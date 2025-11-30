Los jugadores del Deportivo celebran el tanto de Eddahchouri ante el Albacete durante el partido de este sábado en el Carlos Belmonte Fernando Fernández

“Dichoso el mes que empieza con Los Santos y acaba con San Andrés” es una frase asociada a noviembre, que acaba de despedir el Dépor y que bien podrían hacer suya los blanquiazules tras el prolífico penúltimo mes del año que han protagonizado, con pleno de triunfos. Quince puntos en cinco compromisos ligueros para sumar un total de 32 en 16 jornadas. Una escuadra que ha florecido en pleno mes de noviembre.

No importa que la primavera no comience hasta el 21 de marzo y que todavía falte para que nos adentremos en la fría estación del invierno, el próximo 22 de diciembre. El plantel blanquiazul ha dejado atrás los fantasmas de un mal mes de octubre, en el que llegó a acabar fuera de los puestos de playoff de ascenso, para exhibir, ahora sí, su candidatura al ascenso de forma seria y notoria.

Después del empate del Deportivo ante el Valladolid en Riazor (1-1) del pasado 26 de octubre el conjunto coruñés sumaba 17 puntos después de 11 jornadas y era octavo. Cerraba los puestos de playoff el Sporting de Gijón, con 18 y era el líder en solitario, con 22, el Racing de Santander. Octubre no había sido un mes bueno para los coruñeses, que habían sido incapaces de sumar de tres. Firmaban tablas en casa ante Almería (1-1) y en el citado empate con el Valladolid y perdían de forma consecutiva ante Málaga (3-0) y Racing de Santander (2-1).

Pero todo cambió después del partido ante el cuadro pucelano. Incluso puede que hubiese 'Hidalguina' en el vestuario después de ese partido. Al menos en sala de prensa el técnico de Granollers fue muy claro sobre lo poco que le había gustado lo visto sobre el verde. "Hay que ser muy críticos, con esto no es suficiente, tenemos que darle una vuelta de tuerca todos. No somos tan buenos como nos creíamos hace tiempo, y a partir de ahí crecer (...) Tenemos que ser conscientes de saber a quién representamos. Yo el primero, saber qué herramientas le puedo dar a mis jugadores para que sean más valientes", indicaba en el postpartido.

El cambio en la Copa

En medio de la crisis de resultados en el torneo doméstico llegó el bálsamo de la Copa del Rey. Un 1-5 ante el Sámano para acabar con la mala dinámica, pasar de ronda y volver a experimentar las mieles del triunfo. Con él despedía octubre el Dépor para iniciar un noviembre en el que ya no dejaría de ganar. Sin embargo, en un primer vistazo se antojaba un mes complicado, con solo dos partidos como local, ante los recién ascendidos Cultural Leonesa y Ceuta, y tres complicadas salidas contra Zaragoza, Córdoba y Albacete.

El Deportivo lograba un pleno cimentado mucho más en la eficacia que en el brillo, pero igualmente valioso. Porque aunque no fue el equipo que dominó los partidos, como había pasado en los primeros compases ligueros, en los que fue en algunos choques una apisonadora, demostró que con muy poco podía hacer mucho daño. Cazó en el río revuelto del Ibercaja Estadio contra un Zaragoza en caída libre y logró llevarse el partido con más esfuerzos de los que parecía indicar el luminoso (0-2). La siguiente jornada hizo valer su incontestable eficacia transformando en dianas sus primeros disparos a puerta ante la Cultural Leonesa (3-0) a la que terminó goleando.

Remontada en el Nuevo Arcángel

El infortunio del gol en propia de Lucas Noubi ante el Córdoba no frenó a un Dépor que acabó dándole la vuelta al partido en el Nuevo Arcángel (1-3). Tampoco la valentía del Ceuta encontró premio en Riazor ante un cuadro blanquiazul que sufrió, quizá más de lo esperado, pero finalmente doblegó al conjunto caballa (2-1). Y para cerrar este mes inmaculado el Dépor tiró más de oficio el pasado sábado en el Belmonte para llevarse los tres puntos ante el Albacete (0-2) y acabar su racha de dos triunfos seguidos de los manchegos como locales. "Hemos sabido sufrir, algo que no supimos el otro día (...) Estoy contento por todos y por el trabajo de los jugadores. Hay que darle el valor de sumar de tres cada semana", decía Hidalgo en sus declaraciones tras el encuentro contra el equipo albaceteño.

Queda un mes para despedir 2025 y el Dépor lo afronta con una confianza plena en sus opciones, aunque consciente de que aún queda mucho y que los ascensos no se logran en diciembre. No obstante, la energía que transmite ahora mismo el cuadro blanquiazul invita a ser optimistas, ya que el equipo está en el camino. "Lo importante es conseguir el objetivo y estamos dentro del objetivo que nos marcamos a principio de año", dijo Hidalgo tras ganar al Albacete y cerrar un mes de noviembre en el que el Dépor ha florecido.