de su muslo derecho. Además, continúa con su proceso de readaptación deportiva el portero austríaco, con rotura parcial del ligamento externo de su rodilla izquierda. 

Íñigo Vicente celebra su gol en una tarde en la que completó su exhibición asistiendo en las tres dianas restantes

Solo el Racing aguanta el ritmo del Dépor

Más información

Al margen de los problemas musculares, la plantilla también estuvo condicionada por un virus estomacal, que tuvo como una última víctima a Diego Villares, que fue suplente en el Carlos Belmonte. Una dolencia que también condicionó a Eddahchouri, al que un proceso vírico le había hecho causar baja ante el Ceuta. Solventados estos problemas en la enfermería, los blanquiazules inician ahora un mes en el que pueden seguir con su despegue. Un diciembre en el que jugarán dos partidos seguidos en casa, ante Castellón y Real Sociedad B, y solo uno a domicilio, ante un Andorra en caída libre. 

