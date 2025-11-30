Y por Acción de Gracias, Patiño

Charlie Patiño, protegiendo el balón ante Aguado en el Albacete-Deportivo Fernando Fernández

Y de repente, por Acción de Gracias, Patiño. El mediocentro inglés volvió a irrumpir en la mesa del Deportivo para convertirse, casi de manera inesperada, en plato estrella de la cena en el Carlos Belmonte.

La caída del once de Diego Villares por un virus que le mermó físicamente dio al británico la oportunidad de regresar a una alineación que no pisaba en liga desde el 4 de octubre, en la jornada 8 contra el Almería.

Charlie volvía a recibir la confianza de Antonio Hidalgo y recogió el guante. El Dépor quería y necesitaba control ante el Albacete y el canterano del Arsenal permitió que el colectivo recuperase esa sensación de gobierno del encuentro. De estabilidad. Esa capacidad de mando que perdió durante el pobre mes de octubre y que incluso en la racha positiva de cuatro triunfos ligueros consecutivos solo había exhibido en puntuales momentos.

Tres victorias seguidas, liderato... y ahora toca recuperar el balón Más información

Sus pobres minutos contra el Almería, en su última titularidad en liga, le hicieron retroceder puestos en la pirámide. Charlie tenía que volver a escalar de nuevo partiendo de la base. Desde aquel partido contra el cuadro de Rubi en el que ejerció de mediocentro más posicional de un equipo que no terminó de fluir, Patiño había acumulado tan solo 67 minutos —contando tiempos añadidos— en la competición de la regularidad.

Tras el duelo ante la escuadra indálica, entró en Málaga con el partido prácticamente perdido y, en los 29 minutos finales en los que participó, el Dépor se rompió todavía más.

“A partir del minuto 70 hemos abierto el partido con la intención de buscar un gol para seguir metidos. Seguramente ha sido nuestro peor momento”, explicaba Hidalgo al término de aquel encuentro en La Rosaleda. La declaración no señalaba de manera particular a Patiño, pero esa conclusión que sacó el staff sí provocó que el centrocampista se cayese de entre los habituales. Porque a partir de Málaga, encadenó tres partidos de liga sin pisar el verde y una aparición testimonial, de seis minutos, en el 3-0 a la Cultural.

El centrocampista vivía reminiscencias del pasado curso, pero el actual Patiño poco tiene que ver con aquel chico introvertido que salía por primera vez de las Islas Británicas y luchaba para acelerar una costosa adaptación. Hidalgo volvió a tirar de él en un momento caliente en el Arcángel, con el Córdoba apretando para lograr un empate que estuvo muy cerca. Y de nuevo apostó por su talento cuando, una semana después, el Ceuta replicaba en Riazor la reacción cordobesista.

LA LUPA | Deportivo 2-1 Ceuta: Los acordes sueltos aún no hacen canción Más información

Fueron, entre ambos encuentros, 32 minutos de responsabilidad, que ejercieron como preludio de su retorno completo en Albacete, donde sumó su tercera titularidad en el curso liguero esta campaña y primera a domicilio.

Quizá no tenía demasiadas alternativas teniendo en cuenta la baja de Luismi Cruz, pero Hidalgo pudo apostar por otra fórmula para paliar la inesperada ausencia de Diego Villares. Sin embargo, el técnico del Deportivo devolvió los galones a Patiño. Y Charlie respondió con creces.

Rozando la perfección

Era un partido que podía tender al ida y vuelta por las condiciones de ambos conjuntos, como ya se vio el pasado curso. Sin embargo, Antonio Hidalgo entendía que el control era el mejor camino ya no para acercarse al triunfo, sino para evitar que el Albacete se acercase a la victoria. Y apostó por multiplicar el centrocampismo con la entrada de Charlie.

Patiño no actuó en el vértice inferior del centro del campo. En ese puesto es en el que más ha destacado en el Dépor, pero dicha posición parece ahora coto casi exclusivo de José Ángel. Así, el futbolista de Watford entró para jugar unos metros más alto que el andaluz. Para darle una línea de pase hacia delante a través de la que progresar con seguridad. Y lo logró de manera notable.

Más allá de cometer una pérdida en el pico del área propio que pudo costar cara al Deportivo pero que tuvo más que ver con un resbalón, el organizador inglés ejerció como uno de los mejores socios de Jurado desde un perfil izquierdo que permitió a Soriano hacerse dueño del costado derecho y multiplicar las vías de salida.

"Hay momentos en los que nos estresaban, ellos meten mucha gente en última línea. Pero estoy contento, gestionamos el balón mejor y hemos hecho un gran partido en líneas generales", explicaba al término del encuentro Antonio Hidalgo, en una clara referencia a esa búsqueda de control que encontró de la mano de Charlie y compañía.

El Deportivo mete quinta en Albacete (0-2) Más información

De hecho, el técnico se refirió también de manera directa al británico, al que no dudó en lanzarle flores: "Ya sabemos que Charlie es un chico que tiene talento con el balón. Nos ha ayudado muchísimo con el balón, a dar pausa, a ponernos en campo contrario. Y cuando el balón le llega a él todo se limpia un poco más".

Así, el Deportivo con más centrocampistas de asociación de todo el curso golpeó a la carrera, pero vivió relativamente tranquilo durante todo el encuentro —más allá de alguna acción a balón parado— gracias a su capacidad para disponer bien del balón. Clave en esa circunstancia fue Patiño, que ejecutó prácticamente un pase por minuto, una barbaridad. En los 67 que disputó, trató de conectar 65 veces con sus compañeros, con un acierto que se fue hasta el sobresaliente 95%. Solo falló 3 pases, 1 de ellos en largo.

Sí, muchos fueron pases de seguridad, tan fáciles como interesantes en función del contexto, sobre todo si tu intención es hacer correr al rival. Pero otros, no. 7 de esos envíos fueron en último tercio, un área que apenas pisó. No era la función de Charlie, que a pesar de jugar poco más de una hora, fue el deportivista que más intervino (82 toques) solo por detrás de Barcia, el mejor en ese acierto de pase y el que más duelos ganó (7 de 11). Patiño enriqueció el menú de Acción de Gracias en Albacete para ayudar al Dépor a celebrar su quinta seguida.