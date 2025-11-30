Mella durante el partido contra el Albacete Fernando Fernández

Las tres claves de la victoria del Dépor ante el Albacete (0-2) por Noé López.

Asistencia top de Soriano

Primera parte igualada, con un Dépor dominando en salida de balón y mayor posesión. Con un 3+2, con José Ángel y Patiño por delante y un Albacete buscando sus opciones robando y tratando de correr. El gol del Dépor llega tras un gran pase de Soriano y definición de Stoichkov.

La solvencia del Dépor

El equipo fue capaz de nuevo de saber leer el partido y esperar su momento para matarlo al final. Supo esperar y cerrar el encuentro con su verticalidad, y a diferencia de otras veces, venció con menos sufrimiento al final. Cinco victorias seguidas y con margen de mejora.

El plan de Hidalgo

El entrenador del Dépor sigue con su idea de cambiar planteamientos y jugadores habituales. Ante el Albacete optó por las novedades de Comas y Mella, además de Patiño y Stoichkov. Estos últimos, con poca participación anterior y que le dieron la razón al entrenador.