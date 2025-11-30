La alerta amarilla ya es una pandemia en la zaga del Deportivo

Dani Barcia, conduciendo el balón en el Albacete-Deportivo Fernando Fernández

El Deportivo tendrá que hacer equilibrios para no afrontar algún partido de aquí a final de año con su zaga en cuadro. Porque prácticamente la totalidad de sus defensas centrales se encuentran ya al borde de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El último en alcanzar dicha condición de apercibido fue Dani Barcia, que en el minuto 56 del encuentro en Albacete cómo Marta Huerta le enseñaba la cartulina. Lo hizo una vez el juego se paró, después de que una pérdida del propio Barcia le obligase a hacer una dura entrada sobre Ale Meléndez.

El canterano blanquiazul controló con el exterior un pase de Patiño, pero el rival detectó el excesivo contacto del central zurdo y le robó la cartera para montar una transición que Barcia intentó frenar, sin éxito, con falta. La jugada no llegó a buen puerto para el Albacete, aunque fue su ocasión más clara de la segunda mitad, pues Víctor Valverde no acertó a rematar de manera correcta el envío de Puertas, pero el rechace en Loureiro obligó a Germán Parreño a intervenir para evitar el gol.

Tras aplicar ley de la ventaja en la acción de Barcia y al término de la jugada, la colegiada amonestó al ‘5’ del Deportivo, que ve cómo se coloca con cuatro cartulinas en liga, las mismas que ya tienen tanto Arnau Comas como Miguel Loureiro.

La alerta amarilla se expande y convierte en pandemia en la ya de por sí escasa zaga del Dépor, en la que únicamente Lucas Noubi y Giacomo Quagliata figuran como los defensas ‘sanos’ que no tendrán que cumplir un partido de sanción si ven una tarjeta amarilla más. Tanto el belga, que en el Carlos Belmonte fue suplente, como el italiano, titular en los últimos once partidos de liga del equipo, acumulan hasta ahora dos amarillas cada uno.

Por un lado, Miguel Loureiro suma dos encuentros ‘aguantando’ su condición de futbolista apercibido sin caer en partido de suspensión. El cercedense vio la cuarta tarjeta en Córdoba, que se añadió a las ya registradas en Eibar, en Málaga y en Santander. Curiosamente, todas ellas han sido a domicilio. El ‘15’ se fue limpio del duelo contra el Ceuta y también de Albacete.

Por otro lado, Arnau Comas acumula también dos partidos consecutivos sin ver cartón. El catalán registró la cuarta amarilla del curso también en Córdoba. De hecho, su tarjeta, unida a la de Loureiro, hizo que Hidalgo se curase en salud y lo cambiase al descanso para minimizar el riesgo de expulsión. Comas iba a ser titular contra el Ceuta, pero un virus le mandó al banquillo, aunque tuvo que entrar pasada la media hora por la lesión de Lucas Noubi. De ese duelo en casa contra el conjunto ceutí se fue ‘limpio’, al igual que del Belmonte.

Un cuarto

Más allá de los tres centrales, el Deportivo tiene a un cuarto apercibido. Y es otro futbolista que, en caso de urgencia, podría ejercer como improvisado zaguero. Se trata de Diego Villares.

El vilalbés no fue de la partida el pasado sábado, aquejado también de un virus que le impedía estar al 100%. Pero finalmente, fue el primer cambio del equipo, en el minuto 67. Antonio Hidalgo quiso buscar aire fresco en el centro del campo y dio relevo a Charlie Patiño por el capitán, que fue otro de los que se fue sin cartón, al contrario de lo que sucedió en Córdoba y contra el Ceuta. En esos dos últimos partidos vio dos amarillas que le sitúan a solo una de ser sancionado.

El Dépor afronta ahora un diciembre en el que recibe a Castellón y Real B de manera consecutiva antes de acabar el año en Andorra. Parece complicado que alguno de sus cuatro apercibidos no caigan, pero será clave que al menos no lo hagan a la vez.