El audio del VAR con la rectificación de Marta Huerta en el penalti de José Ángel: "Había visto patada abajo"

La árbitra del partido, Marta Huerta, ante la pantalla del VAR

Se está acostumbrando el Deportivo esta temporada a que las intervenciones del VAR le salgan cara después de un primer curso de regreso al fútbol profesional en el que cada llamada a la pantalla colocada entre los banquillos supusiese una pesadilla. Después de los penaltis señalados ante Valladolid y Córdoba, el sábado ante el Albacete una llamada volvió a ser clave, en esta ocasión para anular una pena máxima señalada en contra del cuadro herculino.

A unos segundos del minuto 76, un saque de esquina que podía estar mejor defendido por parte del Dépor dio con el balón muerto en la frontal del área pequeña. Lo disputaron José Ángel y Pacheco, que ante la mínima presencia del 20 deportivista se fue al suelo. Su actuación fue comprada por Marta Huerta, que señaló el punto fatídico de forma inmediata.

El audio del VAR del Albacete-Deportivo

Fue entonces cuando la colegiada recibió la llamada de la Sala VOR, que le recomendó acudir a la pantalla y, en una de las novedades del presente curso, sus compañeros le comentaron que, a su juicio, estaba errada. "Marta, te recomiendo revisión para que valores el penalti que has pitado. Observo que no hay patada abajo por parte del defensor ni tampoco agarrón".

La palentina necesitó pocas tomas para confirmar lo que le sugerían sus colegas y rectificar. "Había visto patada abajo. Dámela para percibir que no hay nada. Ahora desde otro ángulo... no veo que el defensor haga nada. Perfecto, nos vamos con el balón a tierra".