Las cifras de Eddahchouri adquieren otra dimensión

Zaka lo volvió a hacer. El delantero neerlandés sigue incrementando sus registros goleadores y haciendo más tranquilos los finales de partido a sus compañeros gracias a su acierto ante la portería. Solo el racinguista Asier Villalibre supera a Eddahchouri en toda la Segunda División. Suma 8 goles en 16 jornadas elevan la cuenta de Zakaria a 13 dianas oficiales con el Dépor, con el que todavía no ha cumplido una temporada completa desde su llegada procedente del Telstar de la segunda división de su país.

Eddahchouri hizo gala de su gran virtud en el Carlos Belmonte. No perdonó en el mano a mano ante Diego Mariño. Al delantero neerlandés se le escapar otros registros del juego, quizá demasiados, pero no le sucede lo mismo con el gol. Aún no han pasado diez meses desde su debut –el 2 de febrero en Ipurua (0-1)– y ha firmado 13 dianas en 32 encuentros oficiales, de los que fue titular en 22. Teniendo en cuenta que ha estado sobre el césped durante 1.867 minutos, su promedio anotador es de un gol cada 143,6 minutos. Es decir, ha visto portería una vez cada partido y medio.

Valga como comparativa con las cifras de Eddahchouri el hecho que desde la última temporada en Primera (2010-11), solo seis deportivistas han marcado más de 13 goles en una temporada –sumando todas las competiciones–, aunque dos de ellos repitieron: Lucas Pérez (17 tantos en la 2015-16 y 16 en la 2023-24) y Alberto Quiles (22 en la 2021-22 y 16 en la 2022-23). Junto a ellos, Lassad Nouioui (18 en la 2011-12), Quique González (17 en la 2018-19), Riki (15 en la 2011-12) y Yeremay Hernández (15 en la 2024-25) completan el escueto listado.

Eddahchouri tiene la posibilidad tanto de superar esas cifras en su teórica primera temporada como en una temporada completa. En la jornada 24 se cumplirá una campaña completa desde su debut en Eibar, en la número 25 del pasado curso. Es decir, todavía tiene ocho partidos por delante para incrementar esos 13 tantos. En cuanto al ejercicio natural, en el que Zakaria registra 8 dianas, son aún 26 encuentros los que restan para llegar a su conclusión, además de un mínimo de un partido de Copa.

El promedio actual apunta a una cifra esquiva desde hace más de dos decenios. Quiles es el único jugador blanquiazul que ha superado las dos decenas de goles desde los 39 que marcó un compatriota de Eddahchouri, Roy Makaay, en la temporada 2002-03, cuando logró la Bota de Oro gracias a los 29 que firmó en el campeonato liguero. Las comparaciones son odiosas, pero los goles valen lo mismo en la Champions League en la ‘Hypertensiones’.