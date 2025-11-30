Villares, el último en caer de un 'top' que ya solo es de cuatro

Villares, en el banquillo del Carlos Belmonte Fernando Fernández

Fue por motivos médicos, sí. Pero fue, al fin y al cabo. Diego Villares vivió ante el Albacete Balompié su primera suplencia en Liga del curso 2025-26.

Hasta ahora, el capitán había sido uno de los cinco futbolistas a los que Antonio Hidalgo había alineado de inicio siempre en la competición de la regularidad. Pero un virus que ha afectado a parte de la plantilla en los últimos días golpeó al vilalbés el mismo día del partido y le obligó a medir esfuerzos.

“Se ha levantado y no se encontraba del todo bien. Como es ‘Villi’, ha hecho todo lo posible por estar y echarnos una mano. Teníamos que decidir en qué situación y cuánta energía necesitábamos en el final del partido”, explicaba en la rueda de prensa Hidalgo, que quiso valorar la predisposición del portavoz del vestuario deportivista.

Así, a pesar de sus problemas físicos, el futbolista de Vilalba saltó al campo en el minuto 67, para completar los 23 minutos más el tiempo añadido que le restaban al partido y terminar de cerrar el encuentro.

De este modo, Villares continúa siendo uno de los futbolistas que ha participado en todos los encuentros de liga, pero se ha caído de una lista que ahora está conformada únicamente por tres jugadores de campo y un portero: la de los titulares la totalidad de los partidos.

En dicha relación tan solo permanecen tras 16 jornadas, Mario Soriano, Yeremay Hernández y Miguel Loureiro, el único que no se ha perdido ni un minuto, al igual que el meta Germán Parreño.