Así fueron los partidos de la jornada 16 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Los jugadores del Zaragoza, celebrando uno de los goles ante el Leganés Real Zaragoza

Si las cosas estaban apretadas en la zona alta de la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la finalización de la jornada 16 todas las miradas apuntan ahora los puestos de descenso a Primera RFEF. El Zaragoza volvió a ganar y abandonó por poco tiempo la condición de colista porque el Mirandés hizo su parte y mantiene a los maños hundidos en el final de la tabla, a pesar de acumular tres victorias consecutivas. En lo más alto continúan Deportivo y Racing empatados a puntos, pero fallaron Almería y Las Palmas, que se colocan a tres del ascenso directo.

Sporting - Andorra

Sporting y Andorra fueron los encargados de abrir la decimosexta jornada de Segunda División. Primer partido para el Andorra tras la salida de Ibai Gómez. Con Gerard Piqué muy pendiente del equipo, los técnicos interinos del club Carles Manso y Aitor Yeto parecía que lograrían la victoria en El Molinón, pero un gol de Gelabert desde el punto de penalti cuando ya se habían disputado once minutos de descuento puso las tablas en el marcador.

Ceuta - Burgos CF

Nueva victoria para el Ceuta, que tras la derrota en Riazor logró los tres puntos del partido aplazado ante el Almería y vencer al Burgos este sábado con un gol de Joaquín Matos en la primera parte. El conjunto burgalés se queda tocado con esta derrota y acumula ya dos jornadas consecutivas sin sumar de tres.

Cultural Leonesa - Granada

El Granada continúa luchando por alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso y logró en el Reino de León su cuarta semana seguida sin conocer la derrota gracias al tanto de Jorge Pascual en el minuto 23.

Almería - Huesca

El Almería volvió a 'pinchar' en una semana en la que le tocaba afrontar el duelo aplazado frente al Ceuta y recibir al Huesca en casa. El primer partido de la semana para los andaluces se saldó victoria ceutí y el segundo finalizó sin goles en el UD Almería Stadium. Por su parte, el cuadro oscense se queda a tan solo un punto del descenso.

Real Valladolid - Málaga

El Real Valladolid no logra dejar atrás la mala racha en la que se encuentra sumergido y desde hace un mes no logra reencontrarse con la victoria. Peter Federico adelantó al conjunto local apenas cinco minutos después de comenzar el encuentro, pero Adrián Niño igualó el encuentro en la segunda parte.

Real Zaragoza - Leganés

Golpe encima de la mesa del Real Zaragoza que vence por tercera semana consecutiva. Comenzó ganando el conjunto madrileño con un tanto de Duk, pero poco después Marvel fue expulsado de roja directa y Kenan Kodro puso las tablas en el marcador antes de llegar al descanso. Ya en la segunda mitad, Toni Moya y Francho ampliaron la distancia en el marcador para los maños y, aunque Diego García recortó distancias al filo del descuento desde el punto de penalti, el Leganés no logró empatar el encuentro y en el minuto 96 Duk también vio la roja.

Racing - Eibar

Solo el Racing aguanta el ritmo del Dépor y venció al Eibar de forma contundente en El Sardinero. Iñigo Vicente, Villalibre, Javi Castro y Sangalli fueron los anotadores del cuadro local, que acompañan a los coruñeses en lo más alto de la tabla.

Córdoba - Cádiz

El derbi andaluz se saldó con victoria para un Cádiz que acumulaba ya seis jornadas consecutivas sin vencer en liga. El Córdoba tenía la oportunidad de adelantar al conjunto gaditano en la tabla y, aunque logró recortar distancias pronto tras un gol de Dalisson en el 58, no fue capaz de superar al equipo dirigido por Gaizka Garitano.

Mirandés - Real Sociedad B

El Mirandés tenía la vital necesidad de ganar para no caer al último puesto de la tabla e hizo los deberes ante la Real Sociedad B, que tuvo que jugar más de 25 minutos con uno menos tras la expulsión de Kita. A punto de llegar al tiempo extra Iker Varela, uno de los recambios del cuadro local, se hizo con un balón en la frontal del área y enganchó un remate que, después de desviar Balda, engañó a Fraga para hacer el único tanto de partido.

Castellón - Las Palmas

Las Palmas no logró vencer en su visita al Castellón y se descolgó del triple empate que había en la parte más alta de la tabla, donde se mantienen Dépor y Racing. El cuadro local dominó por completo el encuentro y en el minuto 76, Cipenga por banda izquierda dejó atrás a dos defensores visitantes y puso el balón en el punto de penalti, donde apareció Suero, recortó y golpeó para superar a Horkas y firmar el 1-0.